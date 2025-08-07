La cadena de tecnología Start_ cerró sus tiendas en la Argentina
La empresa, que llegó a tener 30 locales, seguirá operando únicamente a través del canal digital; argumentan “motivos de fuerza mayor” y atribuyen la medida a las compras en el exterior
- 2 minutos de lectura'
En forma sorpresiva, la cadena de electro y tecnología Start_ le bajó la persiana a todos sus locales comerciales para concentrar todas las ventas en el canal digital.
El cierre le fue comunicado en las últimas horas a los empleados mediante un correo electrónico y en la empresa adujeron “motivos de fuerza mayor”.
Start_ nació en 2021 de la mano de dos socios: Nicolás Osta y Esteban Isorna, que venían del rubro. El primer local abrió en Cabildo y Juramento, con una propuesta comercial con foco en la electrónica y una oferta que incluía televisores hasta consolas y joysticks, pasando por notebooks, celulares, tablets y componentes de PC.
Rápidamente, la cadena inició un proceso de expansión hasta cerrar 2024 con una red de 30 sucursales y presencia en varias de las principales ciudades del país, como Córdoba, Neuquén, Salta, San Miguel de Tucumán, Rosario, Mendoza y Posadas. Además, amplió su cartera incorporando hasta artículos de línea blanca.
A principios de 2024, la compañía había anticipado un ambicioso plan de expansión. Esto implicaba la mudanza a un nuevo centro de distribución de 4400 metros cuadrados, la optimización de su e-commerce y la intención de duplicar sus puntos de venta en dos años. Sin embargo, a los pocos meses empezaron los problemas, con el cierre de las primeras sucursales y el ajuste en la estructura de la compañía.
A la hora de explicar el cierre de los locales, fuentes cercanas a la empresa destacaron que Start_ no pudo escapar a la crisis que viven las cadenas de retail de electrodomésticos. “El mercado está muy golpeado y los que tienen poder adquisitivo para seguir comprando este tipo de productos están haciendo cada vez más compras en el exterior”, explicaron a LA NACION.
