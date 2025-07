Libros para pasar el invierno: recomendaciones para ejecutivos que hibernan

El invierno siempre es un buen momento para que nuestros lectores profesionales y directivos —acostumbrados al vértigo de las decisiones, los reportes trimestrales y las reuniones que podrían haber sido un mail— se tomen un descanso. Sea para esquiar o para sentarse frente a la chimenea con un chocolate caliente (y por qué no, unos churros), lo cierto es que esta época del año invita a parar la pelota, cargar pilas y —ya que estamos— leer algo más estimulante que los KPIs.

Como la dieta no es mi rubro, y mucho menos los deportes extremos, prefiero concentrarme en lo que sí me apasiona: recomendar libros. Y no cualquier libro. Libros que nos hagan pensar, reír, entender un poco más el mundo, o al menos dejar de leer PowerPoint por un rato. Porque un directivo culto no solo navega mejor los temporales del mercado, también lleva el barco a buen puerto con algo más que intuición. Va entonces esta selección de diez títulos para pasar el invierno abrigado... de ideas.

Para empezar, y de paso despabilar ese inglés medio dormido que muchos arrastran desde el secundario, Money, A Story of Humanity (Simon & Schuster, 2024), de David McWilliams, es una joyita. El autor nos permite recorrer la historia del mundo a partir del dinero, esa invención humana que no solo revolucionó el comercio, sino que reconfiguró nuestras sociedades, relaciones y hasta nuestra psicología. Desde las tabletas de arcilla en la Mesopotamia y las primeras monedas en la Grecia antigua, hasta las criptomonedas que hoy usamos sin entender del todo, McWilliams nos lleva por un viaje apasionante. Con paradas en las matemáticas del mundo árabe medieval y reflexiones sobre el valor, la confianza y el trueque, el libro plantea una pregunta incómoda: ¿fuimos nosotros quienes transformamos el dinero o fue el dinero quien terminó por transformarnos?

Siguiendo con la historia, pero con foco en la economía, How Economics Explains the World (Mariner Books, 2024), del economista australiano Andrew Leigh, propone una lectura atrapante sobre cómo las fuerzas económicas han dado forma a la humanidad. A través de una serie de preguntas provocadoras —¿Por qué África no colonizó Europa? ¿Qué pasó cuando los países levantaron barreras a la inmigración en los años treinta? ¿Cómo afecta el cambio climático a nuestra prosperidad futura?— el autor ofrece respuestas accesibles, claras y, sobre todo, fundamentadas. Leigh combina su formación académica con su experiencia como político para desarmar preconceptos y explicar por qué el capitalismo no es solo una estructura económica, sino también una narrativa cultural.

De vuelta en nuestras pampas, y con una mirada profundamente argentina, la inglesa Lauren Rea escribió La historia de Billiken (Sudamericana, 2024), una verdadera joyita para quienes crecimos recortando figuritas y leyendo cuentos donde los buenos siempre ganaban. Rea, experta en historia cultural latinoamericana, explora las complejidades y contradicciones de la famosa revista infantil que durante un siglo educó a generaciones de argentinos. Pero no se queda en la nostalgia: analiza cómo la publicación navegó contextos políticos turbulentos, adaptándose (o no) a los cambios del país. Lo que parecía apenas un material escolar resulta ser una ventana a la identidad argentina. A quienes lean este libro les recomiendo llevar un pañuelito descartable cerca, no vaya a ser que una lágrima traicionera los sorprenda en medio de una tarde invernal.

Lauren Rea escribió La historia de Billiken (Sudamericana, 2024), un libro que explora las complejidades y contradicciones de la famosa revista infantil que durante un siglo educó a generaciones de argentinos Editorial Atlántida

En un tono más contemporáneo y provocador, No me rompan las pelotas (Galerna, 2025), de Damián Arabia, es pionero en abordar a las nuevas generaciones desde una mirada empática, pero sin condescendencias. El autor —político, joven y observador agudo— se mete de lleno en el mundo de los nacidos y criados en la revolución digital. ¿Cuáles son sus valores? ¿Qué los moviliza? ¿Qué vínculo tienen con el poder, la autoridad, el trabajo, el amor, la familia? Arabia baja al llano y escucha, pero no se queda ahí: propone un marco para entender estos cambios y sus consecuencias en la vida laboral, política y emocional. Un libro que se lee fácil pero que deja muchas preguntas rebotando en la cabeza. Preguntas que, si el lector es honesto, va a tener que responder por su cuenta.

Y si de romper tabúes se trata, Tabú (El Gato y La Caja, 2021), de Andrés Rieznik, es un libro necesario. Rieznik —doctor en física, investigador del Conicet, mago profesional y divulgador extraordinario— nos propone un viaje por territorios que, por pudor o ignorancia, solemos evitar. Desde los descubrimientos modernos de la genética hasta la neurobiología aplicada a la educación y la salud mental, pasando por investigaciones con gemelos separados al nacer, Tabú logra lo imposible: hacernos pensar en serio sin perder el humor ni la claridad. Es un libro valiente y lúcido, que habla de lo que no se dice. Y lo hace tan bien, que uno termina agradeciendo que alguien se haya animado.

El invierno también es buen momento para revisar cómo lideramos, y para eso, (In)fluir. Pistas para el liderazgo del siglo XXI (Temas, 2025), de Gustavo Giorgi, ilustrado por Sole Grossi, es ideal. Giorgi propone un recorrido introspectivo que se aleja de las grandes teorías de management y se acerca, en cambio, a la vida real. Con situaciones cotidianas, reflexiones sugerentes y ejercicios para pensar en voz baja, el libro nos invita a trabajar con otros sin perder el alma en el intento. Es un libro para leer con una hoja en blanco al lado, anotando lo que se nos ocurra. O lo que no nos animamos a decir en el trabajo.

En la misma línea, 32 historias que todo líder debería leer (Paidós, 2025), de Claudio Zuchovicki y Jonatan Loidi, propone algo más simple pero igual de potente: relatos reales inspirados en decisiones que llevaron al éxito… o al fracaso. Lo interesante es que cada historia tiene una enseñanza, y el lector puede identificarse, disentir, emocionarse o enojarse, pero nunca salir indiferente. Porque como bien sabemos, a veces es más fácil reflexionar sobre lo que le pasa al otro que sobre lo que nos pasa a nosotros. Un libro ideal para quienes quieren pensar sin entrar en modo “consultoría express”.

En un entorno incierto, hiperconectado y muchas veces deshumanizante, Alejandro Melamed propone volver a mirar al líder con otros ojos. Aníbal Greco

Cuestión de foco

Alejandro Melamed aporta lo suyo en Liderazgo + humano: Historias de (mi) vida para inspirarnos (Paidós Empresa, 2025), un libro que pone el foco en lo esencial: las personas. En un entorno incierto, hiperconectado y muchas veces deshumanizante, Melamed propone volver a mirar al líder con otros ojos. No al líder que impone, sino al que escucha, colabora, se adapta, se muestra vulnerable. Con historias personales, casos reales y reflexiones profundas, el autor nos recuerda que el futuro del liderazgo será colaborativo o no será.

Y ya que hablamos de cosas que nadie quiere hablar, Mejor no hablar de ciertas cosas: Lo que nadie se atrevió a decir sobre la política en las organizaciones (Granica, 2025), es un libro que escribí junto a Eugenio Marchiori para meternos, sin eufemismos ni tibiezas, en la trastienda del poder corporativo. Hablamos de influencias, favoritismos, juegos de poder y todas esas prácticas que muchos conocen, pero prefieren disfrazar con palabras bonitas. Este no es un libro para quedar bien: es un libro para ver claro. Para entender que no alcanza con ser bueno en lo técnico. También hay que saber moverse. Porque en el mundo real de las organizaciones, la política no es un adorno: es el terreno en el que se juega el partido. Ideal para el ejecutivo que quiere llegar a CEO… o para el que ya está planeando renunciar e irse a vivir al Caribe a vender jugos detox.

Amistad (Debate, 2025), de Mariano Sigman y Jacobo Bergareche, es una reflexión profunda y tierna sobre uno de los vínculos más valiosos y menos explorados. lupe de la vallina

Y por último, cuando el día se pone feo y no hay ganas de hacer nada, llega ese libro que no se lee: se acompaña. Amistad (Debate, 2025), de Mariano Sigman y Jacobo Bergareche, es una reflexión profunda y tierna sobre uno de los vínculos más valiosos y menos explorados. ¿Cómo se hace un amigo? ¿Por qué algunas personas nos caen bien de entrada y otras nos caen como el cuerno? ¿Se aprende a ser amigo? ¿Qué pasa cuando se mezcla la amistad con el deseo (¡peligro!)? Con una prosa íntima y reflexiva, los autores —amigos entre sí— logran algo difícil: pensar sin solemnidad. Un libro para leer de a poco, en una tarde gris, mientras uno se pregunta a quién debería llamar más seguido.

Así que ya saben. Si este invierno les da fiaca salir de casa, al menos entren en alguno de estos libros.