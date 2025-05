Las acciones de Globant se desplomaron tras la presentación de resultados

Una vez más, Globant no alcanzó las expectativas de Wall Street. Tras la presentación de su balance financiero relativo al primer trimestre del año, sus acciones se desplomaron ayer hasta un 29,07% en el after market. La empresa cotiza en la bolsa de Nueva York.

El unicornio argentino, fundado en 2003 por Martín Migoya, Guibert Englebienne, Martín Umarán y Néstor Nocetti, informó ayer ingresos por US$611,1 millones en el período que va del 1° de enero al 31 de marzo. Se trata de una cifra que, si bien representó un crecimiento interanual de 7%, quedó por debajo de los US$624,9 millones proyectados por los analistas. Para el segundo trimestre, la firma prevé ingresos de al menos US$612 millones.

En paralelo, la compañía exhibió un beneficio por acción ajustado de US$1,50, cifra que quedó también por debajo de lo proyectado: las estimaciones lo daban en torno de los US$1,60. Para el próximo período, la compañía proyectó un beneficio en torno de US$1,52.

“En un entorno macroeconómico complejo que impactó en el gasto de nuestros clientes, logramos márgenes y rentabilidad saludables, con un BPA diluido ajustado de US$1,50. De cara al futuro, si bien debemos sortear las incertidumbres del entorno económico global actual, seguiremos enfocados en los márgenes, el flujo de caja y la asignación de capital, asegurando que Globant genere valor para los accionistas y capitalice las futuras oportunidades de crecimiento”, explicó Juan Urthiague, director Financiero de Globant.

En paralelo, Martín Migoya, CEO y cofundador de Globant, afirmó: “Nos centramos principalmente en las oportunidades relacionadas con la IA y en ayudar a nuestros clientes a transformar sus respectivos negocios y a aprovechar la tecnología para impulsar el crecimiento y las ventajas competitivas. Nuestra estrategia integral de crecimiento combina nuestra visión integral centrada en el cliente con nuestros estudios de IA especializados en cada sector y nuestro modelo de suscripción. Esta estrategia se basa en nuestros centros de IA y la plataforma de IA Globant Enterprise, que, en nuestra opinión, posiciona a Globant como el único actor del sector con una oferta tan completa. Con un sólido pipeline y un crecimiento secuencial previsto para el segundo trimestre, no solo navegamos hacia el futuro; como constructores, lo estamos creando activamente, reafirmando nuestro compromiso de liderar la próxima ola de transformación tecnológica”.

Nuevamente, el desglose geográfico exhibió que Norteamérica se posicionó como su principal mercado: representó el 55,5% de los ingresos. Según el informe, América Latina representó el 19,6% de la facturación -empujada principalmente por la Argentina-; Europa, el 18,2%; y la categoría Nuevos Mercados, que tiene como principal país a Arabia Saudita, el 6,7%.

De acuerdo con el documento, durante los 12 meses finalizados el 31 de marzo, Globant atendió a 1004 clientes -con ingresos superiores a US$100.000 millones en el mismo período- y continuó aumentando su cuota de mercado. Globant informó que cerró el primer trimestre con un total de 31.102 Globers, de los cuales 29.022 eran profesionales de tecnología, diseño e innovación.

Acción a la baja

Tras la presentación de su balance financiero de 2024, en febrero de este año, Globant ya había visto sus acciones irse en picada. Al día siguiente, su valor había tocado el nivel más bajo desde junio de 2024: se ubicó en los US$151,72, lo que representó una baja del 27,81%, respecto del cierre del día previo.

Desde entonces, las acciones no lograron recuperarse. Si bien en abril comenzaron a repuntar lentamente, luego una baja leve y constante, no alcanzaron los valores previos. Al cierre de ayer, los papeles de la compañía cotizaban a US$132,84, mientras que en el after market cayeron US$38,61 hasta los US$94,23.