Manuel García Cuerva asume como CEO en GoJiraf

GoJiraf redobla su apuesta en el mercado. La plataforma de video commerce, que desarrolla soluciones para firmas como Natura, Mercado Libre, Motorola y Adidas, inicia una nueva etapa de crecimiento con un nuevo CEO y el objetivo de escalar su presencia en América Latina.

El elegido para esta posición fue Manuel García Cuerva, quien ya conoce la compañía desde su día uno: fue chief marketing officer de la firma en el año de su fundación, y uno de los primeros en apostar por el video commerce, cuando la solución todavía sonaba a futuro. Tal es el caso del live shopping, una estrategia de venta minorista que combina las transmisiones en vivo con la posibilidad de comprar productos en tiempo real.

Graduado en Administración y gestión de Empresas en la Universidad Católica Argentina, su recorrido incluye un curso de posgrado en Transformación Digital, dictado por Singularity University en Silicon Valley, y una fuerte impronta en finanzas, producto y growth management.

GoJiraf realizó su primer live shopping con Rapsodia

Entre sus pasos, figuran empresas como Havanna, Cencosud y la plataforma de e-commerce VTEX, donde ocupó roles clave como head of Live Shopping y head of Profit Pools. Desde enero de este año, llevaba el rol AI Product Manager en Caramel Point, software factory especializada en el desarrollo de aplicaciones web y mobile.

“En modo Beta constante. Data driven para la toma de decisiones, arremangado para ejecutar. Soporte incondicional al frontline. Product Manager. Cultor de los logros en equipo. Una vida llena de deportes, aire libre, familia y experiencias únicas. Siempre una sonrisa honesta”, se define García Cuerva en su cuenta de LinkedIn.

Un nicho con potencial

García Cuerva vuelve a GoJiraf en un momento clave, en el que el video commerce vive un boom a nivel mundial. De acuerdo a datos del mercado, en territorios como China, el live shopping ya representa cerca del 20% del comercio electrónico total, con ventas proyectadas en cientos de miles de millones de dólares anuales. Y en Estados Unidos y Europa, la adopción crece a tasas de doble dígito año tras año.

En ese marco, recientemente, GoJiraf firmó un acuerdo con Mercado Libre para convertirse en su plataforma oficial de live shopping, con próximas expansiones hacia México y Brasil. En paralelo, la compañía también trabaja en un desarrollo con Agentic AI junto con la tecnológica Tencent , reforzando sus partnerships con Google, Meta, AWS, Tienda Nube, VTEX y Shopify. “La llegada de Manuel nos da un liderazgo renovado para acelerar esta próxima etapa de crecimiento”, señaló Agustín Campos, cofundador y chairman de GoJiraf.

En tanto, García Cuerva afirmó: “El equipo demostró resiliencia y visión para liderar una industria que no para de crecer, y ahora vamos a redoblar esfuerzos aplicando metodologías modernas de desarrollo de producto, explorando nuevos canales de crecimiento digital e incorporando inteligencia artificial tanto en nuestros procesos internos como en la propia plataforma de live shopping, para escalar con mayor impacto en toda la región”.

Fundada en 2019 por Patricio Cossio, Miguel Larreta y Agustín Campos, y con operaciones en mercados como México, Brasil, Uruguay y Chile, GoJiraf ofrece tecnología en formato white label, asesoramiento integral y resultados medibles para marcas, retailers y networks. Desde su creación, la compañía levantó más de US$3,5 millones en distintas rondas de inversión (angel round, seed y extended seed).

Actualmente, GoJiraf conecta a gigantes como Natura, Motorola, Mercado Libre y Adidas con sus clientes. Su primer live shopping fue junto a la marca de indumentaria Rapsodia, para su colección “It’s time to dream”. Durante la transmisión, 30 prendas fueron elegidas por la influencer Paula Lamarque, para armar los diferentes looks que más de 600 clientes pudieron comprar desde su casa.