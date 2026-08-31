Messi anunció su retiro de la Selección y las marcas reaccionaron en redes sociales

Un posteo en Instagram alcanzó para modificar la conversación de todo un día. Lionel Messi comunicó este lunes que se retira de la Selección argentina después de más de 20 años, y las marcas que construyeron parte de su comunicación alrededor del futbolista no tardaron en reaccionar.

Marcas de indumentaria, electro, entretenimiento y consumo masivo, entre otras, se sumaron a la despedida con publicaciones en Instagram. En algunos casos, los mensajes apelaron directamente a la trayectoria del capitán; en otros, utilizaron los códigos propios de cada marca para transformar la despedida en una pieza de comunicación.

La velocidad de las respuestas no es casual. En los últimos meses, las marcas argentinas demostraron que el fútbol -y especialmente la Selección- se convirtió en un territorio de comunicación capaz de generar conversación masiva sin necesidad de grandes campañas tradicionales. Durante el Mundial, empresas de distintos sectores aprovecharon desde la rivalidad con Inglaterra hasta fenómenos inesperados, como la botella de Jordan Pickford, para insertarse en la conversación.

Quilmes publicó una libreta con una fotografía de un bombo decorado con la cara de Messi

Ahora el disparador fue diferente. Y para las empresas que lo acompañaron durante su recorrido, la oportunidad comunicacional está en ese territorio emocional: no necesariamente vender un producto, sino participar de un acontecimiento que concentra la atención de millones de personas. Es una lógica diferente a la de una campaña tradicional: el objetivo inmediato es formar parte de la conversación y asociar a la marca con un momento culturalmente relevante.

Entre las marcas que tienen una relación más estrecha con Messi está Adidas. La compañía acompañó al futbolista durante sus seis Mundiales y convirtió esa trayectoria en uno de los ejes de su comunicación. Tras el anuncio, la marca publicó “A journey that will last forever. Gracias por este viaje, Leo”.

Netflix se sumó a su despedida con un guiño a su propio lenguaje de marca

Noblex, la marca de electrodomésticos que en 2017 lanzó la arriesgada promoción de devolver el dinero a los compradores de un smart TV de 50 pulgadas si la Selección no clasificaba al Mundial- eligió el mismo formato de las cartas manuscritas de Messi para su despedida. En un posteo de Instagram, utilizó frases como “Nunca van a alcanzarnos las palabras para agradecerte todo lo que nos hiciste vivir”, “Nos hiciste tocar el cielo, nos enseñaste que la vida siempre da revancha, y que no siempre se puede ganar” y “En la cancha o en las gradas, todo el país está con vos”. La publicación cerró con el texto “Las alegrías que nos diste nunca las vamos a olvidar”.

Netflix también se sumó a su despedida con un guiño a su propio lenguaje de marca. La compañía publicó una cartelera en la vía pública con el mensaje “No sé cómo voy a superar este final de temporada. Gracias, capitán”, jugando con los códigos del entretenimiento. En el texto que acompañó la pieza, la marca aclaró con humor: “No pude hacer este cartel a mano, pero acá te lo dejo”, en referencia directa al formato de las cartas manuscritas.

Noblex eligió el mismo formato de las cartas manuscritas de Messi para su despedida

Gillette, en su rol de proveedor oficial de la AFA, eligió una imagen de fuerte carga emotiva para su despedida: una foto de Messi con lágrimas en los ojos, con la medalla del Mundial 2026 colgando del cuello, mirando hacia el estadio. Sobre esa imagen, la marca sumó el texto “Podríamos agradecerte para siempre, y aún así seguiría siendo poco”.

Quilmes, la cerveza que también sponsorea a la Selección y renovó su lata con la ilustración de la Copa del Mundo, sumó su despedida con una estética más artesanal. La marca publicó una libreta con una fotografía de un bombo decorado con la cara de Messi en pleno festejo callejero, acompañada de un mensaje manuscrito: “De corazón, gracias por tu fútbol y defender nuestros colores. Te amo, Messi”.

Por su parte, Magistral eligió el humor y su propia identidad de marca para despedirse. La compañía de detergentes publicó un video con su mascota -la clásica gota amarilla- llorando desconsoladamente sobre una mesa cubierta de pañuelos descartables usados, mientras un texto en pantalla decía: “No puedo parar de llorar”. Junto a la mascota se veían las mismas hojas de anotador manuscritas que usó Messi para su despedida. El video cerró con el mensaje “Te voy a extrañar Capitán”.