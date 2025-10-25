Expansión, cooperación y sustentabilidad: más de 170 líderes del sector eléctrico proyectaron en Buenos Aires el futuro de la industria

“Somos la red de empresas proveedoras de soluciones y productos eléctricos más grande del mundo”, define Fernando González, presidente de Fegime Latam al presentar a la unión de compañías que hoy está presente en 18 países, con más de 260 empresas familiares y 20 mil empleados en todo el mundo.

Fegime Latam es parte de esa red global independiente pero interconectada y promueve la cooperación empresarial para impulsar la innovación, la competitividad y el crecimiento sostenible en la distribución eléctrica. Cada empresa miembro mantiene su autonomía operativa, beneficiándose a la vez de sinergias comerciales, tecnológicas y formativas que fortalecen al conjunto.

-

En este marco, Fegime Latam llevó a cabo en Buenos Aires su primer encuentro de Socios & Proveedores”, con la participación de más de 170 líderes del sector y 60 empresas diferentes entre proveedores y distribuidores. La jornada combinó paneles temáticos, presentaciones de partners estratégicos, espacios de networking y análisis de tendencias.

“Somos parte de un mercado súper dinámico, en un contexto que nos obliga a reinventarnos todo el tiempo –enfatizó Fernando González–. Por eso hablamos de digitalización, de sinergia, de expansión territorial y de la incorporación de nuevas generaciones al liderazgo empresarial”.

Un recorrido por el futuro: de las nuevas generaciones a la sustentabilidad

El evento se diseñó como un “viaje temático” que reflejó los grandes desafíos y oportunidades del sector. Cada panel funcionó como una estación de aprendizaje y proyección colectiva.

Fernando González, presidente de Fegime Latam.

El primero, “Nuevas generaciones de socios Fegime”, reunió a Santiago Núñez (tercera generación de Electro Universo), Ramiro Greco (segunda generación de Transelec) y Simón Sánchez Guerra (cuarta Generación de Maza Electricidad), quienes moderados por Mariano Rodríguez, gerente general en Fegime Latam, compartieron su experiencia en la conducción de empresas familiares. Los tres coincidieron en que la formación internacional brindada por el Fegime Academy Management Programme (FAMP) fue clave para fortalecer a quienes hoy asumen roles estratégicos.

Luego, los integrantes del panel “La mirada de los nuevos liderazgos sobre nuestro sector”, Ezequiel Gentile (director en Genrod S.A. y vicepresidente en Teclastar S.A. y Eximel S.A.), Gonzalo Saavedra (director en Samet S.A) y Sofía Battisti (responsable de Marketing en Cambre S.A), moderados por Santiago Núñez, coincidieron en que la innovación y la cooperación dejaron hoy de ser opcionales.

El eje de la sustentabilidad tuvo una doble instancia: el panel “Construyendo futuro: iniciativas sustentables en Fegime Latam”, con Hernán Ciardi (responsable de Ciardi Hermanos) entrevistado por Rosario De Stefano (responsable de Marketing en Fegime Latam); y el panel “La sustentabilidad como ventaja competitiva”, donde Guido Di Toto (director general de Signify para Sudamérica), Sebastián Consigliere (responsable regional de Estrategia en Siemens Smart Infrastructure para Sudamérica sin Brasil) y Ciardi analizaron cómo la sustentabilidad se convierte en un factor de diferenciación empresarial.

El encuentro prosiguió con el panel “Desafíos y oportunidades de la apertura económica en el rubro eléctrico”, en el que Marcela Romero (presidenta y CEO de Schneider Electric para Argentina, Paraguay y Uruguay) y Eduardo Kruszewski (vicepresidente del Grupo IMSA – Industria Metalúrgica Sudamericana) reflexionaron sobre el impacto del nuevo contexto en la competencia, la exportación y la expansión regional. Finalmente, el sexto panel estuvo a cargo de Dante Sica, ex ministro de Producción y Trabajo de la Argentina.

Partners estratégicos: tecnología, conocimiento y alianzas para crecer

La fortaleza del encuentro se reflejó también en la participación activa de los partners platino y oro, quienes presentaron sus últimas líneas de productos y soluciones: Schneider Electric, I.M.S.A., Siemens, Prysmian, Conextube, Samet, Lumenac, Cambre, Marlew, Ledvance (partners platino) y Signify, Scame, P4C, Facbsa, CPI (partners oro).

Estas compañías no solo apoyaron la realización del evento, sino que aportaron perspectivas comerciales, tecnológicas y estratégicas alineadas con la visión de red de Fegime.

Los participantes del encuentro celebraron el trabajo conjunto y la sinergia.

“Hoy buscamos un nivel de relacionamiento más cercano con nuestros socios y proveedores”, destacó Mariano Rodríguez, gerente general de Fegime Latam, quien subrayó que la Argentina cuenta con 21 socios distribuidos en todo el país, lo que garantiza una cobertura geográfica completa y una presencia consolidada en la industria.

Por su parte, Néstor Bonilla, director de Fegime Latam, sostuvo: “Nuestra misión es que cada empresa integrante cuente con herramientas concretas: conocimiento, alianzas, respaldo tecnológico. Eso es lo que hace la diferencia en un escenario de tanta volatilidad”.

“Lo más valioso de esta red es el trabajo conjunto y la sinergia que generamos entre todos, además del vínculo con nuestros partners, que son parte esencial de este crecimiento”, concluyó Claudio Núñez, vicepresidente de Fegime Latam. Y concluyó: “Este es uno de los eventos más importantes del año para nuestra organización: una oportunidad para mostrar el verdadero potencial de la red. El futuro tiene una proyección enorme, y la profesionalización será clave para el éxito de nuestras empresas”.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.