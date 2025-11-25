iPhone 17: Mercado Libre debuta como vendedor de Apple con cuotas sin interés y plan canje

Mercado Libre anunció hoy que comienza a vender el iPhone 17 como tienda de Apple oficial, con entregas en 24 horas, 9 cuotas sin interés en todos los bancos y un plan canje con reintegros de hasta 700.000 pesos, dependiendo del modelo entregado en parte de pago (similar a lo que hacen Motorola y Samsung en el país; de hecho es posbile entregar equipos de Apple o de esas dos compañías). Además, quienes paguen con dinero en cuenta tendrán descuentos entre el 10% y el 15% sobre el valor final.

Los precios en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre de la familia del iPhone 17 (para el modelo de 256 GB) son:

iPhone 17 : 1.999.999 pesos

: 2.549.999 pesos iPhone 17 Pro : 2.799.999 pesos

La semana pasada, Maxim confirmó que ya está disponible en sus tiendas en el país:

iPhone 17 desde 2.379.000 pesos

desde 2.759.000 pesos iPhone 17 Pro, desde 3.249.000 pesos en los próximos días

El precio final depende del almacenamiento elegido, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.

MacStation también ofrece esta familia de smartphones en el país:

iPhone 17 : desde 1.999.990 pesos

: desde 2.499.990 pesos iPhone 17 Pro : desde 2.699.990 pesos

El precio final depende del almacenamiento elegido, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.

Lo mismo hace la operadora Claro, que ofrecerá el equipo a sus clientes:

iPhone 17 de 256 GB: 2.100.000 pesos

de 512 GB: 3.200.000 pesos iPhone 17 Pro de 512 GB: 3.500.000 pesos

También está disponible en otros tamaños de almacenamiento, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.

El precio de referencia en Estados Unidos

En Estados Unidos, el valor internacional de referencia, el precio del iPhone 17 es el siguiente:

iPhone 17 (256 GB): 799 dólares

(256 GB): 1099 dólares iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares

Cuál es el precio del iPhone 17 en Brasil, Chile o Uruguay

Quienes viajen al exterior en el verano pueden verificar el precio en países que suelen ser un destino turístico, como Brasil o Chile, donde Apple vende en forma directa desde su sitio oficial.

En Brasil, los precios del modelo base son:

iPhone 17 : 7999 reales (1500 dólares)

En Chile, los precios del modelo base son:

iPhone 17 : 999.990 pesos chilenos (1075 dólares)

En Uruguay no hay tienda oficial de Apple, pero sí revendedores autorizados, como Maxim:

iPhone 17 desde 1429 dólares

En estos casos, el monto final dependerá de si se paga con dólares ya en cuenta o en pesos a través del llamado dólar tarjeta. El dólar oficial cotiza este martes 25 de noviembre a 1465 pesos; el dólar MEP, 1468,47 pesos; el dólar tarjeta, 1904,5 pesos.