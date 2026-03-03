La paradoja de la economía argentina: es de las que más crece en la región, pero la de mayor “vulnerabilidad financiera” según el BID

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) puso números a una suerte de paradoja que muestra para la economía argentina: aparece entre las de mayor crecimiento en 2025 y 2026, pero presenta la mayor “vulnerabilidad financiera” de todos países de América Latina y el Caribe.

El organismo con sede en Washington proyectó un crecimiento promedio del 2,1% para la región latinoamericana este año. Se trata de un número “en línea con su promedio de largo plazo”, que marca una ligera caída frente al 2,2% de 2025.

Billetes de pesos argentinos Shutterstock - Shutterstock

De todas maneras, los autores advierten que esa expansión proyectada es “insuficiente para cerrar brechas de ingresos” y sostienen que hacen falta “marcos macroeconómicos sólidos y reformas estructurales ambiciosas” para acelerar el crecimiento. También indicaron que, más allá de este proceso, los “niveles deuda pública son elevados”, un factor que genera presión sobre las finanzas públicas y la solvencia fiscal de los países.

En ese escenario, la economía argentina aparece entre las de mayor dinamismo. El informe del BID enfatizó que el país “se está recuperando con fuerza de la recesión” y destacó el crecimiento del 4,3% previsto para 2025. Además, tomando datos de la firma Latinfocus, agregó que espera un 3,2% para este año. Se trata de uno de los pronósticos más altos de la región (supera por 1,1 puntos al promedio latinoamericano) junto con Paraguay, que creció un 5,2% el año pasado y proyecta un 3,9% en 2026.

Según el BID, el país presenta la mayor "vulnerabilidad financiera" de la región. LUIS ROBAYO - AFP

El informe agrega también que habrá crecimiento este año en Brasil (1,7%), México (1,3%), Chile (2,3%), Uruguay (2,3%), Colombia (2,8%) y Perú (2,9%). El único país que proyecta contracción de su PBI este año es Bolivia (-0,4%).

“El bajo crecimiento de la productividad sigue limitando las perspectivas de la región en el largo plazo”, plantea el informe, elaborado por los economistas João Ayres y Luciana Juvenal.

Pero ese escenario positivo en términos de crecimiento para el caso argentino coexiste con una fragilidad externa: según el BID, el país presenta el mayor índice de “vulnerabilidad financiera”. Se trata de un indicador que elabora el organismo al cotejar las fluctuaciones del indicador de riesgo país (EMBI) y ante eventos externos negativos, y estima “la respuesta de cada país frente a un shock de riesgo mundial” en un “horizonte de cinco años”. En ese análisis, la economía argentina aparece como la más vulnerable de América Latina y el Caribe, incluso por encima de República Dominicana, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Venezuela.

La "vulnerabilidad financiera" de los países de América Latina y el Caribe, según el BID

Entre otros factores, los autores advierten por la necesidad de “establecer credibilidad macrofinanciera” para mejorar “la resiliencia ante las fluctuaciones del ciclo financiero global. “Los países que entran en períodos de tensión mundial con posiciones fiscales sólidas, marcos de política monetaria creíbles y expectativas bien ancladas están mejor preparados para absorber shocks externos”, dice el informe, y agrega: “La evidencia empírica confirma que la credibilidad influye considerablemente en los resultados macroeconómicos tras shocks de riesgo mundiales”.

“Mejoras recientes en los fundamentos macroeconómicos—particularmente en Argentina—son notables. Sin embargo, el análisis se basa en datos históricos que cubren períodos caracterizados por alta volatilidad y riesgo país elevado”, agrega el documento. En el otro extremo, entre los países menos expuestos se encuentran Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, México y Costa Rica.