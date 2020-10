Es argentina, vive en España y armó una red para los que quieran irse a Europa

Eliana Diehl migró hace seis años a Málaga y ahora ayuda a los argentinos que quieren mudarse a Europa

"Una red de contención". ArgentApp ayuda a las personas y familias que emigran hacia Europa. Tiene el objetivo de contener a aquellos que se animan a irse de su país y apuestan por una vida nueva. Eliana Diehl, su creadora, lanzó la plataforma hace tres años y aseguró que la idea nació de su propia necesidad.

Tiene 54 años y hace seis emigró a Málaga desde Necochea. Es porteña, pero con los años con su marido e hijos decidieron huir de la inseguridad de la Capital. Unos años después, por este mismo motivo, y sin un futuro visible en el país, viajaron a España. "Quería vivir cerca del mar", dijo. Ese fue el motivo por el cual eligieron ese lugar.

Conocido por ser un destino turístico, Diehl se encontró con personas de todas partes del mundo e idiomas que no conocía. Lejos de ser la ciudad que ella imaginaba, el aterrizaje fue más difícil de lo que pensaba. Con dos hijos y con un trabajo 100% remoto comenzó su vida solitaria a 10.000 kilómetros de su familia y amigos.

Desde Málaga, Eliana Diehl maneja ArgentApp y logra ser una red de contención para muchos argentinos que se van a vivir a Europa

ArgentApp responde a todo lo que ella hubiese querido tener. Teléfonos de médicos de confianza, de proveedores, de electricistas. Consejos para ver donde vivir, a donde mandar a tus hijos al colegio o dónde hacer los trámites. Y así un montón de cuestiones más, que en un lugar ajeno facilita al sentimiento de desarraigo.

La plataforma busca ayudar a los emprendedores argentinos que quieran llevar su negocio a Europa brindándole contactos y ayuda en la logística. Logran agrupar a quienes tienen las mismas ideas para que puedan crear nuevos proyectos en conjunto.

La plataforma es totalmente gratuita. En un futuro, Diehl planea monetizar el negocio a través de publicidades y vendiendo productos argentinos dentro de la aplicación. "Desde una bombilla hasta una obstetra cerca", dijo.

Eliana nunca había salido del país y su primera vez fue para dejarlo atrás. Al año de vivir en España armó grupos en Facebook para crear pequeñas comunidades de argentinos. Hoy ya son 43.000 personas que usan la página web y se contactan con ella, desde distintas ciudades de España, Alemania, Portugal e Italia.

ArgentApp busca crear una comunidad de argentinos en distintas ciudades de Europa

En noviembre, comenzará un taller para emprendedores y el año que viene apunta a crear una aplicación. Sin invertir dinero, armó ella sola la página web y entre todos los argentinos van creando lo que hoy es la comunidad de ArgentApp.

"Me hubiese gustado tenerlo cuando llegue, me hubiera solucionado un montón de cosas", dijo y contó la historia de una chica que llegó embarazada y lo primero que hizo fue pedir un médico de confianza.

Contención

María Isabel Escudero es la psicóloga que trabaja con ArgentApp y ayuda a los grupos de argentinos viviendo en Europa. Trabaja desde Argentina, pero piensa mudarse a España cerca de su hijo y sus nietos. Además, estando allá planea visitar todas las ciudades y controlar los grupos de cerca.

"Es importante acompañar al migrante que se ha permitido tomar esa decisión y sobre todo este año se hizo hincapié con toda la problemática de la pandemia", dijo y explicó lo que implica en la vida de una persona y la movilización emocional que trae mudarse de país.

Asimismo, habló del "duelo migratorio" que pasan todas las personas, además del estrés que traen todos los preparativos y trámites necesarios. Para ella, es muy importante darle el lugar a los nuevos vínculos y nuevas rutinas que una familia tiene al llegar.

A la hora de hablar del regreso al país de origen, aseguró que ni la persona que se fue ni los que quedaron están igual. "Eso es lo primero que se debe aceptar", dijo.

Cuarentena

"A partir de la cuarentena llegaron muchas más consultas y muchos más argentinos al país -dijo Diehl-. Desde hace dos meses que entran 200 personas por día a los grupos de Facebook. Hay un éxodo que está limitado porque no hay vuelos, sino mucha gente ya estaría en el avión".

Agustín Rueda emigró de San Fernando al sur de Italia hace nueve meses. La mayoría del tiempo que estuvo allá fue durante la cuarentena. Viajó solo y en Argentina quedó su mujer, que sigue en la espera de algún vuelo que logré llevarla a Europa.

Agustín Rueda emigró hacia el sur de Italia solo y utilizó ArgentApp como una red de contención y ayuda

Tiene 34 años y se cansó de "las pocas oportunidades que le daba el país". "Volví a buscar lo que mi país no me da. Uno trabaja para subsistir, pero es insostenible", aseguró y agregó que de chico con su familia había vivido en España y lamenta no haberse quedado en ese entonces.

"Te surgen dos millones de dudas e incertidumbres y necesitas que una persona que ya lo haya pasado que te clarifique un poco las cosas -dijo-. Te sentís abrumado y me sirvió como una psicóloga". Al poco tiempo de su llegada, consiguió trabajo como astillero, pero aseguró que "estar solo en un país ajeno es duro". Con respecto a las emigraciones post pandemia, afirmó que mucha gente va a irse de la Argentina.

