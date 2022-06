Inflación: mitos y verdades de los aumentos de 20% en alimentos

En la guerra contra la inflación, el Gobierno sumó a un inesperado general. Esta vez los encargados de intentar llevar calma a la población no fueron el ministro de Economía, Martín Guzmán, o el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sino la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, quien en su habitual conferencia de prensa desmintió “rotundamente” que los alimentos hayan sufrido un aumento del 20% en los últimos días.

Ante una consulta de un periodista que habló de alzas del 20% en los supermercados, Cerruti sostuvo: “Un 20% es una cifra alta, cambie de supermercado, porque en ese lo están estafando, busque precios”.

“El secretario de Comercio está trabajando con el ministro Guzmán en varias direcciones, la inflación tiene múltiples variantes, la macroeconómica, las reservas, el déficit fiscal, que se están ordenando muy rápidamente”, agregó la portavoz.

La discusión sobre la evolución de los alimentos llegó en un momento en que se conocieron varias mediciones privadas correspondientes a junio. Si bien el número oficial recién se confirmará en dos semanas, los analistas privados anticipan que la inflación de junio superaría levemente el 5%, mientras que en el caso puntual de los alimentos y bebidas la cifra se ubicaría apenas unas décimas por debajo.

En los últimos meses se aceleró el envío de nuevas listas de precios a los supermercados Fabian Marelli

Según la medición de la consultora Eco Go, que dirige Marina Dal Poggetto, junio cerró con una suba del 5,2% en el costo de vida, impulsado por las alzas en energía y prepagas, mientras que los alimentos tuvieron un incremento del 4,7%. Los datos están en línea con el relevamiento de C&T, la consultora de Camilo Tiscornia, que estimó la inflación de junio en 5,3%, con los alimentos subiendo un 4,5%. Por su parte, el índice de alimentos y bebidas que releva LCG (del economista Guido Lorenzo) presentó una inflación mensual de 5,3% promedio en las últimas cuatro semanas.

Estos datos no quitan que no haya casos puntuales de alimentos que suban claramente por encima del promedio de 5%. El índice de precios de los alimentos surge de un promedio ponderado en el que hay categorías que suben al 15% o 20% mensual y otras que lo hacen a menos de un dígito. Y dentro de cada categoría -como por ejemplo, la yerba mate, las galletitas o la cerveza- tampoco hay un comportamiento uniforme. Por más que la tentación de pensar que todas las empresas se mueven en forma coordinada es muy grande, en los hechos no todos los proveedores aumentan el mismo día, ni en la misma semana.

Azúcar 1 Kg 26,9 %

Puré Tomate 520 Grs 21,9%

Café 500 Grs 23,5%

Dulce de Leche 400 Grs 23,4%

Cereal 230 Grs 36,6%

A esto se suma que las empresas no avanzan con aumentos de precios todas las semanas, ni siquiera todos los meses. Hasta no hace mucho tiempo, las grandes cadenas de supermercados aceptaban listas de precios nuevos (es decir, listas con aumento) dos o tres veces al año. Con la aceleración de la inflación, también se incrementó el ritmo de los envíos, pero en la mayoría de los casos lo que hacen las empresas es esperar dos o tres meses para mandar un listado, lo que explica que cuando un producto llega a la góndola con un precio nuevo lo hace acumulando la inflación de los últimos 60 o 90 días.