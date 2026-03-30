Remesas a México en abril de 2026: cuánto cobran Wise, Western Union y Remitly por enviar US$200

Las remesas a México han cambiado de forma; la mayoría de los envíos desde Estados Unidos ya se realiza por aplicación o sitio web, y las comisiones pueden variar según la empresa, el historial del usuario y el método de pago elegido. Entre las plataformas más utilizadas aparecen Wise, Western Union y Remitly, tres firmas que ofrecen transferencias digitales con costos distintos.

Cuánto cobra Wise por enviar US$200 a México

En el caso de Wise, según se puede ver en su sitio web oficial, la comisión total informada para enviar US$200 a México es de US$3,26. Ese cargo se divide en US$0,34 por conexión bancaria ACH y US$2,92 como tarifa propia de la plataforma.

Las comisiones específicas por transferir 200 dólares pueden variar según la plataforma elegida

Con ese esquema, la persona que recibe el dinero obtiene un equivalente de US$196,74, ya que el cargo se descuenta del monto enviado. La empresa indica además un plazo de entrega estimado de unas seis horas.

Uno de los rasgos centrales de Wise es que trabaja con el tipo de cambio medio del mercado, sin agregar un margen adicional sobre la cotización. Por eso, su estructura de costo aparece más concentrada en la comisión.

Western Union: cuándo cobra US$4,99 y cuándo el envío sale gratis

Western Union mantiene una tarifa estándar de US$4,99 para una transferencia digital de US$200 desde EE.UU. hacia México. En ese caso, si no hay promoción activa para el usuario, el destinatario recibe US$195,01.

Sin embargo, según su sitio web, la empresa ofrece un descuento del 100% en la comisión para la primera transferencia en línea. Bajo esa condición, el envío no tiene cargo inicial y la persona en México recibirá el total de US$200.

La compañía aclara que también obtiene ingresos a través del tipo de cambio, por lo que el valor final de la operación no depende solo de la comisión publicada. Ese punto es clave para comparar costos reales entre plataformas.

Empresas como Western Union y Remitly presentan promociones que eliminan los costos en el primer envío digital Freepik - Freepik

Remitly: comisión más baja y promoción para nuevos clientes

En Remitly, la comisión base para enviar US$200 a México por medios digitales es de US$1,99 cuando la entrega se realiza a una cuenta bancaria, tarjeta de débito o billetera móvil. En ese escenario, el destinatario recibe un equivalente de US$198,01.

De acuerdo con su sitio web, si el envío se configura para retiro en efectivo, el cargo puede subir hasta US$3,99, según la modalidad seleccionada.

Al igual que Western Union, la empresa también promociona el primer envío sin comisión para usuarios nuevos.

Además, Remitly aplica en algunos casos un tipo de cambio promocional para los primeros montos enviados. Eso puede mejorar el resultado final de la remesa, aunque no siempre se mantiene en operaciones posteriores.

Estas tarifas son exclusivas para transacciones realizadas a través de plataformas en línea o aplicaciones móviles fizkes - Shutterstock

Puntos claves a revisar antes de mandar dinero a México

Las comisiones de Wise, Western Union y Remitly aplican para envíos digitales, es decir, operaciones hechas por app o sitio web. Si la transferencia se realiza en una sucursal física o mediante efectivo, las tarifas pueden cambiar.

También puede haber cargos extra si el pago se hace con tarjeta de crédito, ya que el banco emisor puede sumar costos propios. Por eso, antes de confirmar una remesa, conviene revisar el total exacto que se descontará y el monto final que llegará al destinatario.

El avance de estas plataformas coincide con un cambio más amplio en el mercado. Las remesas digitales desde EE.UU. a México ganaron terreno y desplazaron al envío en efectivo como principal canal de transferencia, según Los Angeles Times.

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