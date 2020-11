Tamara Vinitzky, socia de KPMG y co-chair de WomenCorporateDirectors (WCD) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

A pesar de que el tema está en agenda por la política y también por las empresas, la participación de mujeres en el directorio de las mil empresas que más facturan en la Argentina sigue estancada en un 10% hace tres años, según un estudio de KPMG.

"La verdad es que esperaba que los números mejoraran porque el tema está en agenda y los dos años anteriores había dado un 10%, pero este año nuevamente dio ese número. La sensación es rara porque es un tema que se viene hablando y cuando vamos a los números están igual", afirmó Tamara Vinitzky, socia de KPMG y co-chair de WomenCorporateDirectors (WCD), una fundación global que agrupa a CEOs, presidentas, dueñas y directoras de las empresas más importantes del mundo.

En diálogo con el secretario general de LA NACION, José del Rio, en el evento "Mujeres Líderes", Vinitzky agregó que el número es parecido al de otros países de América Latina, pero hizo hincapié en dos casos de naciones en los que, con políticas de activas, el escenario se está modificando.

"En España, la participación de mujeres en el directorio era del 17% hasta que las autoridades dispusieron que todas las compañías que no llegaran al 30% tuvieran que explicar porqué no podían hacerlo. En cinco años pasaron de un 17 a un 27%", puntualizó.

En tanto, en Estados Unidos, hay casos de fondos inversores que invitan a las empresas a sumar mujeres al directorio porque si no no pueden apoyar la gestión. "Eso hace que las compañías salgan a buscar mujeres y cuando lo hacen buscan a la mejor. Hay movimiento en los países en los que pasan cosas", agregó.

Por otro lado, contó que desde la WCD compararon las respuestas de CEO hombres y mujeres en una encuesta a nivel mundial previo a la pandemia de Covid-19 para ver las diferencias.

Tamara Vinitzky, socia de KPMG y co-chair de WomenCorporateDirectors (WCD), en diálogo con José del Rio (LA NACION)

"Se les preguntó hacia dónde apuntaba el negocio y cuáles eran los temas importantes y los CEO hombre hablaban de la tecnología y de mantener el negocio actual, mientras que las mujeres hablaban de poner el foco en la gente y de los nuevos negocios. Hoy, con el diario del lunes, qué bueno es que una compañía tenga en su mesa a personas que se preocupan por la tecnología y a otras que se ocupan de la gente. A alguien que piensa en el negocio actual y otro que busca encontrar nuevos negocios. Qué importante es una mesa diversa", aseguró.

Consultada entonces acerca de si un directorio ideal es 50% hombres, 50% mujeres, dijo que lo diverso no solo apunta al género sino a la forma de pensamiento. "No tengo un porcentaje porque también tiene que haber diversidad de profesiones. Alguien de tecnología, un psicólogo para mantener talentos, etc. Un 50/50 no sé si es exacto, pero sé que no es el 90/10 que tenemos hoy", explicó.

Por último, dijo que la diversidad es mucho más amplia que la participación de las mujeres, pero que el tema está en agenda porque más del 50% de la población son mujeres, la mayoría de los estudiantes en carreras universitarias son mujeres, también son mayoría en los mandos medios, pero al llegar a la parte de arriba de las organizaciones no hay.

En este sentido, dijo que para las que las cosas cambien se necesita de "sponsors" porque hay candidatas que pueden tener todas las cualidades, pero, si alguien no dice quiero tener a esa persona en la mesa, nada cambia.

