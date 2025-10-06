A dos puntas: después del acuerdo con Nvidia, OpenAI anuncia otro con su rival AMD

AMD anunció el lunes que suministrará chips de inteligencia artificial a OpenAI en un acuerdo plurianual que le reportará ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares y dará al creador de ChatGPT la opción de comprar hasta cerca del 10% del fabricante de semiconductores.

Las acciones de AMD se dispararon un 27 por ciento este lunes luego de que se anunciara el acuerdo; OpenAI no cotiza en bolsa, pese a valer más de US$500.000 millones.

El acuerdo ofrece a OpenAI la oportunidad de hacerse con una participación en uno de los rivales más formidables de Nvidia y supone un poderoso respaldo a los chips y el software de IA de Advanced Micro Devices (AMD).

“Consideramos este acuerdo ciertamente transformador, no sólo para AMD, sino para la dinámica de la industria”, declaró el domingo a Reuters el vicepresidente ejecutivo de AMD, Forrest Norrod.

El acuerdo cubre el despliegue de cientos de miles de semiconductores de IA de AMD, o unidades de procesamiento gráfico (GPU), equivalentes a seis gigavatios, durante varios años a partir de la segunda mitad de 2026.

AMD dijo que OpenAI construirá una instalación de un gigavatio basada en su próxima serie de chips MI450 a partir del año que viene, y que empezará a reconocer ingresos entonces.

Los directivos de AMD esperan que el acuerdo genere unos ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares. Debido al efecto dominó del acuerdo, AMD espera recibir más de US$100.000 millones en nuevos ingresos en cuatro años por parte de OpenAI y otros clientes, dijeron.

Excited to partner with AMD to use their chips to serve our users!



This is all incremental to our work with NVIDIA (and we plan to increase our NVIDIA purchasing over time).



The world needs much more compute... — Sam Altman (@sama) October 6, 2025

“Otras personas van a venir con él porque este es realmente un pionero en la industria que tiene mucha influencia sobre el ecosistema más amplio”, dijo el jefe de estrategia de AMD, Mat Hein.

El acuerdo con AMD ayudará a OpenAI a construir una infraestructura de IA suficiente para satisfacer sus necesidades, dijo el presidente ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en un comunicado.

Hace 2 semanas OpenAI anunció un acuerdo con Nvidia, principal rival de AMD en chips para gráficos y para IA, por el que Nvidia invertirá 100.000 millones de dólares en OpenAI, e incluirá su tecnología en los centros de cómputo que OpenAI está construyendo para abastecer a los 700 millones de usuarios que tiene su producto estrella, ChatGPT.

Con información de Reuters