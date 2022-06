Manu Ginóbili ingresa como inversor minorista en Kavak, la empresa tecnológica con 800 empleados en el país

Ya lejos de sus años como jugador profesional, Manu Ginóbili elige desarrollar su perfil inversor. Mientras mantiene vínculos con el mundo de la NBA y los San Antonio Spurs, el bahiense sigue de cerca startups y compañías tecnológicas de la región. Ahora, anunció su ingreso como inversor en Kavak, la firma de origen mexicano que se expandió tras la fusión con la argentina Checkars y vale US$8700 millones.

“Es un acuerdo de voluntades para trabajar juntos, seguir creciendo y, para mí, de seguir aprendiendo”, dice Ginóbili en una entrevista con LA NACION, al comentar su decisión de ingresar a la compañía, dedicada a la compraventa de autos usados a través de internet.

Los cuatro anillos de la NBA que ganó Manu Ginóbili. Luego de su rol como jugador, ahora elige crecer como inversor en startups y empresas tecnológicas de la región.

No es el primer proyecto en el que el exjugador de la selección argentina de básquet decide invertir, pero es posiblemente el de mayor escala. Luego de meses de conversaciones, Ginóbili ingresó como accionista minoritario a la firma, que tiene más de 800 empleados en la Argentina y se ubica como la compañía más valiosa de América Latina entre las no cotizan en ninguna bolsa . Los montos de la operación no fueron difundidos.

“Creo que es más una oportunidad para aprender yo de ellos que ellos aprender de mí” , cuenta Ginóbili sobre su ingreso a este proyecto, que opera en la Argentina, México y Brasil.

Paso a paso, el exjugador bahiense fue diversificando su perfil en el mundo de los negocios. Además de Kavak, incluyó entre sus apuestas a Ualá, la fintech fundada por Pierpaolo Barbieri que alcanzó una valuación de US$2450 millones; la startup Pachama, fundada por el tucumano Diego Sáez-Gil, que combina machine learning con imágenes satelitales para cuantificar el impacto en el ambiente y facilita a las empresas comprar créditos de carbono para compensar ese efecto; o la firma local Properix (Consorcio Abierto).

También es mentor en Newtopia VC, un fondo de inversión que gestiona alrededor de US$50 millones y está liderado por Patricio Jutard, Mariano Mayer (exsecretario de Emprendedores y Pymes en la gestión de Mauricio Macri), Jorge Aguado, Juan Pablo Lafosse (fundador y CEO de Almundo) y Sacha Spitz (director del programa de incubación en la Universidad de San Andrés). En esta firma, tiene un rol como asesor y mentor, acompaña las presentaciones de casos o startups que presentan sus propuestas para intentar sumar fondos y consolidar su desarrollo.

Una nueva inversión

Kavak, que tiene sede en México, alcanzó el año pasado la categoría de unicornio, tras una ronda de inversión en la cual llegó a la valuación de US$8700 millones. Fue en septiembre de 2021, cuando la compañía completó su serie E de financiamiento, y captó US$700 millones.

La empresa tiene operaciones en México, Brasil y la Argentina, luego de la fusión con la local Checkars, en agosto de 2020. Tras aquella operación, los argentinos Jaime Macaya y Juan Cruz de la Rúa, dos exempleados de la tecnológica OLX, ingresaron en el directorio de la compañía. Macaya actualmente se desempeña como CEO regional de Kavak.

Jaime Macaya (38), cofundador de Checkars, es CEO regional de Kavak. Carolina Lera

En el país, la empresa tiene alrededor de 800 empleados, entre los departamentos comerciales, de operaciones y de desarrollo de software. Además, tiene una planta de reparación propia en Tigre, donde realiza los trabajos de reparación y revisión mecánica de los autos publicados en la plataforma.

En la actualidad, la compañía cuenta con 1600 autos usados en su catálogo, y representa un 0,5% del mercado de compra y venta de usados “seminuevos” en el país. “Para nosotros es un orgullo tremendo sumar a Manu Ginóbili, porque representa mucho”, dijo Macaya a LA NACION.

En cuanto a los planes de crecimiento, sostuvo que la idea es duplicar el catálogo de autos del marketplace en el próximo año. “En México y Brasil el tamaño es 10 veces y 5 veces mayor; claro que también son economías más grandes. Si bien es una empresa importante, en todos los países la participación está debajo del 1%, y el mercado de los autos usados es muy muy grande. Queremos trabajar y resolver problemas, y la capacidad de crecer 10 veces es muy grande”, agregó el ejecutivo.