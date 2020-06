"De los 97 pilotos que tenemos la gran mayoría se nos venció ayer y solo nos quedan cuatro habilitados para volar hasta mañana", señalaron en JetSmart Fuente: Archivo - Crédito: Norwegian Argentina

Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de junio de 2020 • 16:37

Mientras esperan la autorización para volver a operar después de meses de paralización en el sector, puede ser que cuando finalmente se autorice la reactivación de los vuelos comerciales, algunas aerolíneas privadas de la Argentina no puedan volver al ruedo. Si bien el Gobierno habilitó hoy el uso de simuladores y la realización de vuelos de entrenamiento para que los pilotos puedan cumplir con la obligación de aterrizar y despegar al menos tres veces en los últimos 90 días y no pierdan sus licencias, en JetSmart y Flybondi dicen que la medida llegó tarde: ya tienen a prácticamente a toda su tripulación vencida.

"De los 97 pilotos que tenemos la gran mayoría se nos venció ayer y solo nos quedan cuatro habilitados para volar hasta mañana", explicó Gonzalo Pérez Corral, gerente general de JetSmart en la Argentina.

La empresa solicitó la realización de un vuelo de entrenamiento mañana, sin pasajeros, para poder conservar al menos la habilitación de los cuatro tripulantes que les quedan. De lo contrario, señaló, no tendrán personal para concretar un vuelo especial entre Perú y la Argentina que -según aseguró la empresa- tiene en trámite de autorización local pero ya recibió el visto bueno con las autoridades del país andino.

"Desde el momento en que cesaron las operaciones en marzo hemos estado esperando una decisión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para mantener la vigencia de la habilitaciones de los pilotos y la operatividad potencial de las aerolíneas para cuando se levanten las restricciones. Hoy, cuando se publica la resolución, de los 58 pilotos que tiene la empresa tenemos 56 vencidos y otros dos se nos vencen hoy a la medianoche", apuntó Eduardo Gaspari, director de Operaciones de Flybondi.

Al momento de publicación de la decisión oficial en el Boletín, Flybondi ya tenía 56 de sus 58 pilotos "vencidos" Fuente: Archivo

La normativa vigente señala que para mantener la "experiencia reciente" y evitar el vencimiento de sus licencias para volar, los pilotos deben haber realizado al menos tres aterrizajes y tres despegues dentro de los 90 días consecutivos anteriores. En este contexto de vuelos prácticamente paralizados, la única alternativa que tienen las aerolíneas para mantenerlos activos es que renueven sus calificaciones en un simulador -tecnología de la que solo dispone Aerolíneas Argentinas en el país- o que realicen vuelos de entrenamiento, sin pasajeros y solo a los fines de conservar las calificaciones.

Ambas opciones fueron habilitadas en la decisión administrativa 1061/2020, que si bien tiene fecha del sábado pasado fue publicada hoy en el Boletín Oficial, cuando ya se cumplieron 90 días corridos desde el 18 de marzo, fecha en la que el Gobierno ya había comenzado a aplicar medidas de cierre de fronteras.

Consultados por este medio, fuentes de la ANAC señalaron que la habilitación se dio recién ahora y no antes por decisión de las autoridades sanitarias. De hecho, la resolución lleva la firma del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Salud, Ginés González García, que son quienes tienen la autoridad para dictar las excepciones al aislamiento obligatorio. " La ANAC lo viene pidiendo hace tiempo porque conoce la demanda del sector, pero recién ahora llegó la autorización", señalaron en el organismo que conduce Paola Tamburelli.

Simuladores y vuelos sin pasajeros

Si bien consideran que es una alternativa para conservar la vigencia de sus pilotos, las aerolíneas low cost del país tampoco creen que los vuelos sin pasajeros sean una solución deseable.

"Es un plan 'B' que sugerimos, pero no es ideal salir a quemar combustible y seguir consumiendo dinero que no tenemos para mantener vigente a las tripulaciones", apuntó Pérez Corral, para quien sería mejor que la ANAC prorrogue las habilitaciones de un plazo de 90 a 120 días. "Así quedaríamos todas las empresas en condiciones de volver a operar y no solo Aerolíneas Argentinas", añadió el representante de JetSmart en el país.

Aerolíneas Argentinas es la única empresa que tiene simuladores de vuelo en el país Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

En Flybondi, por otro lado, señalaron que no tienen posibilidad de evitar que los dos pilotos que todavía tienen autorización se sumen a la tripulación vencida. "Nosotros le informamos a las autoridades de esto desde marzo. Ahora no podemos hacer despegar a contrarreloj un avión de 189 plazas solo para dos pilotos", argumentó Gaspari. "La resolución llegó fuera de tiempo. Entramos en otro cuello de botella que es esperar otra decisión oficial para resolver esta situación", añadió.

Para recuperar las habilitaciones, los pilotos tienen dos opciones. Certificar su aptitud en un simulador o realizar un vuelo acompañado por un inspector gubernamental, que suele ser un piloto retirado. El problema es que estos inspectores todavía no habilitados para trabajar y que, además, suelen integrar el grupo de riesgo etario de coronavirus.

Según apuntó Gaspari, los vuelos de entrenamiento se podrían realizar con grupos de 10 pilotos, lo que demandaría al menos cuatro horas de vuelo para que cada uno pueda realizar la práctica correspondiente. Con 58 pilotos vencidos, el trámite les demandaría más de 20 horas de vuelo "improductivas".

Jetsmart tiene 66 pilotos propios y 31 que absorbió de Norwegian

Si bien los simuladores aparecen como la opción más eficiente, en el país solo Aerolíneas Argentinas cuenta con esa tecnología. Los simuladores están en su Centro de Formación y Entrenamiento de Pilotos de la República Argentina (Cefepra), en Ezeiza, y son utilizados por su propio personal. En cambio, Flybondi suele hacer su entrenamiento periódico alquilando equipos en Brasil, Estados Unidos o Panamá, mientras que JetSmart lo hace en Chile o Miami.

Si bien Gaspari señaló que es un tema que se está discutiendo, al momento no pudieron cerrar ningún acuerdo con Aerolíneas Argentinas para que les alquile sus equipos.

Respecto de la posibilidad de recurrir a una prórroga de las habilitaciones, en ANAC dijeron que no es posible "por cuestiones de seguridad". "Es una práctica que lo pilotos necesitan tener. Otras licencias sí se renovaron automáticamente, pero no se puede hacer en este caso", señalaron.