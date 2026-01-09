Ledesma registró pérdidas por casi $25.000 millones y advierte el impacto de las tasas de interés “extremadamente altas”

Ledesma presentó su balance financiero semestral -correspondiente al período finalizado el 30 de noviembre- con un saldo contable que refleja la compleja coyuntura macroeconómica argentina. Pese a sus esfuerzos por ganar eficiencia y reducir gastos, la combinación de tasas de interés “extremadamente altas” y la depreciación del peso terminó por inclinar la balanza hacia el rojo, explicaron desde la compañía, que desde 2025 tiene como CEO a Diego Lerch.

En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, precisaron que el balance consolidado arrojó una pérdida neta de $24.943 millones durante el ejercicio. Se trata de un número que contrasta frente a una ganancia de $5932 millones obtenida en el mismo período del año anterior.

Este resultado se explica, fundamentalmente, “por una pérdida operativa de $8.571.407, una pérdida asociada a resultados financieros por $28.683.639 y una pérdida por participaciones en los resultados netos de asociadas y controladas por $78.538”.

Diego Lerch asumió como CEO de Ledesma en abril de 2025

“ Las variables financieras estuvieron muy volátiles en los últimos meses, lo que afectó la rentabilidad neta de la compañía ”, señalaron en el comunicado. El impacto de las tasas de interés -aclararon- fue doble: directo, por el encarecimiento del crédito; e indirecto, porque el nivel de tasas alteró las decisiones de capital de trabajo de los actores económicos.

“Hemos superado el período de mayor necesidad de capital de trabajo, por la estacionalidad de nuestros negocios, y las condiciones financieras han mejorado por lo que esperamos que el impacto de los costos financieros sea menor en los próximos trimestres. Mientras tanto seguiremos trabajando en la eficiencia, tanto productiva como en los procesos administrativos y comerciales”, aseguraron.

Radiografía por sectores

Aunque el resultado final es negativo, la dinámica de los negocios mostró matices:

Azúcar : el volumen de producción acumulado cayó a 145.503 toneladas frente a las 187.877 del año previo. Sin embargo, la compañía apuesta a un ambicioso plan de exportación para equilibrar el mercado local y recomponer márgenes, que ya muestran una “mejora incipiente” en los precios de Tucumán.

: el volumen de producción acumulado cayó a 145.503 toneladas frente a las 187.877 del año previo. Sin embargo, la compañía apuesta a un ambicioso plan de exportación para equilibrar el mercado local y recomponer márgenes, que ya muestran una “mejora incipiente” en los precios de Tucumán. Papel : el escenario combina una demanda estable pero en niveles bajos, Ledesma enfrenta la competencia de papel importado (principalmente de Brasil), que ocupó el espacio cedido por otros competidores locales.

: el escenario combina una demanda estable pero en niveles bajos, Ledesma enfrenta la competencia de papel importado (principalmente de Brasil), que ocupó el espacio cedido por otros competidores locales. Frutas y jugos: es el segmento que aporta las mejores noticias. Gracias a un buen año productivo y precios internacionales favorables, las perspectivas son optimistas, incluso con la reciente baja en el precio del jugo de naranja tras tocar récords.

es el segmento que aporta las mejores noticias. Gracias a un buen año productivo y precios internacionales favorables, las perspectivas son optimistas, incluso con la reciente baja en el precio del jugo de naranja tras tocar récords. Agro: el clima jugó a favor del trigo, con una producción muy por encima de la esperada. Ahora, el foco está puesto en la cosecha de maíz y soja, que se encuentran en “muy buenas condiciones”.

Imperio azucarero

Ledesma fue fundada el 7 de mayo de 1908 como una compañía azucarera, con base en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín. Y hace más de 50 años, se convirtió también en una de las pocas empresas del mundo en fabricar papel con fibra de caña de azúcar, utilizado para resmas, cuadernos, repuestos escolares y papel ilustración, entre otros productos.

La compañía -controlada por la familia Blaquier- tiene participación también en los mercados de frutas, jugos y aceites, alcohol y bioetanol, carnes y granos. Dispone de un complejo agroindustrial en Jujuy; una planta de cuadernos, repuestos escolares y papelería comercial en San Luis; 1000 hectáreas para la producción de cítricos; una planta de empaque en Salta y Tucumán; y establecimientos agropecuarios en Buenos Aires y Entre Ríos.