iPhone 17: Mercado Libre debuta como vendedor de Apple con cuotas sin interés y plan canje

La tienda online anunció hoy que comienza a vender el iPhone 17 con entregas en 24 horas, 9 cuotas sin interés en todos los bancos y un plan canje con reintegros de hasta 700.000 pesos
- 3 minutos de lectura'
Mercado Libre anunció hoy que comienza a vender el iPhone 17 como tienda de Apple oficial, con entregas en 24 horas, 9 cuotas sin interés en todos los bancos y un plan canje con reintegros de hasta 700.000 pesos, dependiendo del modelo entregado en parte de pago (similar a lo que hacen Motorola y Samsung en el país; de hecho es posbile entregar equipos de Apple o de esas dos compañías). Además, quienes paguen con dinero en cuenta tendrán descuentos entre el 10% y el 15% sobre el valor final.
Los precios en la tienda oficial de Apple en Mercado Libre de la familia del iPhone 17 (para el modelo de 256 GB) son:
- iPhone 17: 1.999.999 pesos
- iPhone Air: 2.549.999 pesos
- iPhone 17 Pro: 2.799.999 pesos
- iPhone 17 Pro Max: 3.249.999 pesos
La semana pasada, Maxim confirmó que ya está disponible en sus tiendas en el país:
- iPhone 17 desde 2.379.000 pesos
- iPhone Air desde 2.759.000 pesos
- iPhone 17 Pro, desde 3.249.000 pesos en los próximos días
- iPhone 17 Pro Max, desde 3.449.000 pesos en los próximos días
El precio final depende del almacenamiento elegido, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.
MacStation también ofrece esta familia de smartphones en el país:
- iPhone 17: desde 1.999.990 pesos
- iPhone Air: desde 2.499.990 pesos
- iPhone 17 Pro: desde 2.699.990 pesos
- iPhone 17 Pro Max: desde 2.999.990 pesos
El precio final depende del almacenamiento elegido, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.
Lo mismo hace la operadora Claro, que ofrecerá el equipo a sus clientes:
- iPhone 17 de 256 GB: 2.100.000 pesos
- iPhone Air de 512 GB: 3.200.000 pesos
- iPhone 17 Pro de 512 GB: 3.500.000 pesos
También está disponible en otros tamaños de almacenamiento, y el monto puede financiarse en cuotas sin interés.
El precio de referencia en Estados Unidos
En Estados Unidos, el valor internacional de referencia, el precio del iPhone 17 es el siguiente:
- iPhone 17 (256 GB): 799 dólares
- iPhone Air (256 GB): 999 dólares
- iPhone 17 Pro (256 GB): 1099 dólares
- iPhone 17 Pro Max (256 GB): 1199 dólares
Cuál es el precio del iPhone 17 en Brasil, Chile o Uruguay
Quienes viajen al exterior en el verano pueden verificar el precio en países que suelen ser un destino turístico, como Brasil o Chile, donde Apple vende en forma directa desde su sitio oficial.
En Brasil, los precios del modelo base son:
- iPhone 17: 7999 reales (1500 dólares)
- iPhone Air: 10.499 reales (1970 dólares)
- iPhone 17 Pro: 11.499 reales (2157 dólares)
En Chile, los precios del modelo base son:
- iPhone 17: 999.990 pesos chilenos (1075 dólares)
- iPhone Air: 1.299.990 pesos chilenos (1398 dólares)
- iPhone 17 Pro: 1.429.990 pesos chilenos (1538 dólares)
En Uruguay no hay tienda oficial de Apple, pero sí revendedores autorizados, como Maxim:
- iPhone 17 desde 1429 dólares
- iPhone Air desde 1699 dólares
- iPhone 17 Pro desde 1949 dólares
- iPhone 17 Pro Max desde 2099 dólares
En estos casos, el monto final dependerá de si se paga con dólares ya en cuenta o en pesos a través del llamado dólar tarjeta. El dólar oficial cotiza este martes 25 de noviembre a 1465 pesos; el dólar MEP, 1468,47 pesos; el dólar tarjeta, 1904,5 pesos.