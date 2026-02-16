Lavarropas, heladeras y autos más baratos: boom importador con impacto en la producción

La apertura comercial que impulsó Javier Milei como parte de su estrategia antiinflacionaria empezó a mostrar un doble efecto. La mayor competencia externa se tradujo en bajas de precios en bienes transables, como ropa, electrodomésticos, electrónicos, neumáticos y autos. Pero en paralelo, los sectores industriales más expuestos a la competencia importada muestran caídas en la producción y el empleo, con una industria que cerró 2025 todavía por debajo de los niveles previos al cambio de gestión.

Desde el Gobierno sostienen que la apertura del comercio contribuyó a normalizar precios relativos luego de años de distorsiones y que la recuperación vendrá de sectores con mayor competitividad.

Según un análisis de la consultora PxQ, tras la eliminación de barreras, las importaciones crecieron con fuerza en 2025 y alcanzaron niveles comparables a los de períodos sin cepo. En valor, las compras externas aumentaron 25%, con fuerte incidencia en bienes de consumo y de capital.

Ese shock de oferta impactó en los precios de bienes transables. Las divisiones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec vinculadas a Indumentaria y Equipamiento del hogar avanzaron por debajo del nivel general. En la comparación entre 2025 y 2023, los ejemplos son elocuentes:

Lavarropas : importaciones +1432% y precio real -54,7%.

: importaciones +1432% y precio real -54,7%. Heladeras : importaciones +625,2% y precio real -32,8%.

: importaciones +625,2% y precio real -32,8%. Vehículos automotores : importaciones +196,4% y precio real -12,2%.

: importaciones +196,4% y precio real -12,2%. Neumáticos : importaciones +34,8% y precio real -42,6%.

: importaciones +34,8% y precio real -42,6%. Notebooks : importaciones +21,7% y precio real -47,9%.

: importaciones +21,7% y precio real -47,9%. Calzado: precio real -22,4%, aunque con importaciones -14,5%.

En el caso automotor se dio además una divergencia clara: las ventas crecieron 57%, abastecidas en gran medida por unidades importadas (+98%), mientras la producción local cayó 3% y la utilización de la capacidad instalada se ubicó por debajo del 50% hacia fines de 2025.

El repliegue de Whirlpool anticipó esa dinámica en el segmento de electrodomésticos. A fines de noviembre, la compañía confirmó el cierre definitivo de su planta en Pilar —inaugurada en 2022 con una inversión de US$50 millones— y la desvinculación de 220 trabajadores para pasar a un esquema basado en la importación de bienes terminados. La fábrica tenía capacidad para producir 300.000 lavarropas al año. En paralelo, las importaciones de ese producto crecieron más de 1400% entre 2023 y 2025.

Enfriamiento industrial

Los últimos datos del Indec confirmaron el enfriamiento industrial. Si bien en el acumulado de 2025 la producción manufacturera creció 1,6% respecto de 2024 —cuando había sufrido un desplome de 9,4%—, en diciembre el retroceso interanual fue de 3,9%.

El nivel de actividad se mantiene 8,4% por debajo de noviembre de 2023, previo al cambio de Gobierno, según datos de la consultora ACM. Las caídas más pronunciadas frente a ese nivel se concentran en textiles (-47,7%), vehículos automotores (-37,7%), productos de metal (-28,9%) y minerales no metálicos (-26,7%).

Un trabajo de Equilibra, elaborado en base a datos del Indec, reforzó ese patrón: de 26 sectores productores de bienes que compiten con importaciones, 20 se contrajeron entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2025. En 16 de ellos, la producción local perdió participación frente a bienes importados, y en 14 coincidieron caída productiva y aumento de las compras externas.

El impacto se reflejó con claridad en el mercado laboral. Según los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), recolectados por la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 el empleo asalariado registrado mostró caídas concentradas en ramas industriales y vinculadas a la demanda interna. El total en el sector privado se acerca a los 200.000 puestos perdidos.

La construcción perdió 65.996 puestos (-15%), siendo el sector más afectado. En la industria manufacturera, los retrocesos fueron significativos: textiles, confecciones, cuero y calzado (-19.452; -16,1%), metalmecánica (-16.099; -6,8%), otras manufacturas (-11.009; -9,6%), automotores y neumáticos (-6.427; -7,1%) y química y petroquímica (-4.501; -2,7%).

También se registraron bajas en otros servicios a empresas (-19.890; -9,7%) y transporte (-10.872; -2,4%). En contraste, algunas actividades mostraron expansión, como agropecuarias (+11.121; +3,4%), informática (+6.259; +4,5%) y alimentos y tabaco (+2.722; +0,7%).

La foto sectorial es consistente: las mayores pérdidas se concentran en ramas industriales intensivas en empleo y más expuestas a la competencia importada.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA).

La preocupación también fue explicitada la semana pasada por la Unión Industrial Argentina (UIA). En su primera reunión de Junta Directiva de 2026, la entidad advirtió sobre la falta de recuperación de los niveles de actividad. En materia laboral, el Centro de Estudios de la casa fabril indicó que el empleo industrial acumuló una pérdida de 60.224 puestos desde el último máximo alcanzado en agosto de 2023. La entidad sostuvo que sectores transables e intensivos en trabajo, como textil, calzado y confecciones, forman parte de un entramado productivo que requiere previsibilidad y condiciones de competencia leal.

Tras reunirse con el ministro de Economía, Luis Caputo, la UIA acercó propuestas para reducir costos laborales no salariales, mejorar el financiamiento de pymes y fortalecer controles frente a la subfacturación de importaciones, en un contexto de sobreoferta a nivel global.

El cuadro que surge de los datos es consistente. La apertura importadora ayudó a moderar los precios de bienes como ropa, heladeras, notebooks y autos, contribuyendo a la desaceleración en rubros transables. Pero, al mismo tiempo, coincidió con un retroceso en la producción y el empleo en los sectores más expuestos. La incógnita hacia 2026 es si el crecimiento en otros segmentos —energía, agroindustria y servicios basados en conocimiento— podrá compensar la caída de la producción manufacturera o si la tensión entre precios más bajos y empleo industrial seguirá marcando el rumbo de la economía.