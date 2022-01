Guerra minorista. El Corte Inglés lanza una filial logística para competir con Amazon

La nueva filial logística con la que El Corte Inglés espera plantar cara a Amazon y aprovechar el tirón del comercio electrónico empezará a operar el 1° de marzo. La cadena de grandes almacenes ha segregado durante las últimas semanas todos sus activos logísticos, salvo los inmobiliarios, y los ha reunido en una sociedad fundada el verano pasado, El Corte Inglés Logística Avanzada, a la que serán traspasados cerca de 3500 empleados del grupo, según ha informado la compañía a los sindicatos. La empresa da así un gran paso en sus planes para diversificar sus negocios, impulsar las ventas online y depender menos del comercio minorista tradicional.

Está previsto que los cambios se hagan efectivos a partir de marzo, que es cuando comienza el año fiscal de la empresa, informaron fuentes de la compañía. En la actualidad, la gestión de los servicios logísticos de El Corte Inglés —las operaciones internas que realiza entre sus centros, incluidos Hipercor y Supercor, y la venta online— está valorada en unos 400 millones de euros.

La empresa se ha comprometido con los sindicatos a mantener las condiciones laborales (contrato, horario, convenio y vacaciones) de los 3.500 empleados que forman parte de la plantilla del grupo y que serán traspasados a la filial. El Corte Inglés tiene dos grandes centros logísticos, uno en Valdemoro (Madrid), con unos 2.200 empleados, y otro en Montornés del Vallès (Barcelona), con unos 650 trabajadores. Con la nueva filial, no solo se pretende impulsar el comercio electrónico propio, sino también ofrecer el servicio a terceros.

Las organizaciones sindicales han destacado “el gran potencial” de crecimiento que tiene en este sector y el salto que dará con la filial la empresa en el comercio online. “Esta nueva unidad de negocio autónoma pasará de dar servicio exclusivamente a El Corte Inglés, a competir con grandes operadores del sector”, han señalado en un comunicado conjunto CC OO, UGT, Fasga y Fetico.

La filial logística de El Corte Inglés se ha marcado un ambicioso objetivo de extender su canal online, pero cuenta enfrente con Amazon, dueño y señor del comercio electrónico en España, con 12.000 trabajadores fijos en los 30 centros logísticos con que cuenta en el país, y tiene planes de elevar esa plantilla hasta los 25.000 efectivos en 2025.

Además, el grupo de distribución ha convocado una junta general extraordinaria de accionistas para el próximo 26 de enero con el fin de dar luz verde al acuerdo para la entrada de Mutua en su accionariado, a través del cual la aseguradora adquiere el 8% del capital por 555 millones de euros, con el compromiso de salir a Bolsa antes de 2028.

Venta de hoteles

Uno de los puntos principales de la estrategia de la compañía es ganar peso en nuevos negocios para reducir su dependencia de su actividad tradicional, cuyas ventas se vieron muy afectadas por la pandemia. Otra de las áreas en las que quiere reforzarse es la relacionada con el turismo de lujo. En este sentido, El Corte Inglés y Palladium Hotel Group (propiedad de la familia Matutes) han anunciado este lunes la venta de cinco hoteles de la marca Ayre, participada al 50% por el grupo de distribución y el grupo turístico español, a la sociedad de inversión francesa Eurazeo. Estos cinco establecimientos hoteleros suman cerca de 800 habitaciones, situados en Barcelona, Madrid, Córdoba y Oviedo, así como un solar en Oporto (Portugal). Los fondos obtenidos por la operación, que no han sido detallados, serán utilizados para hacer crecer la marca de hoteles urbanos de lujo Only You.

Para su expansión en ese segmento, “ambas compañías analizan diversas opciones en lugares privilegiados de diversas ciudades tanto españolas como de otros países”, dice la nota. El Corte Inglés y Palladium Hotel Group operan en conjunto en el sector hotelero desde 2006 con las marcas Only You y Ayre. Para la operación, que está sujeta a la autorización de las autoridades de la competencia, han contado con BBVA y Deloitte como asesores financieros, y Arcadis como asesor técnico.

Además, las empresas prevén la transformación de Ayre Hotel Sevilla en un nuevo Only You. Este último se sumará a los que la cadena tiene ya en Madrid (Atocha y Barquillo), Valencia y Málaga (este último bajo gestión). “Los hoteles Only You se ubican siempre en los barrios más céntricos y vibrantes de cada destino y las valoraciones de los clientes en los principales portales de opinión de viajeros, como Tripadvisor, les sitúan en los primeros puestos de los rankings de cada ciudad”, asegura el comunicado.

La operación coincide con una tendencia alcista del segmento de gran lujo. Mientras el turismo en general sigue sufriendo para recuperarse tras el golpe de la pandemia, los ciudadanos más pudientes ya viajan y gastan tanto como antes del Covid. Así lo dejan entrever las empresas del sector en España, donde todavía ocupan un espacio reducido frente al turismo de masas. De esta forma, el sector tiene margen para crecer de forma rentable y El Corte Inglés quiere enfocar parte de sus esfuerzos en sacar partido de ello.

En diciembre pasado, la compañía de distribución inició el relanzamiento de su agencia de viajes Utópica, enfocada en el segmento premium, y entró a formar parte de Virtuoso, referencia mundial por su prestigiosa red de agencias de viaje de lujo. Según datos de las agencias de lujo miembros de esta red, estos visitantes gastan de media por hogar y viaje 20.000 dólares. Y España se coloca como el quinto país que más solicitan, solo por detrás de Italia, Francia, México y Grecia.