La Cámara Suizo Argentina inauguró la sexta edición del premio “Acciones Positivas”

La Cámara de Comercio Suizo Argentina lanzó la sexta edición del premio “Acciones Positivas”, una competencia para el impulso de proyectos de carácter social, ambiental y económico en el país. La presentación se realizó en el Salón San Martín de la Legislatura porteña, con la participación del embajador de Suiza, Andrea Semadeni; la diputada Silvia Lospennato; el presidente de la entidad, Fernando Bekes; el titular del Comité de Acciones Positivas, Ernesto Kohen; y la gerente general María Silvia Abalo. Además, estuvieron presentes funcionarios distritales, empresarios, representantes institucionales, jurados del certamen y ganadores de ediciones anteriores.

La apertura del evento estuvo a cargo de Lospennato, quien calificó como “un honor” que se haya solicitado lanzar esta iniciativa allí y propuso “celebrar el interés social en la Legislatura de la Ciudad a este premio para que siga ganando visibilidad”.

Luego, fue el turno de Bekes, que destacó el crecimiento de la convocatoria desde su edición inicial en 2021 y el objetivo de fortalecer vínculos entre sector público, privado y organizaciones sociales. “El premio es un reconcomiendo a quienes, según nuestro jurado, son los mejores, pero también a todos los que participan. Creemos que las cosas no se arreglan de a uno, sino con el esfuerzo de muchos”, marcó.

Fernando Bekes Leandro Chavarria

En diálogo con LA NACIÓN, Semadeni subrayó la impronta federal y colaborativa del concurso. “No es solo una cuestión de tener una idea bonita, es ponerla en marcha y ayudar a cambiar la realidad donde se vive. Las posibilidades son infinitas, y nosotros tenemos muchos valores que compartimos con la Argentina, como es ser un país federal y cooperativo”, valoró.

A su vez, durante su exposición, Kohen, el impulsor del premio, recordó que la iniciativa nació como homenaje al Día Nacional de Suiza y valoró el aporte de la Federación de Asociaciones Suizas en su difusión en todo el país.

En representación del gobierno porteño, se pronunció el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, quien remarcó la necesidad de cambiar el enfoque de la política social. “Estamos ante un proceso profundo de transformación de este paradigma en la Ciudad de Buenos Aires. En la Argentina venimos arrastrando desde hace décadas una forma con poco éxito a partir de la intermediación política y la mirada asistencialista”, manifestó, al mismo tiempo que ponderó la impronta al respecto de “Acciones Positivas” y agradeció el acompañamiento de la Cámara de Comercio Suizo Argentina en la organización de una feria de emprendedores.

Andrea Semadeni, embajador de Suiza en la Argentina Leandro Chavarria

La jornada continuó con un panel integrado por representantes de proyectos ganadores. Entre ellos, Andrea Dala (Acindar), Gino Tubaro (Atomic Lab) y Mario Kolta (Fundación Boreal), quienes compartieron sus experiencias. También expusieron miembros del jurado, como Norberto Frigerio (LA NACION), José Luis Puiggari (Hospital Austral), Alexia Berni (Fatsa) y Evangelina Petrizza (Beccar Varela), quienes destacaron la mejora en la calidad de las iniciativas presentadas. Por su parte, los integrantes del pre-jurado brindaron recomendaciones para la postulación, remarcando la importancia de comunicar adecuadamente los proyectos y de “entender la innovación más allá de lo tecnológico”.

Categorías, temáticas y premios

El concurso es de acceso abierto y contempla cuatro categorías: 1) grandes empresas; 2) micro, pequeñas y medianas empresas; 3) grandes entidades sin fines de lucro; 4) individuos, pequeñas y medianas entidades sin fines de lucro. Las iniciativas deberán elegir entre tres temáticas: “sustentabilidad ambiental y social”, “equidad e inclusión” o “tecnología e innovación”.

La inscripción estará habilitada entre el 8 de abril y el 29 de mayo de 2026, mientras que las instancias de evaluación se desarrollarán entre junio y julio, con la ceremonia de premiación prevista para el 7 de agosto.

En cuanto a los reconocimientos, varían según la categoría e incluyen desde membresías, difusión institucional y participación en actividades de networking, hasta premios especiales como viajes a Suiza, presentaciones académicas en la Universidad de St. Gallen y apoyos económicos para organizaciones sin fines de lucro. A modo de incentivo, desde la Embajada de Suiza anticiparon que se otorgará una distinción especial en la categoría social y ambiental, con un foco destacado en el respaldo financiero.