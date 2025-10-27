La agencia FIX subió la calificación del Banco Nación a “AAA”, la máxima posible

Las agencias calificadoras como Fitch Ratings (y su filial local, FIX) se encargan de evaluar la capacidad que tiene una institución –así hablemos de una empresa, un banco o un Estado– para cumplir con sus obligaciones financieras, es decir: pagar sus deudas en tiempo y forma.

Dentro de esa escala, “AAA” es la máxima calificación posible: indica una solidez financiera excepcional, muy bajo riesgo de incumplimiento y alta confianza en la gestión.

Por eso, la decisión de FIX de elevar la nota de largo plazo del Banco Nación de “AA” a “AAA” representa una ratificación de su solidez institucional y de la actual gestión. La calificadora también modificó la perspectiva de “Positiva” a “Estable” y confirmó la nota de corto plazo en “A1+”.

Esta mejora se sustenta en varios factores:

• Los resultados obtenidos en los últimos períodos, con una situación de liquidez estabilizada y una cartera de calidad.

• La recuperación del share en el sector privado.

• Los avances en banca digital y la eficientización de procesos.

• Los proyectos de modernización en marcha, con enfoque de mediano y largo plazo.

Como principal banco público del país, el Banco Nación cumple un rol estratégico en el financiamiento de la producción, especialmente para las pymes y las economías regionales. La nueva calificación no solo reduce el costo de financiamiento de la entidad, sino que refuerza también la confianza en el sistema financiero y constituye un reconocimiento externo y técnico a su gestión y solvencia.

Soluciones financieras más ágiles y seguras

El Banco Nación está atravesando un profundo proceso de transformación digital e innovación tecnológica, dos pilares que fomentan el desarrollo de soluciones financieras más ágiles, seguras y centradas en el usuario.

En este marco, la entidad implementó el primer “Programa de Integridad”, que cumple un rol clave como garante de una cultura organizacional ética, transparente y orientada al largo plazo.

FIX es una calificadora de riesgos del Cono Sur afiliada a Fitch Ratings, que evalúa la solvencia crediticia de empresas, gobiernos, fondos y entidades financieras. Su función es proporcionar al mercado una opinión profesional e independiente sobre el riesgo de crédito y la capacidad de cumplimiento de las obligaciones financieras.

