Nació en Chubut. Vive en España y diseña para los mayores fabricantes del mundo

Hace unos años iba caminando por Barcelona y vio a una mujer con un conjunto de una tela diseñada por ella; recuerda que era un dibujo tropical. "Fue una emoción impresionante y al día de hoy es lo mismo; ver que alguien eligió entre cientos de diseños el tuyo, en el que pusiste cabeza y creatividad es más emocionante que verlo en un escaparate", cuenta Florencia Patti a LA NACION.

Chubutense de nacimiento, cordobesa por haberse criado en esa provincia, está radicada en España desde 2015 y hace tres años que integra el staff de diseñadores de Sedatex, la fabricante de telas con 134 años de historia que provee a marcas de todo el mundo como Inditex (dueña de Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Oysho, Uterqüe, Lefties y Stradivarius)

Egresada de la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad Siglo 21 de Córdoba, fue a Barcelona con la intención de especializarse en ilustración. Eligió un posgrado de Ilustración aplicada a la moda y fue armando su portafolio y contactándose con empresas.

Entró a Sedatex como ilustradora de un diseñador y después ascendió ella a ese mismo puesto. Crea entre 30 y 40 estampados por mes que pasan a integrar las colecciones que la fábrica presenta a sus clientes de todo el mundo. "Como todo trabajo creativo tiene una presión constante; los primeros años era más difícil pero al final tiene algo de trabajo mecánico", señala y comenta que pueden reciclar los propios diseños, usar los archivos que han ido generando.

Los estampados de las telas, describe, se deciden en base a lo que se ve en desfiles, las tendencias, las pautas que algunos clientes plantean: "La empresa vende marcas muy grandes y también a pequeñas; se producen colecciones muy grandes. Claro que si la compra la hace una marca con visibilidad mundial, esos dibujos quedan en exclusividad. Todo depende del volumen que se opera y del nivel de conocimiento". El proceso es extenso y se trabaja con mucha anticipación.

La empresa en la que trabaja genera muestrarios con unos 70 estampados cada semana que se reparten por todo el mundo. Las ilustraciones que se incluyen son las que pasan el filtro de los diseñadores que determinan si está bien dibujado, si es o no comercial.

La inspiración de los diseños nace en viajes, recorridos por la naturaleza y hasta en documentales: "Busco plasmar eso en un dibujo y las ilustraciones van evolucionando tanto por el gusto personal como por la moda; hay estampados de hoy que hace cinco años jamás podrían haber estado en una tela pero no hay un parámetro de 'esto sí y esto no', dice Patti, quien define su estilo como "detallista, con elementos muy trabajados, que sea vean delicados; me siento más cómoda con lo romántico, con animales y flores".

Sedatex nació en 1886 de la mano de la familia catalana Pich Aguilera; con la quinta generación al frente de la gestión, opera con varias marcas, entre las que se cuentan Technotex y Unitex. Hace una década compró la alemana Devetex y, un año después, La Fou, una fábrica de estampación de punto; la compañía de tejidos técnicos Recortex y la mexicana Pesatex. En 2004, comenzó a confeccionar prendas Pact 04. Factura unos 170 millones de euros al año.

Patti señala que las empresas de diseño avanzan hacia un modelo "más sostenible", optando por tejidos reciclados, mejorando procesos de producción, con una línea más responsable y que contamine menos. "Hay más conciencia del impacto que generan así que en sus colecciones siempre hay algunas líneas sostenibles", apunta.

