Paolo Rocca: “Somos optimistas respecto de la Argentina; estas elecciones son un punto de inflexión para estimular el nivel de actividad”

El CEO del Grupo Techint, Paolo Rocca, destacó el cambio en el clima político y económico que trajeron los resultados de las últimas elecciones legislativas y se mostró muy optimista sobre la recuperación de la actividad. “Somos optimistas respecto de la Argentina. Estas elecciones han sido un punto de inflexión para estimular el nivel de actividad en el sector energético, y no solo en el sector energético”, agregó.

En la presentación de los resultados trimestrales de Tenaris, la fabricante de tubos del Grupo Techint, el empresario sostuvo que los comicios del último domingo impulsarán la llegada de inversiones al país. “Las expectativas del mercado eran de un empate, pero los resultados reales mostraron una clara victoria del partido del presidente Milei, con más del 40%. Los resultados de la elección cambiaron, digamos, la percepción de los inversores sobre el futuro, la sostenibilidad y la capacidad de continuar con el plan de transformación del país por parte de la administración actual”, señaló.

Rocca también precisó que el gobierno que encabeza Milei quedó con mayor margen de maniobra para avanzar en su programa de reformas. “Aunque se trató de una elección de medio término, igualmente modifica la proporción y la representación en el Congreso, en ambas cámaras. Este cambio se combina con un fuerte respaldo de la administración estadounidense y un apoyo financiero sustancial. Todo esto ha modificado la percepción y la visión de la comunidad financiera”, dijo.

Además destacó que el cambio de clima ya se está haciendo sentir en el mercado financiero. “Ha habido un aumento muy importante en el nivel del mercado accionario, del orden del 30%. También se produjo una reducción sustancial del riesgo país, de casi 400 puntos básicos, algo que no había sido previsto ni anticipado por el mercado. Esto es importante porque ha cambiado también la disposición de los operadores financieros a apoyar iniciativas y negocios en la Argentina”, sostuvo.

Acceso al financiamiento

En su presentación, Rocca hizo también referencia a la ON que acaba de emitir Tecpetrol, la petrolera del Grupo Techint. La compañía obtuvo el financiamiento para su proyecto Los Toldos II Este (petróleo no convencional) en Vaca Muerta, por US$750 millones a una tasa del 7,625% y un plazo de cinco años. “Esperamos que, gradualmente, haya un aumento de la inversión en el desarrollo de los activos en Vaca Muerta, así como un impulso a los proyectos de largo plazo”, afirmó.

Rocca además se mostró especialmente optimista con respecto al impacto de las elecciones en el sector petrolero. “Las empresas petroleras ahora tendrán un mayor acceso a financiamiento externo para sus proyectos de desarrollo”, aseguró.

“(Después de Tecpetrol), en los próximos días, YPF hará algo similar. El acceso al financiamiento de las compañías petroleras, en nuestra opinión, estimulará el nivel de inversión. En los últimos seis meses las restricciones financieras fueron un factor que condicionó las decisiones sobre nuevos proyectos importantes que podrían desarrollarse en los próximos dos, tres o cuatro años. Esperamos que, gradualmente, haya un aumento de la inversión en el desarrollo de los activos en Vaca Muerta, así como un impulso a los proyectos de largo plazo. Un ejemplo podría ser el proyecto de GNL de ENI. Si miramos hacia el trimestre, anticipamos un aumento en la cantidad de equipos de perforación operando en el país. Gradualmente veremos posiblemente más actividad durante 2026 y 2027, cuando comiencen a avanzar reformas más sustanciales”, agregó.