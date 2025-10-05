Demandan a Tesla y denuncian que su hija quedó atrapada cuando su Cybertruck se incendió en San Francisco

Los padres de Krysta Tsukahara, una estudiante universitaria de 19 años que murió en un accidente de tránsito, presentaron una demanda contra Tesla después de que su hija quedara atrapada en una Cybertruck que se incendió en un suburbio de San Francisco. Según la denuncia, un defecto de diseño en las puertas del vehículo impidió que la joven escapara y provocó su fallecimiento.

Demandan a Tesla por la muerte de su hija, Krysta Tsukahara: los argumentos de la denuncia

El accidente ocurrió el 27 de noviembre de 2024, cuando la camioneta Cybertruck chocó contra un árbol en Piedmont, California. Como consecuencia del siniestro, murió el conductor Soren Dixon, de 19, y los acompañantes Krysta Tsukahara y Jack Nelson, de 20 años. En tanto, una cuarta persona resultó herida, según indicó People.

La joven visitaba a sus padres cuando ocurrió el choque, que hizo que el vehículo se incendiara y dejara a los cuatro ocupantes atrapados al fallar las puertas eléctricas Linkedin: Krysta Tsukahara

A menos de un año de esa tragedia, la familia de Tsukahara presentó el jueves 2 de octubre una demanda en la Corte Superior del Condado de Alameda. Según argumentó, el diseño de las manijas del vehículo contribuyó a la muerte de Tsukahara.

Es que las puertas funcionan con una batería de 12 voltios, que puede fallar tras un choque. Esa habría sido la causa que impidió que la estudiante escapara del vehículo en llamas, según reportó el San Francisco Chronicle.

Desde el interior del auto, la única forma de abrir una puerta trasera sin energía es al tirar de un cable ubicado debajo del revestimiento del compartimento de la puerta. Además, desde el exterior, las manijas empotradas dificultan el acceso de los rescatistas, de acuerdo con Bloomberg.

Los padres de la joven sostienen que su hija “sufrió un dolor y una angustia emocional inimaginables”.

Por su parte, el abogado de la familia, Roger Dreyer, detalló: “Esta demanda trata sobre la verdad y la responsabilidad. El diseño de este vehículo falló con Krysta. No había un sistema manual de liberación accesible o funcional que le permitiera escapar”.

La familia de Tsukahara también presentó una demanda contra el conductor Dixon, quien al momento del accidente se encontraba bajo la influencia de alcohol, cocaína y anfetaminas Captura de video AP

La demanda presentada sostiene que la joven no murió por lesiones físicas causadas por el impacto del choque contra el árbol, sino por inhalación de humo y quemaduras. “Su muerte fue prevenible. Ella estaba viva después del choque. Gritó pidiendo ayuda y no pudo salir”, cuestionó la familia.

Las críticas de los padres de Krysta Tsukahara a la compañía de Elon Musk

Carl Tsukahara, el padre de Krysta, calificó el hecho como una “historia de horror”. En diálogo con KTVU Fox 2, arremetió contra la empresa de Elon Musk: “Tesla sabe lo que ha sucedido y que va a seguir sucediendo, y no hacen nada más que vender el auto con un sistema que atrapa a las personas y no proporciona una forma de salir. Esta compañía vale un billón de dólares, ¿cómo pueden sacar una máquina que no es segura en tantos aspectos?“.

En esa misma línea, continuó: “Krysta era una joven brillante, amable y con logros, con toda su vida por delante. No solo hemos tenido que soportar la pérdida de nuestra hija, sino también el silencio sobre cómo ocurrió esto y por qué no pudo salir. Nuestra vida nunca volverá a ser la misma y hay otras familias como la nuestra”.

Un amigo que seguía al Cybertruck en otro vehículo presenció el accidente e intentó rescatar a los ocupantes: logró sacar a un pasajero, pero otros tres quedaron dentro LinkedIn Mathew Riordan

Otra denuncia de la familia Tsukahara: contra el conductor del Tesla

La familia de Tsukahara también presentó una denuncia contra el conductor Dixon, quien, según el informe del forense del condado de Alameda, estaba bajo la influencia de alcohol, cocaína y anfetaminas al momento del accidente.

La Oficina Forense del Condado de Alameda confirmó que el nivel de alcohol en sangre de Dixon era del 0,195%, más del doble del límite legal para un conductor adulto y casi 20 veces el límite para su edad.

Expertos y autoridades cuestionan la seguridad de las puertas del Cybertruck

Los Tesla fueron los primeros vehículos en incorporar manijas eléctricas integradas, diseñadas para ofrecer un diseño más aerodinámico. Sin embargo, este sistema fue objeto de críticas por parte de expertos en seguridad vial.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras (Nhtsa, por sus siglas en inglés), que inició una investigación sobre sistemas de apertura atascados, evalúa denuncias de conductores que, tras salir de sus vehículos, no pudieron abrir las puertas traseras para sacar a sus hijos y, en algunos casos, tuvieron que romper las ventanas para rescatarlos, según detalló AP News.