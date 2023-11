escuchar

Learnability, upskill, reskill, empleabilidad. Todas estas palabras suenan cada vez más en los departamentos de Recursos Humanos, pero también en las charlas entre colegas. Es que cada día se preguntan hasta dónde deberán seguir aprendiendo y actualizándose. Todo parece indicar que no hay límites y que la hiperespecialización ya es la norma en cuanto a capacidades técnicas se refiere.

A esto hay que sumar que estamos atravesados por un contexto en el que la inteligencia artificial (IA) avanza y domina cada vez más tareas, entonces los humanos deberán buscar el modo de dotar de un valor diferencial y creativo a sus acciones. Imaginemos que el ChatGPT ya programa, y podría así resolver uno de los mayores dolores de cabezas de los departamentos de IT de las compañías.

“Hoy el conocimiento no tiene techo, por lo que una hiperespecialización puede llegar tan lejos como el profesional esté dispuesto a investigar y a aprender. Es lógico que cuanto más se aprende más difícil es conseguir nuevas tendencias o descubrimientos. Por otra parte, siempre habrá aspectos nuevos en nuestras profesiones que salgan a la luz más rápido de lo que uno pueda ir asimilando”, analiza Gastón Vilachán, líder de Atracción de Talento en Ceta Capital humano.

Verónica Giménez: "La hiperespecialización responde a la tendencia a especializarse cada vez más en un área de conocimiento o actividad particular, llegando a un nivel muy profundo y detallado en un campo específico"

En este escenario, la hiperespecialización “responde a la tendencia a especializarse cada vez más en un área de conocimiento o actividad particular, llegando a un nivel muy profundo y detallado en un campo específico. Como consecuencia de la creciente complejidad y diversificación de la sociedad y la economía moderna, así como de los avances tecnológicos y científicos que requieren una mayor especialización en áreas que se vuelven cada vez más específicas”, suma Verónica Giménez, Chief People Officer Americas de Globant.

“Además de la IA, las tecnologías o herramientas que más están impulsando esta necesidad de hiperespecialización son las que están relacionadas con tecnologías de la información y requieren la formación de analistas de datos, marketing digital, desarrolladores de aplicaciones y especialistas en gestión de datos y en seguridad digital. El avance de la robótica también presenta la necesidad de hiperespecialización. Cada vez son más requeridos los especialistas en tecnología financiera, programación, expertos en inteligencia artificial y consultores de transformación digital”, aclara Sebastián Bottcher, CCO de Interbanking.

El avance de la IA en las diferentes industrias es cada vez más palpable. Así lo deja en claro Luciana Reboyras, country manager de A-Train Lab Argentina: “las exigencias de un mundo cada vez más digital obliga a las empresas a tener que adaptarse a las nuevas tecnologías. La industria de la publicidad tuvo que hacerlo y dejar de lado su aspecto tradicional. En línea con esto, la IA ya interviene activamente en los conceptos de anuncios y campañas de una manera clave y combinándose con uno de los pilares fundamentales de la publicidad: la creatividad”.

Luciana Reboyras: "La inteligencia artificial ya interviene activamente en los conceptos de anuncios y campañas de una manera clave y combinándose con uno de los pilares fundamentales de la publicidad: la creatividad”

Impacto directo

De acuerdo a una encuesta de Kantar, 4 de cada 10 argentinos reconoce que el desarrollo de la IA en el mundo del trabajo los impactará directamente. A su vez, una proporción importante considera que el uso de la AI traerá avances y beneficios, pero que su distribución no será pareja, que puede llegar a acentuar las diferencias sociales (47 por ciento).

“A medida que este tipo de tecnologías sean cada vez más rutinarias, pasarán a ser parte de nuestra vida. En tal sentido, el futuro será mucho más complejo. Habrá que generar soluciones combinando todas las nuevas herramientas para lograr saltos cuánticos en los servicios”, indica Juan Galo Martínez Nigro, CEO de Readiness Global.

Y agrega: “un ejemplo que nos sirve para entender esto es SpaceX. Elon Musk no tenía conocimientos específicos en diferentes herramientas, pero tenía una visión de algo concreto. Para lograrlo buscó esos hipertécnicos que concretaran lo que estaba buscando. Ahora, la creatividad y el desarrollo de visión tienen que ver con la combinación de las capacidades nuevas, pero eso es lo más complejo”.

Sebastián Bottcher: "El avance de la robótica también presenta la necesidad de hiperespecialización. Cada vez son más requeridos los especialistas en tecnología financiera, programación, expertos en inteligencia artificial y consultores de transformación digital”

En este sentido, el Martínez Nigro afirma que, en los próximos años, habrá que dejar “de repetir soluciones de otros y empezar, de alguna manera, a crear soluciones con la tecnología existente o la que todavía no está”.

Pros y contras

Al analizar el impacto en la operatoria, Alejandro Servide, director de Professionals, RPO y Technologies de Randstad Argentina, divide su análisis en pros y contras: “la hiperespecialización permite a las empresas tener acceso a conocimientos y habilidades muy específicas y relevantes, lo que les permite ser más eficientes y efectivas. Pero puede tener algunas desventajas, como la falta de perspectiva general y la dificultad para comunicarse con personas fuera de la especialidad, algo que también es clave por la naturaleza cada vez más colaborativa e interdependiente de las tareas laborales”.

En este mismo sentido se expresa Marcelo Roitman, managing director de Experis. “En muchas disciplinas y campos de acción, como la medicina o la ingeniería, la hiperespecialización puede llevar a la creación de subespecialidades muy específicas. Por ejemplo, en la medicina, hay médicos especializados en el entendimiento de las imágenes que generan los equipamientos tecnológicos”, indica el directivo.

Sin embargo, este ejecutivo señala que la hiperespecialización también puede tener sus límites, “ya que puede conducir a un exceso de fragmentación y dificultades para integrar diferentes enfoques y perspectivas. Además, en un mundo en constante cambio, los expertos hiperespecializados deben estar continuamente actualizados y preparados para adaptarse a nuevas situaciones y para entender cómo su área de especialización se relaciona con otras. En general, es importante encontrar un equilibrio entre la especialización y la capacidad de ver el panorama general. No es casual que las habilidades más buscadas la colaboración y el trabajo en equipo”, añade Roitman.

“Hay varias tecnologías y herramientas que están impulsando la necesidad de hiperespecialización en el mundo IT actual, no solo la IA y el aprendizaje automático, a éstas se suman: big data y análisis de datos, blockchain y criptomonedas, realidad virtual y aumentada y metaverso”, enumera Mauro Avendaño, Head of Digital Technology Argentina de NTT Data.

“Los perfiles hiperespecializados seguirán, en tanto sigan generándose necesidades de conocimiento y expertise específicos, bien de nicho. Es bueno un conocimiento generalista en muchos casos, pero en determinadas compañías cuando hay que enfocar en temas de su core de negocios piden la hiperespecialización en quienes tomen el proyecto afín. Da confianza y tranquilidad sobre el resultado final que se promete”, concluye Ariela Fefer, VPO de Softtek Sudamérica Hispana.

