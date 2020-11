Las bicicletas suizas comenzarán a producirse y comercializarse en la Argentina

A contramano de las multinacionales que dejan la Argentina, Scott -empresa suiza de bicicletas- lanzará a través de La Emilia S.A., conocida por ser propietaria de la fabricante de motos Motomel, sus conocidas bicicletas que serán ensambladas y comercializadas en el país.

La semana que viene es el lanzamiento de los cinco modelos 2021 que cuestan entre $120.000 y $280.000. "Los dos primeros meses de producción ya están comprometidos", aseguró Javier Mosca, gerente de división de Bicicletas en Motomel, y agregó que desde la empresa realizaron una preventa para sus clientes.

A finales de 2021, la empresa apunta a vender 900 bicicletas por mes

El objetivo es vender en lo que queda del año y el próximo alrededor de 7000 unidades. Son 500 bicicletas por mes, pero a partir de finales de 2021 esperan alcanzar los 900 productos mensuales.

Desde 2017 vienen trabajando con la marca suiza para poder producir sus bicicletas en el país y, en 2019 aceleraron las tratativas para empezar el trabajo. "Desde el principio, nuestra idea fue tener una visión a largo plazo y siempre contemplamos una producción local. Para poder tener un negocio en el tiempo, el objetivo tenía que ser este", dijo.

Para el lanzamiento de las primeras tandas, la empresa se centró en el ensamble de las bicicletas de aluminio, pero apuntan a tener más variedad, como bicicletas de montaña, de ruta y urbanas.

"Dimos los primeros pasos para que sepan que estamos haciendo las cosas bien y que estamos respetando los estándares de calidad", dijo, y agregó que la producción se realizará con mano de obra nacional y asegurará la misma calidad del producto internacional.

A partir del año que viene, la empresa ampliará la gama de productos con dos modelos nuevos de fibra de carbono que costarán alrededor de $400.000.

En un año donde el transporte público puede ser solo utilizado por los trabajadores esenciales, la sociedad está buscando otras alternativas para desplazarse. Las bicicletas son una de ellas. Según una investigación realizada por LA NACION, hay un furor por este medio de transporte individual.

Debido a la pandemia de Covid-19, hay un furor por las bicicletas e incluso muchos modelos subieron hasta un 70 en pocos meses

En tanto, para Mosca, esta tendencia va a seguir en aumento pese a que termine la pandemia y no haya más restricciones. "Las personas empiezan a acostumbrarse a trasladarse en bicicletas y se dan cuenta de que no es tan dura como se ve. En ciertas distancias van a reemplazar a los medios de transporte. Además, se está incorporando a la comunidad ciclista gente que practicaba otros deportes y que seguramente va a querer renovar sus bicicletas", aseguró.

Con respecto a invertir en la Argentina a largo plazo, explicó que no es una decisión fácil sino que es un "riesgo". "No son bicicletas baratas ni masivas, entonces los gastos que no son de primera necesidad son los primeros que se cortan. Estamos dispuestos a afrontar esto porque apuntamos a este tipo de negocio", dijo.

"Incluso en un contexto deprimido, y si no abren la importación indiscriminada de productos terminados, consideramos que tenemos una oferta acorde a la demanda que puede llegar a haber", afirmó.

Asimismo, aseguró que desde la empresa están dispuestos a exportar, pero que depende de los países de la región si prefieren productos argentinos o seguir importándolos desde las fábricas con las que suelen trabajar. "Nos posicionamos como el referente en América Latina y estamos preparados para hacerlo", dijo.

La fábrica está ubicada en la localidad de La Emilia, próxima a San Nicolás de los Arroyos, y es la única autorizada a fabricar modelos de Scott fuera de las fábricas de Asia. Además de las producciones de Motomel, La Emilia vende bicicletas de las marcas Sunny, Teknial y Orbea.

La marca suiza es conocida en el mercado de bicicletas por la tecnología y la innovación que incorpora en cada modelo. "No shortcuts", que se traduce como "sin atajos", es el eslogan que ilustra el espíritu de la empresa.

