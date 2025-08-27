“Los recursos naturales son una bendición, hay que encontrar el financiamiento”

De los grandes motores de la economía argentina, el sector energético no solo se compone de recursos estratégicos, sino que también representa una oportunidad concreta para generar divisas, empleo y proyección internacional.

Por tal motivo y en el marco del tercer encuentro de Energía: Ante el reto de acelerar el crecimiento, un evento organizado por LA NACION, Pablo Fernández Blanco, periodista del medio, conversó con Tomás Córdoba, CEO de Mega −compañía líder en la industria del gas y la petroquímica−, sobre el escenario actual que vive la industria.

“Somos una empresa estratégica para el presente y futuro de la Argentina”, afirmó Córdoba. En ese sentido, explicó que Mega es el habilitador de la producción de gas natural y petróleo en el país y que, de no existir, la producción de gas no se podría monetizar y la de petróleo se vería afectada dado que gran parte de su producción tiene un gas asociado que necesita acondicionamiento.

Además de esas tareas, reveló que la compañía transporta los componentes ricos de los Hidrocarburos Líquidos del Gas Natural (HGL) desde Neuquén hacia la planta de fraccionamiento en Bahía Blanca, que es donde se dividen los componentes en etano, propano, butano y gasolina natural, para luego ser comercializados.

“¿A quiénes se lo venden?“, consultó Fernández Blanco. ”Localmente el etano lo compra todo Dow −uno de los mayores productores de productos químicos del mundo− y el propano y el butano se venden tanto a nivel local como internacional", puntualizó. Petrobras, agregó, es uno de sus principales compradores a nivel exportaciones.

También adelantó que en Bahía Blanca están haciendo un nuevo tren de fraccionamiento para poder producir más cantidad de los componentes ricos del HGL. “La obra va a estar lista entre enero y febrero del año que viene y nos permitirá incrementar la producción en un 20-25%”, dijo.

Córdoba, de Mega, dijo que su compañía es estratégica para el presente y futuro de la Argentina Fabián Malavolta

Según informó, incluyendo este nuevo tren de fraccionamiento, la compañía viene invirtiendo unos 400 millones de dólares en los últimos cuatro años. Pero previamente, señaló, se anticiparon al fenómeno de Vaca Muerta construyendo un gasoducto para poder captar allí las corrientes de hidrocarburos.

Un contexto desafiante

El panorama volátil de la macroeconomía argentina puede generar dudas sobre si el país está a la altura del potencial geológico que posee. No obstante, Córdoba hizo hincapié en que “la realidad acompaña”. “Tenemos unos recursos naturales que son una bendición, pero está en nosotros −los managers− encontrar las estructuras de financiamiento", afirmó.

Respecto de los fondos, enfatizó que “cuando hacés un doble clic en empresas como Mega ves una solidez, no solo de sus accionistas, sino del negocio en sí”. En su caso cuentan con 25 años de operación segura, confiable y eficiente, trayectoria que les permitió obtener la máxima calificación crediticia: AAA.

En un escenario hipotético dijo que “si la facturación se triplicara necesitaríamos que el resto de la industria siga sosteniendo la inversión en producción de gas, pero con especial atención en el petróleo”. Reconoció ser optimista sobre la producción incremental y sostuvo: “Los HGL vienen avanzando a paso firme con lo cual nosotros estamos bien entrenados y con ganas de acompañar ese crecimiento”.

“¿Qué es lo que le dirías a la política que no habría que tocar en el sector petrolero para no truncarlo?“, preguntó el periodista. ”Es muy importante la interacción entre lo público y lo privado”, puntualizó y, a continuación, elaboró: “de la misma forma que nosotros hablamos de manera transparente con nuestros inversores y proveedores, lo mismo esperamos del regulador”.

Por último, destacó la creciente proyección internacional del sector: ‘Desde el exterior se comunican con nosotros tanto para explorar eventuales inversiones financieras como para ofrecerse como potenciales proveedores’. Esto, reconoció, amplió el abanico de opciones y les permite negociar en mejores condiciones."