Murió Matías Travizano, el físico y emprendedor que ayudó a Milei a llegar a Silicon Valley

El físico y emprendedor Matías Travizano, exCEO de GranData vinculado a la visita del presidente Javier Milei a Silicon Valley en mayo de 2024, murió este fin de semana en Estados Unidos tras sufrir un accidente en el Monte Shasta, en el estado de California. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre las circunstancias del hecho. Tenía 46 años.

Producto de la noticia, referentes del ámbito científico y del ecosistema emprendedor expresaron sus condolencias. Una de las primeras despedidas fue publicada en la cuenta oficial de la carrera de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Consternados por la triste noticia del fallecimiento de Matías Travizano, acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Mat, físico graduado del DF, fue siempre generoso con los proyectos de nuestra institución, donante comprometido y activo tejedor de redes. Lo recordaremos con enorme gratitud y afecto”, escribieron en la red X.

Poco después, el empresario y desarrollador de compañías tecnológicas Martín Varsavsky se sumó a las condolencias y aportó precisiones sobre las causas del fallecimiento. “Dolorosa noticia el fallecimiento de mi querido amigo y gran emprendedor Mat Travizano en un accidente de montaña en Mount Shasta. Era una persona divina: brillante, divertido y siempre generoso. Con él y Demian Reidel organizamos la primera gira de Javier Milei por Silicon Valley“, contó.

“Cada vez que iba a San Francisco nos encontrábamos y charlábamos de ciencia, de emprendimientos y de cómo mejorar nuestra querida Argentina. Mat deja a su gran esposa Kristen y a su primer hijo Kai de menos de un año. Un dolor inmenso", dijo Varsvsky.

A ellos se sumó el emprendedor y especialista en criptomonedas y tecnología blockchain Santiago Siri, que tenía un vínculo cercano con Travizano. “Lo que te vamos a extrañar no tiene nombre. Gracias por regalarnos tu amistad, tu sabiduría, tu sentido del humor y tu genialidad. Mat Travizano es una de las grandes leyendas de la tecnología argentina. Él fue una de las claves que supo abrir las puertas de Silicon Valley a nuestro país y apoyó todos los proyectos de vanguardia que hayan surgido de emprendedores argentinos”, dijo, junto a una foto de ambos.

Y agregó: “Tenía las mejores anécdotas de hacking que yo haya escuchado. Si alguna vez jugaste a algún juego de PC en Buenos Aires por los años 90, es probable que hayas usado un crack hecho por Mat. Cuando lo conocí me explicó en detalle cómo podía hacer sonar todos los teléfonos del restorán a la vez y automáticamente nos hicimos muy amigos. Mat era un manantial de ideas artísticas todo el tiempo, una de mis favoritas era su plan para conectar plantas con ruedas robóticas para ver si con la fotosíntesis las hacía caminar y mil ideas más. Tenía un sentido del humor espectacular, hincha de Chacarita, extremadamente generoso con sus amigos, si sabías que venía era garantía de pasarla bien".

Travizano era licenciado en Física por la UBA, tras lo que se volcó al mundo de la tecnología y los negocios en Estados Unidos. Además, en los últimos años se había desempeñado como investigador del desarrollo de Inteligencia Artificial en la Universidad de Berkeley. A fines del año pasado vendió GranData -la empresa que creó junto a Martín Minnoni y Nicolás Goulu, dedicada al análisis de datos y desarrollo de Inteligencia Artificial y con sede en San Francisco- a la megacompañía estadounidense Everdata, líder en procesamiento de tarjetas.

Milei en California

Durante su visita a Estados Unidos en 2024, el Presidente se reunió con algunos de los empresarios tecnológicos más influentes del mundo. Durante su estadía, que duró cuatro días, se encontró cara a cara con Tim Cook, director ejecutivo de Apple; Sundar Pichai, CEO de Google; Sam Altman, número uno de Open AI, compañía líder en inteligencia artificial; Mark Zuckerberg, creador de Facebook y CEO de la empresa Meta; además de una nueva cumbre con Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX.