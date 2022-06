La estrategia para sostener el compromiso de los empleados “y estar a la altura del corazón”

Responsables de las áreas de Recursos Humanos de importantes empresas hablaron del desafío que implica hoy sostener el compromiso de los empleados y estar “a la altura del corazón” de las personas con la emergencia del trabajo híbrido durante la pandemia de Covid-19 y la creciente demanda internacional de algunos perfiles. En este sentido, mencionaron renovadas estrategias de retención de talento, como la customización de la propuesta de valor de las compañías para contratar, por ejemplo, perfiles digitales, un segmento muy demandado.

En el marco del capítulo 7 del Summit de Recursos Humanos organizado por LA NACION, Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup Argentina, dijo que en la pospandemia hay un cambio en la expectativa de los trabajadores, al mismo tiempo que las empresas tienen nuevas necesidades.

“Entre la expectativa de los trabajadores hay tres o cuatro ejes. La gente no quiere perder flexibilidad, hay una gran preocupación por la salud, empieza a aparecer la idea de propósito y por otro lado las empresas sienten que no están siendo rápidas frente a los cambios. No consiguen el talento para ser más ágiles y al mismo tiempo hay personas que no consiguen trabajo”, puntualizó.

En tanto, la vicepresidenta de Personas y Cultura de YPF, Florencia Tiscornia, dijo que los grandes desafíos de los últimos dos años tienen que ver con atender el bienestar físico, emocional, social y financiero de las personas, y agregó que hablar del talento joven es hablar de la sustentabilidad de la compañía. “En 2020 hubo un paréntesis, pero en 2021 retomamos el programa de jóvenes profesionales. También otros, como el de pasantías, hasta un programa que nació en pandemia que es el programa de jóvenes técnicos y técnicas. Se trata de buscar a egresados de colegios técnicos o terciarios para que sean operadores de logística y, luego de ese programa, puedan sumarse a la operación. Estos programas nos permiten sumar talento y escuchar a los sub-35″, aseguró.

En cuanto al talento digital, Sergio Faraudo, director de Capital Humano de Telecom Argentina, dijo que el primer foco de la compañía es el reskilling de personal, pero que con eso “no alcanza”, sino que tienen que ir a buscar perfiles en un mercado recalentado.

“Ahí lo que hacemos es customizar la propuesta de valor, porque la realidad cambió y ahora no piensan en hacer carrera en las compañías, sino que buscan estar en diferentes firmas. Hay una necesidad de experiencias distintas y tenés que poder darles una propuesta de valor interna”, explicó.

En este punto, la vicepresidenta del área de Gente de Cervecería y Maltería Quilmes para Argentina y Uruguay, Erica Zamora, hizo referencia al trabajo hibrido y dijo que la flexibilidad no es igual para todos. “Para mí el bienestar es que cada uno llegue a ser la mejor versión de sí en el lugar en que esté. Desde que nació Juana, mi hija, me gustaría dejarle un mejor mundo laboral”, contó.

Por último, Faraudo dijo que los drivers del área de Recursos Humanos siguen siendo los mismos: transformación organizacional, cultural, gestión de liderazgo nuevo, gestión de talento y bienestar, pero que el desafío es sostener el compromiso de los empleados.

“El compromiso no está a la altura de la mente sino del corazón y en este caso el picaporte está del lado de adentro. Si la persona no abre esa puerta, no se puede abrir. Esta es la gran cuestión”, concluyó.