Cocos levantó US$34 millones en una ronda de inversiones

Después de cinco años de crecimiento financiado con recursos propios, Cocos decidió abrirle la puerta al capital externo. La sociedad de bolsa levantó US$34 millones en una ronda de inversiones y esa transacción llevó a la compañía a alcanzar una valuación de US$508 millones. De esta manera, busca convertirse en el banco digital de inversiones “más importante de la región” y avanza con su desembarco en Brasil.

La operación fue liderada por Kaszek, la firma de venture capital fundada por los exejecutivos de Mercado Libre Hernán Kazah y Nicolás Szekasy, además de contar con la participación de Spice Expeditions. Con este capital, la fintech buscará ampliar la oferta de productos y servicios financieros, con especial foco en la inteligencia artificial. Así, profundizará la integración de inversiones, cuentas, ahorro, medios de pago y financiamiento tanto para empresas como para personas, y acelerará su consolidación como banco de inversión digital tras haber completado la adquisición de Banco Voii en 2026.

El plan de crecimiento también tiene una pata internacional. En julio de 2026, Cocos acordó la adquisición de Warren, una plataforma brasileña de inversiones. Aunque el desembarco todavía depende de la aprobación del Banco Central de Brasil, cuando se concrete este hito, le permitirá ingresar al mayor mercado de capitales de América Latina y ampliar su presencia regional.

“Hace cinco años empezamos con US$50.000 y una convicción: que desde la Argentina podíamos construir un banco de inversión digital de clase mundial. Hoy somos una compañía rentable, con tecnología propia y una posición financiera sólida. La llegada de Kaszek, fundada por quienes fueron parte de la construcción de Mercado Libre y respaldaron a compañías como Nubank, es un reconocimiento a nuestro equipo y al potencial de lo que estamos construyendo. Esta inversión nos permitirá acelerar nuestra expansión y convertir a Cocos en uno de los grandes protagonistas del sistema financiero de América Latina”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

Ariel Sbdar y Nicolás Mindlin, fundadores de Cocos, durante una reunión en las oficinas de la compañía.

La operación marca un cambio de época para la compañía. Hasta ahora, Cocos había financiado su crecimiento con la reinversión de los resultados de su negocio, sin recurrir a inversores externos. Según informó la empresa, actualmente cuenta con más de 2,5 millones de clientes y 2000 compañías, que en su conjunto transaccionan unos $200.000 millones al año.

Además, a partir del desarrollo de tecnología propia y la reinversión de los resultados del negocio, aseguran haber construido un modelo rentable. Actualmente, genera unos US$150 millones de ingresos anualizados a nivel grupo y tiene casi 300 personas en su equipo de trabajo.

“La realidad es que no salimos a buscar capital abiertamente. Conocimos a Kaszek y a sus socios durante la transacción de Warren en Brasil, ya que ellos eran accionistas. Ellos nos vieron trabajar a nosotros y nosotros a ellos. Para nosotros, tiene mucho más que ver con sumar un socio estratégico que con el capital, especialmente ante nuestra potencial entrada al mercado brasileño, el más grande y desafiante de la región. Sabemos lo que Kaszek y sus socios pueden aportar en esta etapa de Cocos, y es un orgullo que validen lo que venimos construyendo hace cinco años”, contó Mindlin a LA NACION.

Con este capital, el foco estará puesto en consolidar la presencia de Cocos Bank en la Argentina. La compañía ya está operativa y hoy en día los clientes pueden acceder a cuentas bancarias, plazos fijos y dólar oficial. Los próximos pasos también prevén incorporar nuevos productos, como cuenta sueldo y pago de servicios, funciones que se añadirán en las próximas semanas y meses.

La compañía, fundada en 2021, alcanzó una valuación de US$508 millones.

“En esta primera etapa también vamos a poner especial foco en las pymes. Escuchamos constantemente sus reclamos sobre el servicio financiero que reciben y las dificultades que encuentran para operar. Queremos hacer lo mismo que hicimos con las inversiones, mejorar el servicio y hacerlo más simple y accesible. De todos los que estaban en este proceso, fuimos los más rápidos en conseguir la aprobación y también en empezar a integrar productos bancarios a nuestra plataforma y pensamos mantener esa dinámica”, afirmó.

La llegada de Kaszek también tiene una lectura particular para el ecosistema emprendedor local. Se trata de la primera gran inversión de la firma de capital de riesgo en una compañía cuyo negocio se concentra principalmente en la Argentina. Fundada en 2011 por Kazah y Szekasy, ambos exintegrantes de Mercado Libre, Kaszek es uno de los fondos de venture capital más importantes de América Latina.

“Cocos demuestra que desde la Argentina se pueden construir compañías tecnológicas rentables, con capacidad de crecimiento y ambición regional. Creemos que tienen todo para convertirse en uno de los grandes jugadores financieros de América Latina, partiendo desde la Argentina”, expresó Hernán Kazah, cofundador y managing partner de Kaszek.

En esta nueva etapa de expansión, el objetivo de la firma estará puesto en consolidar una propuesta integrada de servicios financieros apalancados en tecnología y continuar ampliando su presencia regional. “Esta inversión nos permitirá acelerar el desarrollo del banco de inversión digital más importante de la región desde la Argentina”, afirmó Ariel Sbdar, CEO y cofundador de Cocos, que posicionó fuertemente la marca a través de sus redes sociales.