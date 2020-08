La pesadilla de Netflix. Cuál es la plataforma gratuita que más crece en EE.UU.

Con su propuesta gratuita y basada en la publicidad, Tubi se convirtió en el servicio de streaming que más terreno está ganando en el competitivo mercado norteamericano

Mientras el "Black Lives Matter" ganaba impulso a principios de junio, Tubi, la mayor plataforma gratuita de transmisión de películas y televisión con publicidad, expresó su solidaridad con el movimiento al crear una vertical llamada "Unidos contra la desigualdad". Entre los títulos seleccionados para los usuarios se encuentran el éxito independiente Fruitvale Station de Ryan Coogler en 2013 sobre el asesinato de un joven negro, Oscar Grant, por un oficial de policía en 2009; el documental Harriet Tubman: They Called Her Moses; y la miniserie Freedom Road de 1979, protagonizada por Muhammad Ali como un ex esclavo en estado de Virginia de 1870 que fue elegido para el Senado de los Estados Unidos.

Ninguno de ellos era original de Tubi, no existe tal cosa, pero la medida destacó la forma en que la compañía puede tomar su vasta biblioteca de más de 23,000 títulos y presentarlos ágilmente a los usuarios de una manera que se sienta fresca y relevante.

Es posible que la plataforma no tenga el atractivo de marca de Netflix o Hulu, pero es muy popular entre los millennials y siempre ha tenido un alto índice entre los grupos de minorías étnicas como los negros y los latinos, impulsando la visualización de películas como Ali, la película de 2001 protagonizada por Will Smith como el boxeador icónico.

La película Ali, con Will Smith, es uno de los grandes hits de Tubi

La reciente adquisición de Tubi a cambio de US$440 millones por parte de Fox le dió nuevo material y acceso a reality shows de éxito como The Masked Singer, 24 Hours to Hell and Back de Gordon Ramsay y Lego Masters. Pero el servicio mantiene su postura firme sobre la inversión en programación original, enfocándose en cambio en comprar más contenido de biblioteca que mantendrá a sus 25 millones de usuarios comprometidos a largo plazo. Y la apuesta está empezando a dar sus frutos.

En su último informe de resultados, Fox comunicó que en junio Tubi transmitió 200 millones de horas, lo que representa más del 100% de crecimiento año tras año. "El contenido de Tubi continúa evolucionando de manera bastante drástica de un trimestre a otro", dice Farhad Massoudi, fundador y CEO de Tubi. "Ahora tenemos nuevos acuerdos y trabajamos con muchos estudios importantes que no teníamos en su día. Simplemente no podíamos pagarlos y nuestra empresa no podía respaldarlos. No era racional hace un par de años. Ahora, sí".

En ascenso

Para ganar en el cada vez más concurrido mercado de transmisión de video a pedido basado en publicidad (el llamado servicio AVOD), que ahora incluye la opción de transmisión de NBCU, Peacock, Tubi deberá hacer aún más para diferenciarse. Pero a medida que los espectadores se fatigan más por todas las opciones de suscripción y sus etiquetas de precio, Tubi, que tiene una carga publicitaria baja de solo seis minutos de comerciales por hora y una biblioteca mucho más amplia que rivales como Crackle, The Roku Channel, Pluto e IMDB TV: está preparado para ser el único servicio de transmisión en el que realmente desea hacer clic. ¿Busca películas y programas de TV geniales que no ha visto en un tiempo? ¿Atrápame si puedes? ¿O Memento o Monster? Tubi los tiene.

"Sus títulos más antiguos son éxitos sólidos, no son películas oscuras ni de clase B", dice Tomas Vyskocil, fundador y director ejecutivo de la empresa de análisis de transmisión FlixPatrol. "Para los millennials, existe la nostalgia, 'Recuerdo haber visto esto con mi papá cuando tenía 10', y es gratis y muy fácil de usar".