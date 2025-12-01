Huawei vuelve a vender celulares en la Argentina después de 6 años de ausencia

El gigante chino Huawei anunció hoy que a mediados de mes volverá a ofrecer en la Argentina sus smartphones, después de seis años de ausencia en el mercado local. Y lo hará con una apuesta fuerte, trayendo al país, a partir del 15 de diciembre, su familia más avanzada, la de los smartphones Huawei Pura 80, el equivalente de Huawei a los Galaxy S de Samsung o los tope de línea de Xiaomi.

La compañía aclara, en el comunicado que difundió hoy a la prensa, que en este último sexenio nunca dejó de tener operaciones en el país, y que se abocó a otras áreas (equipamiento de telecomunicaciones 5G, accesorios como relojes y auriculares, entre otras cosas). Lo que evita aclarar es que lo hizo forzada por las circunstancias.

A finales de la década pasada, Huawei había logrado una senda de crecimiento en el segmento de los smartphones que la había posicionado en un sólido segundo lugar a nivel mundial (entre Samsung y Apple) y con muy creíbles perspectivas de ser número uno al principio de esta década (lo fue, fugazmente, a mediados de 2020), hasta que fue víctima de la guerra comercial entre China y el primer gobierno de Donald Trump, que puso a Huawei en una lista negra de empresas acusadas de estar bajo la injerencia directa del gobierno chino. Estar en esta lista negra la dejó sin acceso a componentes clave del mercado de smartphones, como procesadores de Qualcomm o MediaTek, o la posibilidad de usar la versión de Android que desarrolla Google.

Un Huawei Pura 80 Pro Shutterstock - Shutterstock

Usan Android, pero no el estándar

Así que de un día para otro desapareció de los primeros puestos en ventas mundiales y debió pasar a cuarteles de invierno, sobreviviendo en el nada despreciable mercado chino, donde fue retomando y hoy pelea las primeras posiciones del ranking de ventas nacional y va, lentamente, ampliando su presencia fuera de su país, pero con un escollo monumental: sus smartphones ya no corren Android (el sistema operativo presente en el 80 por ciento de los teléfonos inteligentes que se venden en el mundo) sino HarmonyOS, el sistema operativo que debió crear de la nada hace un lustro para darle vida a sus equipos; originalmente era compatible con Android, pero la versión más reciente (HarmonyOS NEXT) no lo es.

Para evitar vender fuera de China un teléfono que es inutilizable, en términos de apps, Huawei vende la versión internacional del Pura 80 con EMUI 15, que sí usa una versión de Android alternativa, que tiene su propia tienda de aplicaciones (AppGallery) y que es compatible con Android. Es como una opción intermedia entre HarmonyOS NEXT y el Android estándar que usa el resto del mundo.

Los Huawei Pura 80 que se venderán en el país usan EMUI 15, una variante de Android con su propia tienda de aplicaciones Shutterstock - Shutterstock

Esto significa que quien piense en comprar un Huawei Pura 80 en la Argentina a partir del 15 de diciembre debe tener en cuenta que más allá del hardware (que está considerado de primera línea, sobre todo en el apartado fotográfico) y de las funciones básicas, que están cubiertas, la disponibilidad de aplicaciones para ampliarlas no es la misma que en un smartphone de otras marcas.

La alternativa es instalar la tienda de aplicaciones de Google, como mucha gente hace también con las tabletas Fire de Amazon (que usan una variante de Android); aunque en general funcionan bien, puede haber alguna incompatibilidad de aplicaciones.

El Huawei Pura 80, que la compañía presentó a mitad de año, tiene un chip Kirin 9010s, 12 GB de RAM, desde 256 GB de almacenamiento, una pantalla de 6,6 pulgadas a 120 Hz, y una batería de 5170 mAh con carga rápida. El apartado de cámaras, donde más se distinguen estos teléfonos, ofrece una lente normal de 50 megapixeles, un zoom de 5 aumentos y un gran angular. La versión Pro tiene una pantalla de 6,8 pulgadas y un combo cámaras traseras con una lente normal de 50 megapixeles, un teleobjetivo de 4x que también sirve de macro, y un gran angular. El modelo Ultra suma un segundo teleobjetivo de 9,4x.

La compañía no dijo a qué precio lo ofrecerá a nivel local, aunque sí aclaró que la venta se hará a través de Mercado Libre.