Todavía no está definido quiénes estarían habilitados a tomar estos vuelos, que deberían contar con el consentimiento explícito de los gobernadores Fuente: Archivo - Crédito: Shutterstock

Delfina Torres Cabreros Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de junio de 2020 • 14:08

Cada vez más voces oficiales suman respaldo a lo que se inició como un rumor y todo indica que reactivar algunas rutas de cabotaje en julio, flexibilizando la prohibición que rige para todos los vuelos comerciales hasta el 1 de septiembre, es una posibilidad cierta.

Luego de que el ministro de Turismo, Matías Lammens, asegurara que se está evaluando habilitar rutas entre provincias que no tengan circulación comunitaria del virus, en el Ministerio de Transporte, que conduce Mario Meoni, confirmaron a LA NACION que la cartera tiene en análisis una resolución al respecto, todavía con muchas preguntas abiertas. Que se publique o no, señalan, dependerá de la evolución de la situación sanitaria en todo el país y del visto bueno de las autoridades de Salud.

Fechas

De acuerdo con lo anticipado por Transporte, el primer horizonte probable para que esta flexibilización se concrete es entre entre 30 y 40 días hacia adelante; es decir, no antes de la primera semana de julio. De la definición de esa fecha dependerá si coincide o no con la totalidad de los períodos vacacionales del país, actualmente previstos en las distintas provincias entre el 6 y el 31 de julio.

Sin embargo, ese es un punto clave que todavía resta definir. Según anticiparon en Transporte, la reactivación de los servicios de cabotaje "no estaría destinada a fines vacacionales" y para poder abordar un vuelo sería necesario tener un permiso de circulación fundamentado en las excepciones que rigen actualmente. Es decir, regreso al hogar y trabajo en actividades esenciales.

¿Cuál sería, entonces, el sentido de la medida, dado que ya existe una mínima frecuencia de vuelos internos destinados a situaciones excepcionales? "Todavía hay mucha gente que no pudo volver a su ciudad porque no tiene vehículo y también trabajadores esenciales que necesitan trasladarse. Esto permitiría conectar más provincias y reemplazar servicio de micros exceptuados que transportan durante muchas horas pacientes que viajan a hacerse tratamientos, por ejemplo, por un viaje más corto", explicaron.

En el ministerio de Meoni señalan que la reactivación no estaría destinada a "fines vacacionales" Fuente: LA NACION

El enfoque es totalmente diferente al del ministro Lammens, que habló de que "provincias que no tienen circulación comunitaria del virus, tengan la posibilidad de recibir turistas de otras provincias que estén en la misma situación sanitaria". Consultados sobre esta discrepancia, en la cartera de Turismo dijeron a LA NACION que "son puntos que se están debatiendo".

Destinos y frecuencias

Un punto clave es que no solo se contemplarán las rutas que ya existían antes de la pandemia, sino que se podrían generar nuevas en caso de ser necesario, para unir destinos del interior sin pasar por los grandes centros de interconexión del país como Buenos Aires y Córdoba.

Según anticipó Meoni en declaraciones a AM 750, se buscará alcanzar un promedio semanal de 32 vuelos, lo que es muy poco si se compara con el escenario previo de normalidad (en julio de 2019 solo Aerolíneas Argentinas realizó un promedio de 2122 vuelos semanales), pero es más de los vuelos que se realizan actualmente destinados sobre todo a las repatriaciones internas. Según datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en mayo la aerolínea de bandera operó un total de 47 vuelos.

Lammens pretende que los vuelos de cabotaje contribuyan a reactivar el turismo en pleno período vacacional Crédito: Prensa Lammens

Los ministros dejaron en claro que la posibilidad de flexibilizar la prohibición de vuelos comerciales dependerá de la situación sanitaria y solo aplicará a aquellos destinos que no tengan circulación comunitaria del virus. Para pensar en el universo posible de destinos a conectar se puede tomar como referencia el decreto publicado hoy en el Boletín Oficial que señala cuáles son los l ugares del país en condiciones de pasar a la fase cinco, es decir, de distanciamiento social y ya no de aislamiento. "Eso no quita que el ministerio de Salud, aunque una provincia esté en fase cinco, considere que no es recomendable conectarla por algún motivo", matizaron.

Además, la puesta en marcha de las rutas dependerá del consentimiento explícito de los gobernadores. Mientras que algunos ya le han transmitido a Meoni su interés por retomar el servicio aéreo, otros lo ven con preocupación y preferirían no arriesgarse. "Van a ser los propios gobiernos los que tengan que solicitar los vuelos", anticiparon.

Líneas aéreas

Si bien por ser estatal Aerolíneas Argentinas es la compañía aérea que mejor puede adaptar sus planes a los requerimientos oficiales, en Transporte aseguran que no se pretende que sea la única involucrada en la reapertura. Según se anticipó, esta semana habrá una reunión entre las autoridades nacionales vinculadas al sector aéreo, representantes de embajadas y empresas para discutir el tema, con especial énfasis en los protocolos de reactivación.

Aerolíneas Argentinas no sería la única empresa habilitada para retomar los vuelos de cabotaje, sino también las privadas

Algunas aerolíneas privadas, como Flybondi, indicaron que se encuentran evaluando alternativas de corredores turísticos entre provincias que no tienen casos de coronavirus. "Si se avanza con esto habría que analizar qué rutas pueden operarse en función también del tiempo previo de venta y de la demanda que los gobiernos provinciales consideren que puede haber", indicaron.

Respecto del tiempo de anticipación con el que se podría anunciar la reactivación, en Transporte señalaron que podría ser "sin demasiada antelación". "Podríamos, por ejemplo, volar el 15 y habilitar las compras el 13. En estas condiciones va a haber demanda igual y además no necesitamos llenar el avión, sino que la idea es que viaje al 70% de la capacidad para mantener las distancias", apuntaron.

Protocolos sanitarios

La preocupación central del Gobierno es lograr establecer un protocolo riguroso, que minimice las posibilidades de contagio. Anticipan que será necesario sumar una hora de antelación en el aeropuerto para cumplir con los procedimientos previos a abordar el avión, que podrían incluir hasta testeos rápidos de Covid-19.

La habilitación final de los vuelos depende de las autoridades sanitarias

Además, se apuesta a no completar la capacidad del avión, sino viajar como máximo al 70% de la ocupación, y tener protocolizado cada uno de los momentos del viaje para evitar, por ejemplo, que los pasajeros se agolpen en el pasillo del avión al momento de descender.

"Además, supongamos que hay un vuelo entre Jujuy y San Juan. ¿Quién te asegura que un cordobés no viaje hasta San Juan y lo tome? Son muchas cosas que tenemos que evaluar y estamos trabajando en conjunto con ministerios y organismos descentralizados para resolverlo", detallaron.