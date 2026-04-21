Sun Tzu, filósofo chino: “Las oportunidades se multiplican a medida que se toman”

La figura de Sun Tzu continúa siendo una referencia obligada cuando se habla de estrategia, liderazgo y toma de decisiones. Aunque vivió hace más de dos mil años en la antigua China, sus enseñanzas siguen influyendo en ámbitos tan diversos como la política, el mundo empresarial e incluso la vida cotidiana. Entre sus reflexiones más citadas aparece una frase que resume su visión sobre la acción y la iniciativa: “Las oportunidades se multiplican a medida que se toman”.

El pensamiento de Sun Tzu quedó plasmado en su obra más famosa, El arte de la guerra, un tratado estratégico que trascendió el ámbito militar para convertirse en una guía de pensamiento aplicada a múltiples disciplinas. En sus páginas, el autor sostiene que la clave del éxito no reside únicamente en esperar el momento perfecto, sino en actuar con inteligencia y aprovechar las circunstancias favorables.

El pensador chino fue un gran estratega de la guerra (Foto: X)

La frase sobre las oportunidades refleja precisamente esa idea. Según el estratega chino, cada decisión abre nuevas posibilidades. Cuando una persona se anima a dar el primer paso, se generan caminos que antes no existían. En otras palabras, la acción produce movimiento, y ese movimiento amplía el abanico de opciones.

Este principio puede verse con claridad en el mundo de los negocios y el emprendimiento. Muchas empresas exitosas comenzaron con decisiones pequeñas que luego derivaron en proyectos más ambiciosos. Tomar una oportunidad, por mínima que parezca, puede ser el punto de partida de una cadena de acontecimientos que multiplique las posibilidades de crecimiento.

Sun Tzu es muy ponderado en China por sus pensamientos (Foto: X)

Pero la enseñanza de Sun Tzu también tiene un fuerte componente personal. En la vida diaria, las oportunidades suelen presentarse de forma inesperada, ya sea en un nuevo trabajo, una nueva relación o incluso una simple conversación que abre una puerta inesperada. Quienes están dispuestos a actuar y asumir estos riesgos suelen encontrar más oportunidades que quienes permanecen inmóviles esperando condiciones ideales.

Más de dos milenios después de su época, las palabras de Sun Tzu siguen recordando una verdad simple pero poderosa: el progreso rara vez llega a quienes esperan pasivamente. En cambio, el destino favorece a quienes se animan a dar el paso inicial y transformar una posibilidad en una nueva oportunidad.