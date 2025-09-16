Llega Finanzas Estratégicas a LA NACION, el nuevo ciclo audiovisual para ordenar tu economía

Si manejar la economía del hogar es un desafío en cualquier contexto, hacerlo en la Argentina puede convertirse en un verdadero rompecabezas. Inflación persistente, ingresos que no alcanzan, dificultad para ahorrar y un escenario de incertidumbre permanente son solo algunos de los obstáculos que enfrentan millones de personas día a día.

Con el objetivo de brindar herramientas claras, prácticas y accesibles para mejorar la relación con el dinero, llega a LA NACION el ciclo audiovisual “Finanzas Estratégicas”. A lo largo de nueve capítulos, el formato buscará ser una brújula para acompañar a quienes quieren ordenar sus finanzas y tomar decisiones económicas más conscientes y sostenibles.

Uno de los ejes centrales del ciclo será entender por qué en la Argentina se ahorra tan poco y cómo revertir esa tendencia con herramientas prácticas. A partir de una introducción clara sobre el perfil de cada tipo de inversor, se explicará cómo acceder a instrumentos como dólares, acciones, cedears o fondos comunes de inversión, y qué conviene tener en cuenta al momento de elegir cómo y con qué pagar.

Desde las diferencias entre tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales, hasta cómo financiar la compra de un auto o planificar una jubilación, cada capítulo brindará claves para tomar decisiones más informadas. También se abordarán temas como créditos hipotecarios, el impacto del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, el funcionamiento de las criptomonedas, los llamados “gastos hormiga”, y cómo organizarse para viajar al exterior sin perder el control del presupuesto.

Con fecha de estreno el próximo martes 23 de septiembre —y con el acompañamiento de IOL Inversiones, Supervielle, Cabrales, Life Seguros y MODO—, los episodios se publicarán quincenalmente y estarán disponibles en todas las plataformas de LA NACION. La propuesta está pensada tanto para quienes parten de cero como para aquellos que ya tienen cierta experiencia, pero buscan actualizarse y tomar decisiones mejor informadas.

Porque si bien no existen fórmulas mágicas, conocer cómo se mueve el dinero —y cómo aprovecharlo inteligentemente— puede marcar una diferencia real en la economía personal.