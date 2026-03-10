La surcoreana Classys compra a su distribuidor en América Latina y pasa a operar de forma directa

La surcoreana Classys desembarca de forma directa en América Latina. La compañía, especializada en tecnología médico-estética, adquirió el 77,5% del gigante brasileño JL Health, la sociedad holding que controla a MedSystems y BeautySystems, con operaciones también en la Argentina y Colombia.

La transacción fue cerrada por US$11,7 millones, tras la desinversión de las operaciones de JL Health no relacionadas con la belleza. El acuerdo incluyó las dos filiales de JL Health y una opción de compra para adquirir el 22,5% restante.

La operación marca un cambio de modelo para la compañía fundada en 2007 en Seúl: a partir de ahora pasará de operar a través de distribuidores a tener presencia directa en la región, un mercado que en los últimos años se convirtió en uno de los motores de su expansión global.

Según datos de la compañía, América Latina representa su segundo mercado por ingresos, solo detrás de Corea del Sur: registró un ritmo de crecimiento anual del 35% entre 2021 y 2025. Con ese impulso, la empresa proyecta alcanzar US$1000 millones de facturación global hacia 2030.

Entre las tecnologías más populares de Classys se destacan sistemas de lifting no invasivo y equipos para estimular la producción de colágeno

La relación entre ambas compañías no es nueva. Classys y MedSystems mantenían una alianza comercial desde hace casi una década, durante la cual el distribuidor regional se convirtió en un socio clave para introducir y expandir la tecnología de la firma asiática en clínicas y centros médicos de la región.

Con la adquisición, el grupo busca acelerar su penetración en el mercado latinoamericano, mejorar los tiempos de decisión comercial y fortalecer la ejecución regional, apoyándose en la estructura ya consolidada. La compañía cuenta con más de 15.000 clínicas asociadas en América del Sur, además de infraestructura de soporte clínico, capacitación médica y servicios técnicos.

“América Latina es uno de los mercados de estética médica más dinámicos del mundo, con una demanda en rápido crecimiento. Al integrar la sólida base local de MedSystems con la I+D global, el portafolio de productos y la excelencia operativa de Classys, la compañía busca establecer nuevos estándares de crecimiento, innovación e impacto clínico en toda la región”, aseguraron desde la firma en un comunicado.

Entre las tecnologías más populares de Classys se destacan sistemas de lifting no invasivo y equipos para estimular la producción de colágeno y mejorar la firmeza de la piel, utilizados en clínicas dermatológicas y centros de medicina estética en más de 80 países.

Para liderar la nueva etapa, Classys designó a la brasileña Andrea Gaeta como CEO para la Argentina, Brasil y Colombia. La ejecutiva, que cuenta con trayectoria en empresas de consumo masivo, farmacéutica y dispositivos médicos, estará a cargo de coordinar la integración regional y fortalecer la relación con la comunidad médica.

“Más allá de la eficiencia y el crecimiento sostenible, Classys está comprometida con liderar activamente la evolución de la estética médica en América Latina. Nuestra estrategia se basa en cinco pilares: mayor estabilidad en la cadena de suministro, estándares más elevados de soporte técnico y clínico, reconocimiento global de los médicos latinoamericanos, intercambio internacional de conocimiento clínico e introducción continua de nuevas tecnologías”, afirmó Gaeta.