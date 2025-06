La brújula de las empresas para operar en escenarios inciertos y globales

En un contexto global signado por la incertidumbre geopolítica, la revolución tecnológica y las exigencias de la economía, los líderes empresariales buscaron construir una brújula que les permita navegar con rumbo firme. Innovación, talento, propósito y visión a largo plazo emergieron como las claves para competir y crecer, en la jornada Experiencia IDEA Management, desarrollada hoy en Buenos Aires.

“Ya no se trata de exportar, sino de ser globales desde el inicio: uno tiene que pensar cómo hacer para que un producto o un servicio pueda servir en cualquier parte del mundo. Este pensamiento lo veo mucho entre los más jóvenes; el desafío es trasladarlo a las organizaciones”, señaló Silvia Tenazinha, directora de IDEA y de la firma estadounidense de software Salesforce. Y en esa línea advirtió que, para lograrlo, las empresas deben romper estructuras rígidas, abrazar la diversidad y rediseñarse desde cero: “Hay que traer gente que incomode, que desafíe, que piense distinto”.

Silvia Tenazinha, directora de IDEA Marcela Alvarez

Para que el sector privado despliegue todo su potencial, desde este ámbito señalaron la necesidad de un marco macroeconómico estable y previsible. Matías Surt, economista jefe de Invecq, puntualizó la necesidad urgente de reformas estructurales, como las laborales, previsionales y tributarias, que “la Argentina viene evitando y que el mundo hace gradualmente”. “Tenemos que evitar caer en el error de abrir la economía con un tipo de cambio que perjudique a algunos sectores antes de que estos grandes potenciales puedan empezar a explotar. Eso nos podría generar una falla en la transición, que haga que el proceso no sea tan virtuoso”, sostuvo.

Asimismo, Surt deslizó otro punto: la importancia de diseñar mecanismos de transición desde la política pública, para que esa transformación de la matriz productiva sea lo más prolija y sana posible. “Si esta transformación de la matriz productiva sigue potenciándose, ¿cómo vamos a modificar la formación educativa para formar el nuevo empleo y las nuevas habilidades que vamos a necesitar?”, advirtió.

Abrazar la tecnología

“El futuro ya comenzó”, aseguró Guibert Englebienne, cofundador y presidente de Globant. Hace una década, la firma tecnológica apostó por la inteligencia artificial como eje central de su desarrollo. Hoy, con más de 30.000 empleados, Globant no solo diseña software de clase mundial, sino que propone modelos que define como “disruptivos”, como la contratación por suscripción. “El verdadero riesgo no es la IA, sino que un competidor la use mejor que vos. Las compañías necesitan una orquesta con un director que organice todas las capacidades, las alinee y las coordine en un proceso auténtico. Necesitamos amigarnos con la tecnología, para poder hacer la transferencia de productividad”, advirtió Englebienne.

Gustavo "Paco" Manriquez, CEO en Banco Supervielle; Ramiro Díaz Trepat, CTO en InOrbit; y Marta Cruz, cofudadora en NXTP Ventures Marcela Alvarez

Formar talentos

Uno de los sectores que emerge como puntero en este escenario es el de la industria del conocimiento. “Los servicios vienen creciendo traccionados por la exportación y necesitan talento resiliente, capaz de adaptarse a contextos inciertos. Nos enfrentaremos a un cambio global y tenemos que transmitir al mundo la confiabilidad que durante mucho tiempo no tuvimos. Eso nos permitirá seguir creciendo”, planteó Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina. La IA -afirmó- obliga a repensar cada modelo de negocio y abre nuevas oportunidades en sectores clave como energía, agro y minería.

Perseguir la eficiencia

Ese cambio de mentalidad también alcanza a sectores más tradicionales. Desde Pan American Energy, Fausto Caretta describió lo que considera como un juego de eficiencia. “Representamos cerca del 15% de la producción del país y desde hace 10 años invertimos en Vaca Muerta. Manejamos 54 plantas de tratamiento en forma remota y usamos drones para operar. Cada pozo cuesta US$15 millones y exige el trabajo coordinado de 25 empresas. Todo lo hacemos con talento argentino e ingeniería propia. Tenemos que competir con Estados Unidos, por lo que requerimos la misma o mayor eficiencia” explicó el director de Upstream de la firma.

Matías Surt, economista Jefe en Invecq Consulting; Sofía Vago, CEO de Accenture; Fausto Caretta, Upstream Managing Director en Pan American Energy; e Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario

Trabajar con autonomía

El agro, otro bastión de la competitividad argentina, enfrenta desafíos similares. Ignacio Bartolomé, CEO de Grupo Don Mario, destacó que el 80% de la facturación de su compañía proviene del exterior. “Nuestro principal reto es crecer sin perder foco, dando autonomía a los equipos. El productor argentino es tecnificado y resiliente”, afirmó.

Colaborar y dialogar

Marta Cruz, cofundadora y socia de NXTP Ventures, fue categórica al respecto: “Todo el mundo nos dice que no se puede, que no hay forma de desarrollarnos o de salir al mundo. Pero nosotros apostamos en 2010 a las startups tecnológicas, sin pedir nada a cambio, sin saber qué futuro venía. Hoy tenemos seis unicornios en nuestra cartera. Eso no habría sido posible sin consistencia y una mirada de largo plazo”. Cruz también llamó a romper con la falsa dicotomía entre el emprendedor y el empresario tradicional. “No todos tienen que ser emprendedores, pero sí parte de una nueva generación empresarial que está renovando al empresariado argentino con mentalidad colaborativa, transparencia y diálogo. Los negocios se hacen conversando”, afirmó.

Guibert Englebienne, cofundador y presidente de Globant

Desarrollar soluciones genuinas

Por su parte, Ramiro Díaz Trepat, CTO de InOrbit, aportó una mirada desde la frontera tecnológica. “Hoy se compite en una arena global, donde todos están jugando. Para ganar, hay que entender los grandes problemas del mundo y resolverlos con calidad”, remarcó. Según el ejecutivo, la clave es construir soluciones genuinas con excelencia técnica, conscientes de que el talento argentino puede operar a nivel global si se lo propone.

Establecer un propósito

En la misma línea, Gustavo “Paco” Manriquez, CEO del Banco Supervielle, destacó la importancia de encontrar un propósito real dentro de las organizaciones. “Una empresa con propósito se diferencia. Buscamos gente con pasión, con sentido, que disfrute lo que hace. Eso genera un entorno distinto y positivo”, señaló. Para Manriquez, la cultura organizacional es determinante para atraer y retener talento en un contexto cada vez más desafiante.