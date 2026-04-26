Gran Hermano, Mauro Szeta o Juana Viale ¿Quién gano la batalla por el rating?

La competencia del sábado se recalentó porque varias novedades llegaron inesperadamente a la pantalla chica. Todos los fines de semana, La noche de los ex Gran Hermano que conduce Robertito Funes Ugarte se enfrenta a La noche de Mirtha. Pero como es de público conocimiento, la diva de los almuerzos se encuentra en plena recuperación luego de un enfriamiento que le provocó un cuadro de resfriado y bronquitis. En su lugar, Juana Viale se hizo cargo de la “mesaza” con buenos resultados en materia de audiencia para eltrece. Por otro lado, Mauro Szeta viene haciendo una serie de programas especiales en la pantalla de América y este sábado, el periodista reabrió el caso de Nora Dalmasso.

Pasadas las 21.30 llegó una nueva edición de La noche de los ex Gran Hermano a la pantalla de Telefe con un piso de 4,3 puntos. La casa está que arde, tras dos meses de convivencia, los jugadores armaron nuevas estrategias y son protagonistas de nuevos enfrentamientos. Hay dos grupos muy marcados y sus diferencias se marcaron aún más con la eliminación de Martín Fernández y la sorpresiva salida de La Maciel. En la previa de la noche de fiesta temática de artistas musicales, Juanicar se cruzó con Brian Sarmiento, una vez más, y también se metió Danelik Star, en la contienda.

En la placa de nominados continúan dos de los personajes más fuertes del programa: Yisela “Yipio” Pintos y Brian. Archienemigos y referentes de cada uno de los bandos, se presume que ese será el versus final. A ellos los acompañan: Solange Abraham, Danelik y Franco Zunino pero seguramente los tres van a ser los menos votados.

En eltrece comenzó La noche de ML con Juana Viale a la cabeza con un piso de 5,8 puntos que le dejó el cine de eltrece que proyectó “Dog, un viaje salvaje” con Channing Tatum y Ryder McLaughlin. El canal que comanda Adrián Suar obtiene muy buenos resultados con las películas que emite el fin de semana y esta no fue la excepción. Es el segundo sábado que la nieta de Mirtha Legrand la reemplaza, por un tema de salud, pero esta vez tuvo un condimento particular ya que Andrea Frigerio y Ángela Leiva, dos de sus invitadas, se bajaron de la mesaza a la espera de que vuelva la Chiqui. Rápidamente la producción sumó dos personas más y la mesa quedó integrada por la periodista Maru Duffard, Joaquín Levinton, Gastón Edul y el doctor Conrado Estol. “¿Cómo está en sus casas? Otro sábado más haciéndole el aguante a la abuela que está muy bien pero necesitaba unos días más, así que aquí estoy yo, en su herencia. Es más, quiero contarles que fui a tomar el té con ella y estaba vestida con un robe de chambre, pañuelo de la marca francesa y unos zapatitos Ferragamo para caminar por la casa. Otro nivel, está muy bien”, contó la actriz mientras mostraba su look hecho por Gabriel Lage.

A las 21.45 arrancó el programa especial de Mauro Szeta en América con el piso de 1,2 puntos que le dejó Secretos Verdaderos. El ciclo que conduce Luis Ventura está instalado desde hace años en ese horario con buenos informes sobre los mitos de la farándula local e internacional. A dos décadas del crimen que conmocionó al país, el periodista presentó “Foja 31, el asesino que nadie buscó”. Por primera vez para televisión, entrevistó Marcelo y Facundo Macarrón, el viudo y el hijo de Nora Dalmasso, y revelaron el dato que la Justicia decidió callar: la existencia de un sospechoso clave en la foja 31 del expediente, cuyo ADN estaba en la escena, pero que fue omitido por los fiscales para perseguir a la familia.

La competencia no tuvo demasiada variación: La noche de los ex se mantuvo liderando la franja arriba de los 5 puntos, con una marca máxima de 7,1 Juana Viale se mantuvo entre los 3 los 4 puntos, con pico de 5,0 y el especial de América llegó a 1 punto, tercero en la franja. Para destacar el relato crudo de los Macarrón en el que expusieron las pruebas del mal desempeño judicial que derivó en el juicio político contra los magistrados Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro por “negligencia grave”. Asimismo, interesante el recurso de IA que utilizaron en una reconstrucción minuciosa del mayor escándalo judicial de Córdoba. Una propuesta a la que América TV debería darle un horario regular si busca mejores resultados de audiencia.