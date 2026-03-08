Las mejores frases inspiradoras del Día de la Mujer para compartir hoy, 8 de marzo de 2026
Se conmemora este domingo para visibilizar los reclamos históricos por la equidad; un repaso por las citas más destacadas de grandes figuras que invitan a la reflexión y reivindican la lucha por los derechos de género
- 4 minutos de lectura'
El Día Internacional de la Mujer ofrece cada año la posibilidad de conmemorar una jornada de lucha y reflexión mediante las palabras de pensadoras. Estas frases resuenan de manera especial hoy, domingo 8 de marzo de 2026, una fecha que mantiene vivos los persistentes reclamos históricos por la plena equidad de género.
La efeméride encuentra su origen trágico en el incendio de la fábrica textil Cotton en Nueva York, ocurrido en 1908. En aquel episodio perdieron la vida 129 trabajadoras mientras llevaban a cabo una huelga para exigir mejoras en sus precarias condiciones laborales. Por este doloroso punto de partida, el evento está profundamente atravesado por un sentido de homenaje. Esto provoca que, para gran parte del movimiento, la jornada no represente una ocasión para desear un feliz día, sino una plataforma ineludible para hacer oír sus demandas por derechos pendientes en la sociedad.
Las proclamas evolucionaron de forma constante a lo largo de las décadas, pero la esencia de las exigencias se conserva intacta en las diferentes citas célebres. La igualdad en el plano político, social y económico, el derecho fundamental a desarrollar una vida independiente bajo los propios designios y el sentido profundo del movimiento conforman los principales tópicos sobre los que se invita a reflexionar en esta particular conmemoración del Día Internacional de la Mujer de 2026.
Las mejores frases para el Día de la Mujer
- “La mejor forma de cultivar la valentía en nuestras hijas y otras jóvenes es mediante el ejemplo. Si ven a sus madres y a otras mujeres de sus vidas afrontar el futuro sin temor, sabrán que es posible hacerlo”, Gloria Steinem.
- “El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta”, Coco Chanel.
- “Es imposible imaginar una mujer de los tiempos modernos que no aspire a la libertad”, Clara Campoamor.
- “No se nace mujer, se llega a serlo”, Simone de Beauvoir.
- “Las mujeres no serán iguales fuera del hogar mientras los hombres no sean iguales dentro de él”, Gloria Steinem.
- “Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie”, Anónimo.
- “El feminismo no se basa en odiar al hombre, es luchar contra la absurda distinción entre géneros”, Robert Webb.
- “Prefiero una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila”, María Zambrano.
- “A veces tienes que olvidar lo que sientes y recordar lo que mereces”, Frida Kahlo.
- “Todas y cada una de ustedes pueden ser líderes y apoyar a otras para lograrlo”, Michelle Obama.
- “Unos de los graves riesgos de la vida es nunca atreverse a arriesgar”, Oprah Winfrey.
- “Una mujer debería ser dos cosas: quien ella quiera y lo que ella quiera”, Coco Chanel.
- “El feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas”, Angela Davis.
- “Las mujeres son el talento más grande y desaprovechado del mundo”, Hillary Clinton.
- “Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras”, Frida Kahlo.
- “Si el feminismo no fuera tan potente, la gente no se esforzaría en menospreciarlo”, Jessica Valenti.
- “Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”, Rosa Luxemburgo.
- “El feminismo no es solo para mujeres, es permitir que todo el mundo tenga una vida más llena”, Jane Fonda.
- “Para liberarse, la mujer debe sentirse libre, no para rivalizar con los hombres, sino libres en sus capacidades y personalidad”, Indira Gandhi.
- “No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente”, Virginia Woolf.
- “No seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas”, Audre Lorde.
- “La agenda feminista es sencilla: solo reclama que las mujeres no se vean obligadas a elegir entre la justicia en lo público y la felicidad en lo privado”, Susan Faludi.
- “La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme”, Ayn Rand.
- “Feminista es toda persona que reconoce la igualdad y la humanidad plena de mujeres y hombres”, Gloria Steinem.
- 1
Vecinos de Parque Patricios quisieron entrar por la fuerza al complejo de viviendas que se derrumbó
- 2
Vecinos de Villa Devoto volvieron a movilizarse para exigir la protección de la Casa Beiró, tras un nuevo incendio
- 3
Mama Antula: quién fue y qué oración rezar para pedir su ayuda
- 4
A un año de la tragedia: Conmovedor homenaje en Bahía Blanca para las hermanitas Hecker y el hombre que intentó salvarlas