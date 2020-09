Procesamiento de pagos. Uruguay ya tiene su primera empresa unicornio

La empresa uruguaya dLocal se especializa en el desarrollo de soluciones de pagos alternativas al efectivo Crédito: Shutterstock

En el mundo de los negocios, los "unicornios" son empresas emergentes con base tecnológica que en muy poco tiempo llegan a valuarse en US$1000 millones o más. Desde hace unos días, la firma dLocal se convirtió en la primera empresa uruguaya en lograr este hito.

"Durante mucho tiempo pareció difícil tener un unicornio uruguayo, felicitaciones a Sergio Fogel y Andrés Bzurovski por haberlo logrado", comentaba el presidente de Young Uruguay y Wunderman Thompson e integrante del Comité de Evaluadores de la Agencia de Investigación e Innovación, Álvaro Moré. La fintech uruguaya dLocal es una spin-off de la empresa que dirigen Fogel y Bzurovski, Astropay.

Ahora dLocal pasó a integrar un grupo selecto en América Latina de empresas "unicornio" entre las que se encuentran las argentinas Mercado Libre, Globant, AuthO, Despegar, OLX, las brasileñas B2W, Nubank y 99 y la colombiana Rappi.

¿Cómo llegó la uruguaya a marcar este hito? dLocal, que ayuda a compañías internacionales a procesar pagos en mercados emergentes, obtuvo US$200 millones en una ronda de financiamiento de capital para expandirse. Esa fondeo estuvo liderado por la empresa inversora en capital de crecimiento General Atlantic, con la participación de la firma Addition que invierte en startups en etapas tempranas o en etapa de crecimiento.

Al obtener esa expansión de capital, la uruguaya dLocal pasó a estar valuada en US$1200 millones. La valuación, que convierte a la empresa en un "unicornio", le otorga un "sello de confianza", tanto para los clientes como para los inversores, dijo en diálogo con El País Jacobo Singer, Chief Operating Officer de dLocal.

"Es un sello de validación muy importante a muchos años de trabajo y esfuerzo de todo el equipo", remarcó.

"Lo que buscábamos con esta ronda de capital era, fundamentalmente, el calibre de los socios que se están sumando a la compañía para ir hacia el siguiente nivel. Más allá del capital, era sumar a dos socios estratégicos como General Atlantic y Addition, que han demostrado ser históricamente socios de calidad en esta industria. Estábamos buscando la experiencia y trayectoria", explicó.

"Ellos han sido inversores en diferentes etapas de empresas como Alibaba, Facebook, Slack, y en el mundo de los pagos han tenido recorrido en los inicios de Adyen", ejemplificó. Esta última es competidora de dLocal.

"En el mundo real y no digital, la contracción es muy real. En el mundo digital, no es así. Es por eso que no nos inmutamos" ante la crisis que generó en América Latina el coronavirus, dijo al diario The Wall Street Journal, Martín Escobari, copresidente, director gerente y jefe para la región de General Atlantic.

La empresa uruguaya espera generar ingresos por US$150 millones este año, desde más de US$60 millones que tuvo en 2019, dijo el Chief Executive Officer de dLocal, Sebastián Kanovich al diario The Wall Street Journal.

Local hoy tiene presencia en 20 mercados. Con el capital obtenido (US$200 millones) busca ampliar su presencia geográfica y fortalecer la relación con sus clientes, entre los que figuran gigantes como Netflix, Spotify, Amazon, Booking, Uber y Didi Chuxing.

"Uno de los planes que tenemos a corto o mediano plazo es sumar 13 mercados nuevos en 18 meses. El crecimiento geográfico es fundamental, acelerar la expansión de dLocal en mercados emergentes. Hoy tenemos mucha presencia en América Latina, África, el Sudeste Asiático y queremos seguir creciendo en Centroamérica, África y Asia. Es una de las apuestas grandes de la compañía, una meta muy ambiciosa y agresiva, pero que tenemos todas las herramientas para lograr", señaló Singer.

La empresa desarrolla tecnología que permite recolectar pagos en monedas locales para empresas multinacionales y cobra una comisión por cada transacción, similar a lo que hace una tarjeta de crédito. Eso ayuda a las multinacionales a ingresar en mercados emergentes, que suelen ser complejos de penetrar. América Latina es el mercado más grande para dLocal.

"Expandirnos en sí es desarrollar productos, porque quizás en Latinoamérica uno está acostumbrado a pagar con medios de pagos alternativos, en redes de cobranzas, por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito en cuotas, pero en India tal vez es más popular pagar con billeteras electrónicas. Entonces, nuestro desarrollo de producto está en entender en cada mercado cuáles son las especificaciones de los sistemas de pagos y eso englobarlo en una única API".

Mucha de esta expansión tiene que ver con necesidades de los clientes, que se potenciaron en el contexto actual.

La pandemia del Covid-19 aceleró los procesos de digitalización y de comercio electrónico de las empresas. "La demanda creció abruptamente", dijo Singer. De hecho, en los últimos seis meses la empresa debió incorporar 70 empleados, lo que elevó la plantilla a 280 (cerca de 200 trabajan desde Uruguay).

Algunos de los argumentos de dLocal para lograr captar capital fueron, según Singer, su experiencia local (tiene presencia con sus equipos en todos los mercados donde opera), la tecnología de la que dispone, el portafolio de clientes y también sus equipos de trabajo.

Ola fintech

El sector fintech creció exponencialmente tras la crisis global de 2008. El Banco Interamericano de Desarrollo relevó 1166 startups de este tipo en 2018 en 11 segmentos de negocio. A su vez, la Cepal publicó en junio un informe sobre los desafíos y oportunidades del sector en Uruguay, donde identifica a 63 empresas fintech.

El segmento más destacado es el de desarrollo de productos tecnológicos específicos para instituciones financieras, seguido por el de préstamos a través de una plataforma electrónica y el de pagos y remesas. El informe de Cepal consigna también que las inversiones de capital de riesgo en tecnológicas en América Latina se duplicaron en 2018 y alcanzaron una cifra cercana a US$2000 millones, con un 25% en empresas fintech.

