Los detalles del anuncio de Sam Altman sobre el nuevo megacentro de datos en la Patagonia

El CEO de OpenAI, Sam Altman, anunció este viernes la firma de una carta de intención con Sur Energy para construir un centro de datos de gran escala en la Patagonia. El proyecto, que viene de la compañía estadounidense que creó ChatGPT, está dedicado al desarrollo de esta tecnología.

Bajo el nombre de Stargate Argentina, tendrá una capacidad de 500 megawatts que se alimentarán íntegramente con energía renovable. El objetivo, afirman en un comunicado, es “albergar la próxima generación de computación de IA”.

En un video grabado previamente, Altman expresó su orgullo por el proyecto, que consideró que posicionará a la Argentina para convertirse “en un centro de IA para toda América Latina”. Sobre la región sostuvo que está “llena de talento, creatividad y ambición”.

Javier Milei con Sam Altman https://x.com/JMilei/

Además, le dedicó unas palabras a Matías Travizano, el físico, emprendedor y exCEO de GranData que ayudó al presidente Javier Milei a llegar a Silicon Valley y que murió el mes pasado en un accidente de montañismo. Travizano se encontraba en el Monte Shasta, en el estado de California, Estados Unidos, cuando ocurrió el incidente. Tenía 46 años.

Altman aseguró que “no estarían realizando el anuncio de no ser por sus esfuerzos”.

Qué dijo Sam Altman en su anuncio

El CEO de OpenAI calificó a Stargate Argentina como “un emocionante nuevo proyecto de infraestructura en asociación con una de las principales empresas energéticas del país, Sur Energy”.

“Es nuestro primer proyecto Stargate en América Latina, una región llena de talento, creatividad y ambición. Este hito es más que solo infraestructura. Se trata de poner la IA en manos de la gente de toda la Argentina”, explicó.

Altman se refirió también a su primer encuentro con Javier Milei, que ocurrió cuando el mandatario viajó a San Francisco el año pasado. “Su visión de cómo la IA podría impulsar el crecimiento y la creatividad de la Argentina era inconfundible y fuerte. Stargate Argentina ayudará a hacer realidad esa visión”, expresó.

Sam Altman, CEO de OpenAI, anticipó la construcción de un centro de datos en la Argentina

El programa Stargate forma parte de una iniciativa global de la compañía que busca crear infraestructura soberana de IA en distintos países. El proyecto tuvo acuerdos también con otros gobiernos, como el de Reino Unido, Alemania, Noruega, Japón y Corea del Sur.

Tras ello, Altman se tomó un momento para reconocer a Travizano. “Él dirigió nuestras negociaciones de asociación antes de que falleciera trágicamente en un reciente accidente de montañismo”, señaló.

Y sumó: “Conocí a Matt cuando viajó a San Francisco con el presidente Milei el año pasado, y me impresionó de inmediato su compromiso para liberar el potencial de la IA para beneficiar a la Argentina, América Latina y el resto del mundo. No estaríamos haciendo este anuncio sin sus esfuerzos”.

Matías Travizano

Altman explicó que la visión de Travizano se relacionaba con el impacto y el asegurarse que la gente tuviera acceso y se beneficiara de la inteligencia artificial. “Millones de argentinos ya usan ChatGPT cada semana. La adopción en Argentina se ha más que triplicado en el último año, impulsada por estudiantes, startups y profesionales de a pie que usan la IA para acelerar su aprendizaje, creatividad y trabajo”, dijo.

Para Altman, el proyecto le dará “un gran impulso a la infraestructura de IA del país, creando una base para nuevas capacidades, desde servicios públicos más inteligentes hasta herramientas que ayudan a las pequeñas empresas a competir globalmente”.

“Refuerza la importancia de un ecosistema de IA fuerte y diverso. Mirando hacia el futuro, vemos un futuro donde cada provincia, cada aula, cada startup y cada institución pública en Argentina puedan aprovechar una IA de clase mundial. Y más allá de eso, Stargate Argentina es parte de una misión más grande para hacer que la IA avanzada sea accesible para todos. Gracias a todos los que ayudan a que esto suceda. No puedo esperar a ver lo que construiremos juntos”, concluyó.