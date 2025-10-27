La agencia FIX subió la calificación del Banco Nación a “AAA”, la máxima posible
La mejora se apoya en el proceso de transformación digital e innovación tecnológica que atraviesa la entidad. El reconocimiento refuerza la confianza en la gestión y la solvencia del principal banco público del país
- 3 minutos de lectura'
Las agencias calificadoras como Fitch Ratings (y su filial local, FIX) se encargan de evaluar la capacidad que tiene una institución –así hablemos de una empresa, un banco o un Estado– para cumplir con sus obligaciones financieras, es decir: pagar sus deudas en tiempo y forma.
Dentro de esa escala, “AAA” es la máxima calificación posible: indica una solidez financiera excepcional, muy bajo riesgo de incumplimiento y alta confianza en la gestión.
Por eso, la decisión de FIX de elevar la nota de largo plazo del Banco Nación de “AA” a “AAA” representa una ratificación de su solidez institucional y de la actual gestión. La calificadora también modificó la perspectiva de “Positiva” a “Estable” y confirmó la nota de corto plazo en “A1+”.
Esta mejora se sustenta en varios factores:
• Los resultados obtenidos en los últimos períodos, con una situación de liquidez estabilizada y una cartera de calidad.
• La recuperación del share en el sector privado.
• Los avances en banca digital y la eficientización de procesos.
• Los proyectos de modernización en marcha, con enfoque de mediano y largo plazo.
Como principal banco público del país, el Banco Nación cumple un rol estratégico en el financiamiento de la producción, especialmente para las pymes y las economías regionales. La nueva calificación no solo reduce el costo de financiamiento de la entidad, sino que refuerza también la confianza en el sistema financiero y constituye un reconocimiento externo y técnico a su gestión y solvencia.
Soluciones financieras más ágiles y seguras
El Banco Nación está atravesando un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica, dos pilares que fomentan el desarrollo de soluciones financieras más ágiles, seguras y centradas en el usuario.
En este marco, la entidad implementó el primer “Programa de Integridad”, que cumple un rol clave como garante de una cultura organizacional ética, transparente y orientada al largo plazo.
FIX es una calificadora de riesgos del Cono Sur afiliada a Fitch Ratings, que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y entidades financieras. Su función es proporcionar al mercado una opinión profesional e independiente sobre el riesgo de crédito y la capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras.
________________________________________________________
Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.