Más competencia para Netflix y Disney. Lanzan un nuevo servicio de streaming

La oferta de servicios de streaming parece interminable. A partir de mañana ya estará disponible en el mercado argentino la nueva plataforma Paramount+ con la que el grupo ViacomCBS busca poner un pie en un mercado cada vez más competitivo y en el que ya participan Netflix, Disney y Amazon.

En una entrevista exclusiva con LA NACION, el número uno del grupo para América Latina, JC Acosta, anticipa algunos detalles del nuevo servicio. “Estamos lanzando el servicio en Estados Unidos y en toda América Latina, con más de 5000 horas de contenido de todas las marcas del grupo, como Showtime, Nickelodeon, MTV o Paramount. Además, contamos con la ventaja de que no hay muchas empresas de nuestro tamaño y en condiciones de ofrecer contenido original a nivel global, pero también a nivel local, con propuestas como la de Telefé. Y vamos a salir con un precio sumamente económico comparado con la competencia. En la Argentina vamos a trabajar con una tarifa de 299 pesos por mes”, señaló el presidente ViacomCBS Networks International Americas.

Desde Miami, Acosta además asegura que, a contramano de los pronósticos más apocalípticos que hablan de grandes ganadores y negocios que están prácticamente en vías de extinción, el futuro de la pantalla chica pasará por una convivencia entre los canales de TV abierta, las señales pagas y los servicios de streaming.

-¿Hay mercado para un nuevo servicio de streaming? ¿El negocio avanza hacia un proceso de concentración?

-Yo me imagino que puede pasar algo parecido a lo que sucedió con el negocio de la televisión paga hace unos años. Primero hubo una gran expansión de nuevas propuestas y después la oferta se fue achicando. Las plataformas que sepan crear su propio contenido exitoso son las que van a ganar y el negocio no va a pasar tanto por la adquisición de contenido sino por la producción propia y la exclusividad.

-¿Los grandes ganadores serán los que generen su propio contenido?

-Nosotros estamos trabajando como grupo con un presupuesto de entre 12.000 y 13.000 millones de dólares para generación de contenido. De esta cifra, vamos a destinar en el primer año US$1000 millones exclusivamente a los contenidos para streaming y el objetivo es incrementándolo hasta llegar a los US$5000 millones en tres años. La idea es ser dueño del contenido y que ese material pueda convivir en las distintas plataformas que tenemos, aunque con plazos de llegada diferentes. Nosotros tenemos, por un lado, el servicio de streaming de Paramount+ que estamos presentando ahora, pero también contamos con canales de televisión abierta, como Telefé en la Argentina, señales de TV paga -como Nickelodeon o MTV- y el servicio de streaming gratuito Pluto TV.

-¿Cuáles serán los tanques de la nueva plataforma?

-En América Latina, Paramount+ va a ser el hogar de Showtime y el lugar para ver estrenos, con propuestas como The First Lady, protagonizada y producida por Viola Davis, quien interpretará a la exprimera dama Michelle Obama, junto a Michelle Pfeiffer -como Betty Ford- y Gillian Anderson, como Eleanor Roosevelt. También vamos a tener series muy aclamadas como Killing Eve y The Handmaid’s Tale y nuevas propuestas como Strange Angely No Activity o The Man Who Fell to Earth, que está basada en la novela de Walter Tevis y en la icónica película protagonizada por David Bowie. Y también vamos a contar con muchas propuestas para los más chicos, con algunas de las franquicias más grandes del mundo, incluyendo Bob Esponja, Las Tortugas Ninja, Dora la Exploradora y PAW Patrol. El segmento infantil de Paramount+ se va a abastecer de la biblioteca de Nickelodeon.

Killing Eve es otro de los contenidos exclusivos de Paramount+

-¿Van a trabajar con contenido local?

-Seguro. Nos vamos a nutrir de mucho contenido original nacional, para lo cual ya estamos trabajando con Telefé. Entre las propuestas que vamos a tener se encuentran un par de series originales. Una llamada Los Enviados, dirigida por Juan José Campanella. Y otra será Cecilia, con Daniel Burman.

-¿En Estados Unidos cuál es el promedio de servicios de streaming contratados por hogar?

-Hasta hace poco, el hogar promedio tenía entre dos y tres servicios, y las proyecciones iniciales eran mucho más conservadoras, pero el impacto del Covid-19 fue muy grande y llevó a que hoy tengan entre cuatro y cinco servicios por familia.

-Como grupo tenían varios nombres potentes. ¿Por qué terminaron eligiendo la marca Paramount para bautizar el nuevo servicio?

-La estrategia de Paramount siempre pasó por el desarrollo de historias únicas e icónicas, y por ser una montaña de entretenimiento. Cuando empezamos a avanzar el proyecto de la nueva plataforma, testeamos la marca y no solo tuvo un altísimo reconocimiento, sino también una imagen positiva y asociada con el entretenimiento de calidad.

-¿Qué va a pasar con los estrenos de cine? Otras compañías anunciaron que van a ir en forma simultánea a la pantalla grande y a sus servicios de streaming.

-Viacom ya hizo pública su decisión de trabajar con una ventana de 45 días en Estados Unidos, entre el estreno en cine de una película y su ingreso a Paramount+. A nivel local, todavía no tenemos una posición tomada y estamos explorando diferentes alternativas.

-¿Y qué va a pasar con la televisión abierta? ¿Es un negocio que va camino a desaparecer?

-Los resultados del último año de Telefé fueron muy buenos. Contra lo que se dice, la TV abierta sigue estando muy fuerte y en 2020 logramos el rating más alto de los últimos años. Propuestas como Masterchef reflejan la importancia que siguen teniendo los canales abiertos a la hora de generar audiencia. Y el mejor ejemplo es que muchas plataformas de streaming se acercaron a nosotros para cerrar acuerdos y transmitir el primer capítulo de sus nuevas series por Telefé, con el objetivo de crear awarness. Un problema que tienen estas plataformas de streaming es que tienen mucha programación que está escondida y nadie está viendo.