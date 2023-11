escuchar

La minería no escapó a una de las principales dificultades que enfrenta gran parte de la economía argentina: la escasez de perfiles técnicos capacitados. Y esta necesidad cobra cada vez más preponderancia, a raíz de la constante expansión del sector.

Según el último informe mensual “Empleo Minero en Argentina” de la Secretaría de Minería, publicado en septiembre con datos con corte a mayo, la actividad alcanzó los 38.853 puestos de trabajo, lo que representó un crecimiento del 6,8% respecto a mayo de 2022. Y si bien esta cifra reflejó solo el 0,6% del empleo total del ámbito privado asalariado registrado, el sector marcó 29 meses consecutivos con incrementos interanuales en el número de posiciones.

En este entorno, “uno de los desafíos es obtener los talentos que las diferentes operaciones requieren en materia de competencias; pero a este se suma también el de poder formarlos, ya que en muchos casos vienen de otras industrias”, aseguró Erica Ibarra Reynoso, gerente de flamante División Minería de Adecco Argentina. Y amplió: “La minería necesita desarrollar proveedores que den asistencia a la infinidad de requerimientos que tiene, con foco en la solidez de los procesos, el personal y el respaldo económico, para desarrollar el servicio de manera óptima”.

Bajo ese paraguas, la consultora de recursos humanos le dio forma a su División Minería, a fin de diversificarse y de brindar un servicio especializado. Y desde octubre, la misma quedó bajo el ala de Ibarra Reynoso. Licenciada en Marketing por la Universidad Católica de Salta, la ejecutiva llegó desde la consultora Bayton Group, con experiencia como mediadora y consultora de proyectos. Tiene base en Salta, una de las principales provincias con tradición minera y además que, junto con Jujuy y con Catamarca, conformó el Comité Regional del Litio en 2022. De acuerdo con Ibarra Reynoso, el propósito de la división tiene una mirada integral. “Buscamos contribuir a la actividad fomentando la participación de las comunidades, potenciando las habilidades y fortaleciendo el eslabón que marcará la diferencia”, afirmó.

Cuáles son los perfiles más requeridos

De acuerdo con Federico Alvarado, gerente de la División Minería de Bayton, la demanda de empleo en la industria creció más del 40% respecto al año anterior. “Hay muchas búsquedas para funciones de mandos medios y superiores, probablemente, debido a la alta rotación y a la cantidad de trabajo en las diferentes etapas de que se encuentra cada proyecto”, vaticinó.

La industria minera se ejecuta bajo instancias bien marcadas: exploración, desarrollo, producción y cierre de minas. “Cada etapa tiene diferentes actividades y requisitos, desde la identificación de yacimientos minerales hasta la extracción y el procesamiento del mineral, pasando por la planificación y la construcción de infraestructuras mineras, por lo que en cada etapa, los perfiles laborales que se requieren van cambiando”, señaló Germán Ruiz, director de Outsourcing en Randstad Argentina.

Y aclaró: “Incluso para el cierre de minas, lo que implica la restauración del sitio después de que la operación minera haya finalizado, se demandan perfiles específicos y de muy alta especialización. De todos modos, hay algunos que son comunes a todas las etapas, como especialistas en RRHH o relaciones con la comunidad”.

Según los especialistas, las principales búsquedas de personal dentro de la actividad minera apuntan a ingenieros, supervisores, y técnicos con alguna especialización, como electromecánicos y eléctricos. Para proyectos en etapa de exploración, resaltan los fichajes de topógrafos y geólogos; mientras que para aquellos en fase de producción, de operarios. En tanto, para la fase de construcción, se apunta a perfiles de armado de estructuras, metalúrgicos, albañiles y constructores.

A estas búsquedas se suma la demanda de expertos en tecnología y digitalización, a fin de optimizar los procesos de la industria, así como de especialistas en medioambiente y en salud ocupacional. Cabe aclarar que, de acuerdo con Ruiz, dependiendo de cada organización, las áreas de back office y las funciones que no son productivas se concentran en diferentes locaciones en la misma provincia en la que se ubican los yacimientos o incluso en Buenos Aires.

“Dado el volumen de la industria, se buscan perfiles a formar, con experiencia mínima o en otros rubros y con posibilidad de hacer carrera”, precisó Ibarra Reynoso. Desde Bayton, en tanto, y a fin de promover el rol de la mujer en la minería, avanzaron en procesos de “entrevistas a ciegas” -aquellas en las que se valoran las competencias personales sin centrarse en el género-. La compañía forma parte del capítulo local de International Women in Mining, la que le da acceso a su base propia de candidatos para las búsquedas activas. ”Mediante la participación de profesionales y referentes del sector, se desarrollan políticas y acciones que impulsan la equidad e igualdad en una industria impensada años atrás para la mujer”, consideró Alvarado.

De acuerdo con el ejecutivo, los salarios dentro de la industria rondan entre $800.000 y $1.500.000 bruto, los que se ven impulsados por el creciente índice de inflación. Además, los trabajadores perciben una batería de beneficios, que incluye alquileres de vivienda por desarraigo, obra social prepaga para las diferentes jerarquías, vehículo a disposición, bonos por productividad y capacitaciones específicas in company, entre otros.

El rol de los número uno

En el marco de los cuestionamientos a los que la industria hace frente, el rol del CEO toma protagonismo. “Dado que las industrias extractivas, en general, están expuestas en todo el mundo a potenciales issues reputacionales o regulatorios, se valoran particularmente las habilidades y las competencias vinculadas a los asuntos públicos, las relaciones institucionales y gubernamentales y los skills de comunicación”, indicó Ruiz. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la gestión desde la alineación de los valores con el propósito de la empresa: “son los responsables de generar el lugar de trabajo donde todos quieran estar”.

En sintonía, la ejecutiva de Adecco, enfatizó: “Es clave que un CEO logre no solo tener el rol de vocero de la empresa a la que representa, sino también del sector. Se necesita generar una comunidad, a partir de la comunicación de las empresas, y apuntalar el impacto que este tiene en las provincias y en la sociedad”.

Entre las características puntuales que el número uno de una empresa minera debe reunir, Ibarra Reynoso destacó la capacidad de sostener una mirada integral, con un enfoque en las comunidades mineras y en la sustentabilidad, muy buenas habilidades de comunicación, y aptitudes de relacionamiento. A estas, también añadió otras competencias generales, como la mirada estratégica del negocio, la comunicación asertiva, la capacidad de liderazgo y la facilidad para establecer cercanía con el equipo.

¿Proyecciones de la industria? Según la Secretaría de Minería, sobre la base de los anuncios realizados por las empresas del sector en los últimos tres años, las inversiones superaron los US$ 10.300 millones, en proyectos distribuidos por todo el país y en distintas etapas de ejecución. A su vez, datos oficiales exhiben que los 18 proyectos en producción generaron exportaciones por US$ 3.857 millones en 2022, impulsadas principalmente por el desempeño de los complejos de oro, plata y litio; y se prevé que las mismas trepen a US$ 8.596 millones para 2025. De estas proyecciones, también se desprende un posible incremento cercano al 30% en la generación de puestos laborales en distintas regiones del país para los próximos 10 años.