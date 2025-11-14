Programa de Mecatrónica: la iniciativa que busca despertar vocaciones técnicas desde la primaria

Energía, agro, minería, software, servicios, conocimiento, construcción, industria manufacturera. Los sectores más dinámicos de la economía argentina tienen algo en común: para desarrollarse requieren de talento calificado. De ahí el papel clave que la formación técnica juega en la creación del capital humano para nuestro país. De ahí, también, que fomentarla es un gran punto de partida a la hora de pensar en crecer.

Es con esta idea que la Fundación Mirgor está desplegando su Programa de Mecatrónica, una propuesta que acerca la tecnología a las aulas desde la primaria. En esta primera etapa entregó más de 450 kits educativos en 50 escuelas de todo el país –desde Jujuy hasta Tierra del Fuego– y llegó a cerca de 1.000 alumnos.

En el marco del Día de la Educación Técnica (que se conmemora cada 15 de noviembre) la fundación subraya la importancia de promover desde la infancia el interés por las disciplinas que formarán a los futuros técnicos e ingenieros del país.

Cada institución recibe kits electrónicos con los que los estudiantes pueden explorar y experimentar con conceptos básicos de programación, electrónica y mecánica. El programa incluye capacitación docente, una pata fundamental para llevar estas herramientas al aula y fortalecer el aprendizaje tecnológico desde edades tempranas.

El programa llegó en esta primera etapa a cerca de 50 escuelas de toda la Argentina.

Formar talento para los desafíos del futuro

Todo el enfoque promueve la creatividad, la innovación y el pensamiento computacional: habilidades esenciales para que los chicos puedan imaginar y desarrollar soluciones frente a los desafíos del mundo actual.

La Fundación Mirgor es desde 2022 la responsable de la inversión social del Grupo Mirgor. Su meta es impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo de las comunidades en las que la compañía está presente. Y uno de sus principales ejes tiene que ver, justamente, con acompañar a chicos y jóvenes en el acceso a una educación técnica y tecnológica de calidad.

“Para nosotros es clave que todos los chicos del país puedan acceder a herramientas educativas para desarrollarse en aspectos tecnológicos. Con esta iniciativa nos acercamos cada vez más a esa meta”, señaló el presidente de la Fundación Mirgor, Juan Donal, a la vez que agradeció a las empresas que hacen posible el proyecto: Samsung Argentina, Sancor Seguros, JBL, Locksley, Viña Cobos, Banco Santander, Diggit, Trejo Logistic y Calico. “Su apoyo –concluyó– nos impulsa a seguir avanzando hacia una educación más equitativa, innovadora y transformadora”.

