Estas fiestas se celebran con un descuento imperdible

Llega la época de las fiestas y es tiempo de planes para pasarlas en familia y con amigos. Como anticipo a los momentos de celebración, Dia Argentina sorprende a sus clientes con un beneficio extraordinario que refuerza su compromiso como aliado del ahorro.

Se trata de un súper descuento que podrán utilizar los clientes de ClubDia, únicamente el martes 16 de diciembre, en todas las compras que realicen tanto en tiendas físicas como en los canales online (App Dia o en Dia Online). El beneficio se aplica sin mínimo ni tope y con cualquier medio de pago.

El cupón se podrá utilizar en todas las tiendas físicas y en los canales online.

ClubDia es, actualmente, el programa de fidelización en retail más valorado del país, según un estudio elaborado por Kantar Worldpanel by Numerator en agosto de este año. Con este descuento, Dia ratifica su rol de acompañamiento diario de los hogares argentinos, en especial, en el contexto de fin de año. La iniciativa se suma a los beneficios ClubDia e impulsa la compra inteligente a la vez que permite a los clientes maximizar su presupuesto y cuidar el bolsillo.

“Este cupón extraordinario es nuestra forma de celebrar la fidelidad de nuestros clientes ClubDia y un fuerte cierre de año en línea con nuestra promesa de valor. Este gran beneficio es solo el inicio, ya que estamos trabajando en una agenda de fidelización 2026 que traerá aún más sorpresas y beneficios exclusivos, reforzando nuestro liderazgo como el aliado incondicional del ahorro en los hogares argentinos”, destacaron desde Dia Argentina.

Para apuntar

El beneficio del 25% se aplica sin mínimo ni tope y con cualquier medio de pago.

¿Cómo se accede al 25% de descuento? Quienes ya formen parte de ClubDia podrán encontrar el cupón con la rebaja directamente en la App Dia. En tanto que aquellos que aún no se hayan sumado, pueden hacerlo de manera gratuita y en simples pasos:

Entrar en diaonline.com.ar o descagar la App Dia.

Registrarse completando los datos personales.

Seleccionar el botón “Quiero ser parte” y ¡listo!

Tras realizar el alta, el beneficio queda habilitado automáticamente, hay que tener en cuenta que será válido únicamente si se realiza antes del 12 de diciembre. Además, solo por sumarse a ClubDia, el cliente recibe un cupón de bienvenida con un 20% de ahorro para la primera compra.

Con casi 20 años de trayectoria, ClubDia es el programa de fidelización que impulsa el ahorro de más de 4 millones de personas en el país. Actualmente, está integrado a todos los canales de compra de la cadena: más de 1000 tiendas físicas, Dia online y App Dia. Los beneficios de ClubDia se traducen en propuestas de ahorro concretas y accesibles para todos los clientes.

Más ahorro

Dia Argentina refuerza su compromiso como aliado del ahorro.

Además de los cupones personalizados, que se acumulan con todas las promociones vigentes, Dia cuenta con diversas propuestas de cupones de ahorro:

ClubDia 20% : Beneficio que se renueva martes tras martes y que aplica sobre la compra, sin mínimo ni tope y acumulando con todas las ofertas y promociones vigentes y con cualquier medio de pago.

: Beneficio que se renueva martes tras martes y que aplica sobre la compra, sin mínimo ni tope y acumulando con todas las ofertas y promociones vigentes y con cualquier medio de pago. ClubDia +60: Beneficio especial para clientes mayores de 60 años que permite ahorrar un 10% sobre el total de la compra, con la posibilidad de ser utilizado 8 veces al mes. Es válido de miércoles a domingo y se acumula con otras ofertas y promociones vigentes.

Beneficio especial para clientes mayores de 60 años que permite ahorrar un 10% sobre el total de la compra, con la posibilidad de ser utilizado 8 veces al mes. Es válido de miércoles a domingo y se acumula con otras ofertas y promociones vigentes. Semanales: Con el objetivo de brindar más alternativas de ahorro, son cupones para todos los clientes ClubDia y la extensión de uso es de una semana.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.