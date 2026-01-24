Microdramas, ficciones pensadas para smartphones

Una mujer descubre que su marido lleva una doble vida. No lo enfrenta. No grita. No rompe nada. Solo sonríe, mira a cámara y dice: “No sabe que ya lo sé”. La escena dura menos de un minuto. El video siguiente promete la revelación.

Ese fragmento pertenece a una serie producida para una app asiática disponible en teléfonos celulares pero podría serlo de cualquiera de las miles de microdramas que se están produciendo en este momento. Lo interesante no es la historia —deliberadamente exagerada— sino el lugar donde ocurre: entre dos memes, una publicidad de un curso y una foto de la playa del feed de las redes sociales.

Se trata, de hecho, de una modalidad narrativa que todavía estamos aprendiendo a nombrar: microdramas, series verticales, “shorticals”: son ficciones, guionadas, en formatos de videos breves y “episodios”/escenas/cortes de entre 1 y 3 minutos. Pensado para smartphones. Las temáticas son bien convencionales: ascenso social, venganza, conflictos familiares, triángulos amorosos. Emociones básicas, lenguaje universal. Y los recursos más usados son el cliffhanger (el suspenso entre episodios que invita a seguir viendo) y el hook (el gancho que te mantiene interesado en la trama). Se ven, claro, en redes sociales pero sobre todo en apps específicas que además exploran la posibilidad de micropagos o generar ingresos desde los usuarios.

From Rags to Rank One es el microdrama chino más popular

La más popular de hecho se llama From Rags to Rank One, algo así como “De mendigo a millonario” y se hizo en China, el país donde el fenómeno explotó hace dos años. También es muy exitoso en la India que tiene una poderosa industria y una tradición cinematográfica muy popular, atrae a la mano de obra desocupada y a los inversores de Hollywood y ya impacta en la Argentina donde hay una gran capacidad instalada de recursos creativos y de producción audiovisual buscando nuevas oportunidades de negocios. Es hoy el tema más comentado en la industria: desde la convocatoria a nuevos talentos en el Festival de Cine de Málaga hasta el desembarco de inversores tecnológicos, y celebridades.

Gimena Accardi estrenó como directora, guionista y protagonista TILF hace dos semanas a través de Olga, y con producción de The Eleven Hub/SDO. “En principio íbamos a hacer una película. Pero nos volcamos por las series verticales pero con otro estilo, más cinematográfico, con un género como un drama erótico, y poder hotear. Algo más poético, que tenga algo más de cine que no se ve tanto en esas series”, explica Gimena a LA NACION. El tono, la trama y el canal Olga le dieron un impacto al estreno veraniego. Otro estreno reciente es Cómo deshacerse de una estrella de fútbol en el que actúan Barbie Velez y Sofia “Jujuy” Jimenez. Lo produce Frame y su CEO Hernan Pellegrini aporta una visión del mercado: “El celular atraviesa a padres e hijos y redefinió la relación de tiempo, atención y relato. Si no diseñamos un modelo que permita contar historias con velocidad, talento y visión de negocio, no vamos a poder sostener la producción de grandes narrativas. Con este proyecto, por ejemplo, tuvimos 54,4 millones de reproducciones en una semana en ReelShort”, detalla.

El furor es global y un nuevo eslabón en la cultura del smartphone. “Las producciones son mucho más baratas, más ágiles, y te permiten subirte a la conversación del momento. En general son apenas 6 o 7 días de rodaje y tres meses totales de producción”, explica Tomas Escobar, emprendedor y creador en los 2000 de la plataforma digital de cine Cuevana, y que ya está produciendo una variedad de géneros para la aplicación que lanzará en un par de meses. Busca combinar el mundo del cine con el de los creadores de contenidos o influencers, especializados en TikTok o Instagram. Se llamará Shorta y despertó mucho interés de inversores. “Shorta va a ser accesible fácilmente. Es prematuro para hablarlo pero el modelo de negocios será flexible: va a haber modalidades gratuitas, con publicidad y pagas”.

Capítulos breves, verticales, géneros populares. Disponibles en el dispositivo portátil… Mientras se cumplen 100 años de la primera transmisión televisiva, !el 26 de enero de 1926 en Londres!, el triunfo de la cultura audiovisual se impuso finalmente en las redes sociales, incluso por encima de su función de conectar personas. Al punto que los académicos y analistas discuten sobre la omnipresencia de la televisión (Derek Thompson escribió un ensayo titulado Everything is TV) mientras el modelo de producción televisiva está en crisis. Andrew Rosen, analista de medios especializado en la industria del streaming y ex ejecutivo de MTV, explica en respuesta para esta columna: “Para mi estas microdramas están justo en la intersección entre Netflix y su modelo de suscripción paga, y la actividad de TikTok (que esta semana anunció en Estados Unidos un nuevo modo de consumir estas ficciones en su app) o reels de Instagram, gratuita. El modelo de estos microdramas permite pagar por lo que ves”. Entonces, sí, el medio es el mensaje. “El smartphone es un nuevo medio, y su pantalla táctil y la posibilidad del pago en aplicaciones, generan toda una nueva forma de consumir una historia en un dispositivo que miles de millones de personas llevan todo el dia consigo. La mejor historia es la que más micropagos genera y que logra enganchar por más capítulos”, describe.

El asunto de la calidad estuvo esta semana en debate en Hollywood por la “denuncia” de Matt Damon y Ben Affleck sobre la presión de Netfilx para que sus producciones pueden ser consumidas en celulares. Allí donde nacieron los microdramas se disputa la guerra atencional más salvaje: se mide en segundos y se ejecuta al impulso gestual de un scroll o un swipe.