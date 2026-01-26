El sitio especializado AirlineRatings.com publicó su ranking anual de las aerolíneas más seguras del mundo para 2026, una clasificación que evalúa a 320 compañías aéreas y distingue entre aerolíneas “de servicio completo” y lowcost. Este año, el informe introduce un matiz clave: las diferencias entre las líderes son cada vez más estrechas y los rankings tradicionales, advierten, pueden resultar engañosos si no se los lee con cuidado.

“Lo que se destaca este año es lo poco que separa a las aerolíneas que encabezan la lista”, explicó Sharon Petersen, CEO de AirlineRatings. En el segmento de servicio completo, menos de cuatro puntos separan a los puestos 1 al 14, y apenas 1,3 puntos distinguen a las seis primeras. “Todas las aerolíneas del Top 25 son líderes mundiales en seguridad. Sugerir que una es significativamente más segura —o menos segura— que otra es sensacionalista y falso”, sostuvo.

Etihad, en lo más alto

Por primera vez, una aerolínea del Golfo encabeza el ranking de las 25 aerolíneas de servicio completo más seguras del mundo. La elegida fue Etihad Airways, que alcanzó el primer puesto gracias a una combinación de factores: flota joven, mejoras en la seguridad de cabina y cabina de mando —especialmente en la gestión de turbulencias—, historial sin accidentes fatales y la tasa de incidentes por vuelo más baja de toda la lista.

El Top 25 de aerolíneas de servicio completo para 2026 quedó conformado de la siguiente manera:

Etihad

Cathay Pacific

Qantas

Qatar Airways

Emirates

Air New Zealand

Singapore Airlines

EVA Air

Virgin Australia

Korean Air

STARLUX

Turkish Airlines

Virgin Atlantic

ANA

Alaska Airlines

TAP Air Portugal

SAS

British Airways

Vietnam Airlines

Iberia

Lufthansa

Air Canada

Delta

American Airlines

Fiji Airways

Entre las novedades del ranking se destacan los debuts de STARLUX y Fiji Airways. En el caso de la aerolínea taiwanesa, relativamente joven, AirlineRatings hizo una excepción a sus criterios habituales por su alto nivel de transparencia y su enfoque integral en materia de seguridad. También volvió a la lista Singapore Airlines, que había sido excluida en 2025 tras un incidente grave vinculado a turbulencias. Según Petersen, tras auditorías y reuniones con el equipo operativo, la compañía demostró haber reforzado sus procedimientos.

Las lowcost más seguras

La lowcost HK Express se ubicó en el primer puesto por segundo año consecutivo en el segmento

En el segmento de aerolíneas de bajo costo, el liderazgo volvió a quedar en manos de HK Express, que se ubicó en el primer puesto por segundo año consecutivo. La aerolínea se destacó por su flota moderna, una tasa de incidentes excepcionalmente baja y una auditoría de seguridad a bordo “casi perfecta”.

El ranking de las 25 lowcost más seguras para 2026 incluye:

HK Express

Jetstar Airways

Scoot

flydubai*

EasyJet Group

Southwest

airBaltic

VietJet Air

Wizz Air Group

AirAsia Group

TUI UK

Vueling

Norwegian

JetBlue

FlyNAS

Cebu Pacific

Jet2

Ryanair (Irlanda y Reino Unido)

Spring Airlines China

Transavia Group

Eurowings Group

Volaris

WestJet Group

GOL

SKY Airline (Chile)

* flydubai será considerada aerolínea de servicio completo en futuras ediciones.

Entre los cambios más relevantes aparece Spring Airlines China, la primera aerolínea china en ingresar a cualquiera de los rankings de AirlineRatings, y el fuerte ascenso de airBaltic, que logró ubicarse dentro del Top 10. Según el informe, el bajo nivel de incidentes de HK Express resulta especialmente significativo dado el estricto sistema de reporte de Hong Kong.

Más datos, más foco en la turbulencia

La metodología del ranking se mantiene en gran parte estable respecto de años anteriores: tasa de incidentes ajustada por cantidad de vuelos, antigüedad de la flota, incidentes graves, entrenamiento de pilotos y auditorías internacionales de seguridad. Sin embargo, en 2026 se incorporó un mayor énfasis en la prevención de turbulencias, hoy la principal causa de lesiones a bordo.

Para eso, se evaluó la participación de las aerolíneas en programas como IATA Turbulence Aware y los resultados de auditorías independientes de seguridad en cabina. La transparencia de las compañías, subraya el informe, también fue un factor clave.

Petersen remarcó que todas las aerolíneas incluidas en la lista registraron algún tipo de incidente en los últimos dos años —desde impactos de cola hasta apagados de motor o incendios a bordo—, pero que la tasa real de incidentes por vuelo oscila entre 0,002 y 0,09, un dato que considera “un verdadero crédito para la industria”.

En un contexto en el que los incidentes graves son cada vez más infrecuentes, el informe concluye que la seguridad aérea moderna ya no se define solo por el avión o la tecnología, sino por la consistencia operativa, la cultura organizacional, la capacidad de adaptación y la gestión efectiva del riesgo a lo largo de millones de vuelos.