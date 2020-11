Francisco de Narváez cerró el viernes la compra de Walmart Argentina, en lo que constituye su regreso al negocio de los supermercados, después de la venta de Tía en 1999 Fuente: Archivo

El Grupo De Narváez anunció una inversión de US$120 millones en los próximos años en lo que constituye su regreso al negocio de los supermercados. El anuncio corrió por cuenta del propio Francisco de Narváez, que el último viernes cerró la compra de la operación local de Walmart Argentina y hoy tuvo un encuentro virtual con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

De Narváez ya informó al Gobierno de sus próximos pasos y ahora deberá esperar la aprobación de la operación por parte de las autoridades, aunque se descarta que no habrá inconvenientes porque no hay problemas de competencia, ya que el grupo se retiró del mercado supermercadista a fines de los 90, con la venta de Tía al fondo de inversión The Exxel Group.

Kulfas consideró que la compra de la cadena por parte del empresario es "una muy buena noticia, porque se trata de una compañía internacional que hace una reestructuración global que incluye a países como Brasil e Inglaterra y la operación local es adquirida por un grupo importante del sector con experiencia en el país y operaciones en Uruguay y Ecuador".

Walmart se despidió del mercado argentino después de más de 25 años de operaciones Fuente: Archivo - Crédito: Wallmart

"Nuestro objetivo es invertir para tener una organización eficaz y eficiente, esa es la política que hemos seguido en todos los países en los que estamos presentes y eso va a pasar con Walmart", resaltó De Narváez cuyo grupo opera una red de más de 250 locales en Ecuador y 180 en Uruguay.

"Los empresarios tenemos que invertir y dar trabajo formal y pagar nuestros impuestos", destacó De Narváez y comentó su expectativa de ampliación en el mercado argentino.

