Los NFT y el arte: un mundo de posibilidades que es la llave de acceso a innumerables beneficios

“Vivimos una revolución en la que el arte está tomando un gran protagonismo en la transformación de la sociedad”, expuso Felipe Durán, fundador de UXART y especialista en web3 y cripto arte, en la presentación “El boom de los NFT y el arte como punta de lanza”, que se dio en el marco del capítulo 5 del encuentro de Inteligencia Artificial, organizado por LA NACION.

El boom de los NFT ha logrado que, en menos de un año, más de US$30 billones hayan sido comprados en estos formatos de activos tecnológicos, pero también que más de un millón de compradores hayan accedido a este cosmos. No solamente estamos hablando de un mercado, sino que también han entrado las instituciones, como por ejemplo la Bienal de Venecia.

“Esto ya no es futuro, sino que es presente a través de algo que conocemos como la web3″, explica Durán. Para entender los NFT hay que saber que se enmarcan dentro de esta nueva Internet: una etapa de transacciones y posesión de datos. “Así como en la web1 surgió el mail, ahora con la web3 la gente puede tener billeteras digitales, organizaciones autónomas descentralizadas y metaversos; lo cual va a potencializarse también con unos dispositivos electrónicos que están por salir, como los de realidad aumentada y digital, y las gafas de realidad mixta”.

Todo esto queda en un marco en el que al arte es el gran protagonista: “Estamos en un nuevo Renacimiento y el arte es el que nos ayuda a vivir otros sistemas que nos acercan a formatos en los que la creatividad transforma la forma en que hacemos un comercio a nivel global”, afirma el tecnólogo.

Tanto es así que el arte ingresó fuertemente en la Bienal de Venecia, la exposición internacional de arte contemporáneo por excelencia, ocupando un pabellón entero. “En dicha muestra se demostró que el cripto arte viene a solucionar una demanda de miles de artistas a nivel mundial, artistas digitales que hoy a través de blockchain encuentran cómo vender su arte como original, único y escaso, todo esto con un comercio global y bajo sus propias reglas, lo cual es muy importante porque ya no hay intermediarios”, asegura el especialista en nuevos medios.

Y agrega que el cripto arte es una variante de los NFT, que reflejan valores como la transparencia, la descentralización, la globalidad, la relación persona-persona del artista en directo con su consumidor y también los derechos de los artistas, guardando su derecho de autor y el derecho del coleccionista a permanecer anónimo.

¿Cómo se organiza la comunidad coleccionables? Los primeros que surgieron fueron los crypto pounds, que se pueden comparar con las obras de arte pop de Andy Warhol, ya que un crypto pound al momento ha sido comprado por US$7 millones, lo que muestra que hay un nuevo mercado en alza. “Lo que la gente busca a través de estas comunidades coleccionables es las ganas de pertenecer y ciertos beneficios que las imágenes dan porque en el NFT no sólo se adquiere una imagen, sino todo un mundo de posibilidades que sirven como llaves de acceso”, dice el especialista en cripto arte.

La Global Cripto Art Dao, que se creó para la Bienal de Venecia, es un nuevo modelo de sociedad que hoy se permite gracias a la web3. Se realiza a través de chats privados en los cuales se toman decisiones en conjunto. “Estas comunidades son los verdaderos libertarios, porque no necesitan permiso de ningún gobierno para establecerse y poder hacer acciones conjuntas internacionalmente”, afirma Durán, founder counselor de Global Crypto Art DAO.

Todos somos parte de un gran sistema de nuevos modelos de negocios, y la punta del iceberg son los NFT, después están las collectors DAO, los laboratorios, los marketplaces y los metaversos que pueden accederse desde el celular o la computadora y que muestran que este es un cambio social grande, en el cual la Argentina ya está haciendo vanguardia

Lo último en innovación desde Israel

Martina Rua, periodista especializada en innovación y productividad, concurrió al Innovation Experience Israel 360, en Tel Aviv, una experiencia en la que se busca entender lo único del sistema y del ecosistema israelí que tiene que ver con emprendedorismo y tecnología. Desde la Startup Nation -como llaman al país por haber basado mucho de su crecimiento en las startups-, focaliza en cuatro empresas que se destacan por sus desarrollos en inteligencia artificial.

La primera es para la industria avícola y se llama SUS, una compañía que realiza un software impulsado por inteligencia artificial que controla las células de incubación, que afectan el proceso de desarrollo sexual en embriones de pollo. Básicamente, lo que hace es transformar los embriones de macho en hembra utilizando ondas de sonido y vibraciones. Esto evita la matanza de 7300 millones de pollitos machos por año que la industria generalmente desecha porque no eran gallinas y no se podían contar con sus huevos para comer.

Luego destaca otras dos interesantes compañías relacionadas a los signos vitales a través del celular, pero que miden distintas funciones. Valid.it, tiene que ver con la detección de fraude a través de diferentes signos vitales que se toman con la cámara del teléfono. Lo que hace es medir y entender a través de la inteligencia artificial y un algoritmo que calibra a través de algunas preguntas y también con biometría para entender cómo la persona respira, cómo está su presión arterial, cómo se encuentra su saturación y así se puede determinar con la exactitud de un polígrafo si esa persona miente o no. “Lo interesante sería pensar también cómo estos avances tienen dilemas éticos, cómo y cuándo se va usar, podríamos preguntarnos”, cuestiona la periodista.

Otro que también usa la inteligencia artificial con signos vitales es Vina.ahi, y tiene que ver con medir muchos signos vitales a través de la cámara, avances que se está logrando con la telemedicina y los teléfonos modernos.

Finalmente, la compañía Tevel, desarrolló una innovación muy relevante para la Argentina, tan importante en la industria del agro y agricultura, que lo que está haciendo es cosechas con drones autónomos fruta por fruta: “Se trata de drones que se programan y a través de su algoritmo lo que se puede saber es si la fruta ya está lista para ser cosechada. Al trabajar tanto de día como de noche se acelera mucho la eficiencia y la productividad de la cosecha”, dice Rua.

Gracias a todos estos avances, el término mencionado de Startup Nation hoy está evolucionando y se habla de Scale Up Nation, es decir, que ya no es momento de empezar si no de escalar proyectos con propósito.