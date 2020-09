"Cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es andar detrás de tu instinto", dijo Marcos Galperin Fuente: Archivo

El cuarto de cinco hermanos, de chico sabía programar y era fan del ajedrecista Bobby Fischer. Así se presenta Marcos Galperin, el empresario que en 21 años construyó la firma privada más valiosa de la Argentina. Ingenuidad, capacidad de aprender y asimilar los momentos de angustia son algunas de las claves que el fundador de Mercado Libre considera indispensables para emprender.

Galperin fundó la empresa en Buenos Aires en 1999 y, según relató, tenía el objetivo de ser una plataforma de e-commerce. Arrancó con 5000 productos en una base de datos, para luego transformarse en una firma que se expandió de ese rubro hacia la logística y el negocio financiero.

En una entrevista con Esteban Menis difundida hoy, en el marco de un podcast producido por la empresa, contó que él supo aprovechar cada oportunidad para lograr llegar a donde está hoy y que debió pasar por muchas situaciones de estrés, cuando pensaba que la compañía no podría seguir adelante. Además su entorno no lo apoyaba y consideraba que era una idea "demente".

"Cuando todo el mundo piensa una cosa y vos estás absolutamente convencido de otra, lo que aprendí es andar detrás de tu instinto. Sobre todo cuando sabes que estudiaste y no es una apuesta", dijo, y aseguró haber estado siempre seguro de su idea. Con el diario del lunes, el empresario afirmó que fue mucho más complejo de lo que imaginaba. "Fue bueno no saberlo, porque quizás no nos hubiesemos tirado a la pileta como lo hicimos", admitió.

"La oportunidad de mercado libre fue realmente única, justo se dio con el nacimiento de internet", aseguró.

Haciendo referencia a la frase de Steve Jobs,"Stay hungry, stay foolish", Galperin habló de la ingenuidad que se necesita a la hora de emprender. "Esa ingenuidad de los norteamericanos es valiosísima, es la que genera que el mundo progrese. Genera que Apple invente el iPhone o que Elon Musk saque un auto eléctrico", dijo, y agregó que la clave es cuando el uso de la tecnología responde a un problema de la sociedad.

"Cuando estas emprendiendo constantemente hay una angustia. No sabes qué va a pasar y no controlás todo", aseguró, y afirmó que emprender no es para todas las personas. Frente al contexto de la pandemia de Covid-19, donde el odio y las críticas abundan en las redes sociales, Galperin hizo mención a la cantidad de agradecimientos y apoyo por parte de la sociedad frente a sus servicios.

Consideró que el aislamiento social excluyó a todas las personas, cuando antes eran sólo los que estaban lejos de las grandes ciudades los que no podían acceder a los productos. "Ahora se masificó el uso. Aquellos que ya lo usaban lo usaron mucho más y lo que no lo habían probado, lo probaron -dijo-. El comercio electrónico aumentó, nos adelantamos 3 o 4 años dependiendo el país".

"Hace cinco años no teníamos ni idea de cómo hacer logística. Éamos una plataforma de comercio electrónico y de pagos digitales pero nunca nos habíamos metido en el mundo físico de transportar", explicó. Para el empresario, para poder competir debían darle "una excelente experiencia a los usuarios".

"Lo mas importante que tenemos es la capacidad de aprender. Ahora tenemos la confianza, de que si pudimos aprender eso podemos aprender cualquier cosa -dijo-. Estoy realmente orgulloso de lo que logramos. Siento que estamos a mitad de camino de donde vamos a estar. Todavía falta muchísimo, pero ya siento que hicimos la parte mas difícil".

Cultura de la empresa

Con respecto a los roles en la empresa aseguró que tiene como pendiente poder "transicionar a un rol menos operativo". Él cree que hay infinidades de cosas por hacer y que la compañía puede seguir creciendo.

"Posiblemente tengamos para este año cien millones de personas usando Mercado Libre o Mercado Pago y es un número enorme, pero es un número muy pequeño al lado de las 680 millones que viven en los países que integramos", dijo.

"Se aprende a sacar lecciones de las derrotas y se aprende a armar equipos", aseguró y agregó que es fundamental generar un espacio para cada personalidad. Afirmó que una buena cultura se logra sacando lo mejor de cada persona, "incentivarlas, darle responsabilidad pero a la vez acompañarlas". "Las ideas surgen de abajo para arriba, de arriba para abajo, de costado a costado", dijo.

Galperin habló de la cultura de la empresa, la importancia de acompañar a los empledos y, además, de incentivarlos a tomar riesgos Crédito: Gentileza Mercado Libre

"Incentivamos mucho la cultura de tomar riesgos. En tecnología es complicado empezar a jugar de una manera conservadora, porque dejas de arriesgar de innovar y terminas perdiendo", aseguró.

La primera entrega de paquetes o el primer pago con QR, estos son algunos de los hitos que afirmó que festejaron. "Hubo momentos mágicos y por suerte siguen apareciendo -dijo-. Seguimos conquistando fronteras nuevas y llegando a lugares donde no habíamos estado".

La empresa ayuda a pequeñas y medianas empresas brindándoles una plataforma donde se puedan vender sus productos de una manera fácil y de gran alcance. "Le da las mismas oportunidades a todos, así se democratiza el comercio", aseguró y agregó que más de medio millón de personas viven con las ventas que realizan mediante la empresa y les permiten competir con las grandes marcas.