Por qué cerró Fate: un prolongado conflicto gremial, la apertura comercial y la caída de la demanda local

Fate cerró su planta de neumáticos radiales en San Fernando, después de más de 80 años de actividad. Desde la compañía, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, comunicaron la decisión en un contexto marcado por la combinación de un prolongado conflicto gremial, la apertura comercial y la caída de la demanda local.

La decisión -que se conoce a horas de un paro de la CGT por el proyecto de reforma laboral que se debatirá en Diputados- implica el despido de 920 empleados y pone fin al capítulo de la manufactura local que había atravesado múltiples vaivenes del mercado.

El historial reciente de la empresa incluyó tensiones con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna). Durante 2022, la conflictividad gremial llevó a paros y bloqueos de planta que afectaron la producción no solo de Fate, sino de otras grandes firmas del sector, como Pirelli y Bridgestone.

“Va a ser más fácil encontrar restos del Arca de Noé que neumáticos. Hay que salir con lupa a buscar o cruzar el río Paraguay en canoa. A mí mismo me cuesta resolver el problema”, dijo el titular de la firma Javier Madanes Quintanilla en ese entonces, a la vez que admitió que la empresa estaba operando a un 40% de su capacidad.

Javier Madanes Quintanilla, principal accionista de Fate

Aquel conflicto, que se había extendido durante varios meses y acumulaba 17 audiencias fallidas en el Ministerio de Trabajo, estaba encallado en un punto del que parecía imposible salir: el Sutna reclamaba que las horas trabajadas en días de fin de semana se pagaran un 200% más que las de los días de la semana, mientras que las empresas argumentaban que si aceptan eso tendrían un aumento de costos del 15%, algo que les restaría competitividad.

Para entonces, Madanes Quintanilla dejó entrever que la razón por la que no se podía llegar a un buen puerto en las negociaciones era otra: “Lo de las horas al 200% ya no es un tema que sea el eje de lo que se está discutiendo, sino que lo que realmente está detrás es quién conduce la planta, si la empresa o el gremio”.

La relación entre la empresa y el Sutna tuvo diferentes puntos de conflicto a lo largo de los años. Más recientemente, en 2025, desde el sindicato encararon una serie de paros escalonados en reclamo de mejoras salariales.

Importaciones y pérdida de competitividad

Tras el cierre de la planta, en el comunicado oficial, desde la firma aludieron a “cambios en las condiciones de mercado”.

“A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad: Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina”, señalaron en la nota.

Y enfatizaron: “Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo”.

En tanto, según un informe que realizó la consultora PxQ, que dirige Emmanuel Álvarez Agis, entre 2023 y 2025 aumentaron sus importaciones un 34,8%, mientras que los precios internos bajaron un 42,6%. Según el mismo relevamiento, la cantidad de empleos que se perdieron en este sector llegó a 6427 entre esos años, lo que implicó una caída de 7,1%.

Ya a inicios de 2024, Fate había informado que encararía una readecuación de sus operaciones en su planta de San Fernando que implicaba el despido de 97 personas. Desde la firma habían señalado que era una respuesta ante “una sostenida pérdida de competitividad exportadora” producto de la carga impositiva y la “competencia desleal” de los productos importados que estaban ingresando al país (básicamente, provenientes de China).

“Fate informa que está llevando adelante acciones para adecuar sus operaciones al contexto del negocio. Conforme se ha venido informando al personal, a las autoridades, y al sindicato Sutna, la actividad de la empresa se encuentra expuesta a factores muy negativos que incrementan severamente el costo de su producción: abusiva sobrecarga impositiva, restricciones cambiarias para el pago de insumos del exterior, deficiente infraestructura, sobrecostos derivados de la legislación del trabajo, baja productividad laboral, ausentismo, elevada conflictividad gremial , sólo por mencionar algunos”, precisaron en un comunicado en aquel entonces.

Esta decisión se había conocido una semana después de que desde el Gobierno anunciaron la reducción de aranceles para la importación en distintos rubros, con el objetivo de aplacar los aumentos de precios internos. Entre ellos, figura el de los neumáticos, cuyo arancel bajará del 35% al 16%.